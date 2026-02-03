O hábito faz o monge

.

De Lustosa da Costa: Quem foi que disse que o hábito não faz o monge? Faz, sim senhor.

Tenho absoluta certeza de que a queda do ibope da Santa Madre Igreja começou com o arquivamento da batina.

Os padres passaram a andar de camisa aberta nos peitos, braços nus, sandálias havaianas, despedindo-se de qualquer mistério, qualquer distinção de nós, pobres pecadores.

Por exemplo, bispo, para mim, é o dom José Tupinambá da Frota, que apreciava assinar Bispo Conde de Sobral, com seu báculo de ouro, apesar de preciosa cruz peitoral, os armínios de renda sobre a batina vermelho-vinho.

Ou, então, dom Manuel da Silva Gomes, arcebispo de Fortaleza, que não cheguei a conhecer, e recebeu o apelido de "Bolo Confeitado", tal amor que devotava à apresentação pessoal.

Um rei, de paletó e gravata, de calção na praia, não vai longe. Não mantém o emprego.

GUARÁ

Carlos Neves e Ruben Furlani, da segunda leva de pioneiros do Cumbuco.

Criaram há tempos uma filial em condomínio serrano.

FALOU & DISSE

Do analista, por sinal, competente, Fernando Graziani.

Sobre próximo Fortaleza x Ceará, proclamou em O POVO-CBN: Clássico, mesmo quando ruim, é bom.

MAR VIZINHO

Na Taíba, Bel e Sá Júnior deram um banho de escargôs.

Em torno do cônsul de Luxemburgo, Roland Schmit, e sua mulher Onezinda.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 3 de fevereiro: Gaudêncio Lucena, que foi ligado, matrimonialmente, ao meu torrão Aurora .... Roberto Pinheiro, que, por mãe, é ligado ao Antenor Barros Leal .... Augusto Martins, verbete do Sociedade Cearense.

