O hábito faz o monge

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
.
De Lustosa da Costa: Quem foi que disse que o hábito não faz o monge? Faz, sim senhor.
Tenho absoluta certeza de que a queda do ibope da Santa Madre Igreja começou com o arquivamento da batina.
Os padres passaram a andar de camisa aberta nos peitos, braços nus, sandálias havaianas, despedindo-se de qualquer mistério, qualquer distinção de nós, pobres pecadores.
Por exemplo, bispo, para mim, é o dom José Tupinambá da Frota, que apreciava assinar Bispo Conde de Sobral, com seu báculo de ouro, apesar de preciosa cruz peitoral, os armínios de renda sobre a batina vermelho-vinho.
Ou, então, dom Manuel da Silva Gomes, arcebispo de Fortaleza, que não cheguei a conhecer, e recebeu o apelido de "Bolo Confeitado", tal amor que devotava à apresentação pessoal.
Um rei, de paletó e gravata, de calção na praia, não vai longe. Não mantém o emprego.
Carlos Neves e Ruben Furlani, da segunda leva de pioneiros do Cumbuco.
Criaram há tempos uma filial em condomínio serrano.
Do analista, por sinal, competente, Fernando Graziani.
Sobre próximo Fortaleza x Ceará, proclamou em O POVO-CBN: Clássico, mesmo quando ruim, é bom.
Na Taíba, Bel e Sá Júnior deram um banho de escargôs.
Em torno do cônsul de Luxemburgo, Roland Schmit, e sua mulher Onezinda.
Terça, 3 de fevereiro: Gaudêncio Lucena, que foi ligado, matrimonialmente, ao meu torrão Aurora .... Roberto Pinheiro, que, por mãe, é ligado ao Antenor Barros Leal .... Augusto Martins, verbete do Sociedade Cearense.
"NÃO SER AMADO É A FALTA DE SORTE, MAS NÃO AMAR É A PRÓPRIA INFELICIDADE"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.