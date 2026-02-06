Antônio Martins Filho e o trabalho

Foto: Acervo Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará Antônio Martins Filho (1904 -2002) foi reitor da UFC

Do absolutamente grandioso Antônio Martins Filho: Já está sediço dizer-se que o trabalho tudo vence.

Mas, é com essa arma poderosíssima que teremos que destruir montanhas, para edificação do monumento que nos cumpre construir.

Não nos contentaremos com a esperança de que o Brasil será o país do futuro. Ele necessita ser e, na realidade, terá de ser, o país do presente.

Desgraçado aquele que se deixar vencer pelo desencanto do pessimismo, na móvida convicção de que os nossos males são incuráveis.

Nos nossos quadros não haverá lugar para os covardes e pusilânimes, nem para aqueles que sofrem da apatia moral.

Queremos trabalho, exigimos esforços, reclamamos tenacidade, esperamos abnegação. Se agirmos assim, ficará comprovada a tese de que assistimos nesta data memorável a instalação solene de nossa Universidade.

Foto: Acervo Pessoal Associação Sem Vida Alheia, Magno, Edilmo, Chiquinho, Givaldo, Zezé e Paco

PRACÍSSIMA

Logo mais, no La Pasta Gialla, festeja-se o natalício (ontem) de Edilmo Cunha.

Ora, desde quando, para festejar o senhor em questão, a gente precisa de aniversário?

PARTÍCIPE

Alexandre Bonaparte virá especialmente do Rio, para meu almoço do dia 26 no Iate.

Aliás, trabalhei com seu pai, Bonaparte, que nos ensejou O Jornal da Praça do Coração de Jesus.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 6 de fevereiro: Alcimor Rocha, que foi diretor do BEC, quando ali atuei no birô de Imprensa .... Roberto Sérgio Ferreira, do Colóquio da Construção, que, com êxito crescente, tem acontecido no Gran Marquise, sob coordenação do Victor Frota Pinto .... Antônio Barroso, o dentista do

Albergue Universitário.

BON MOT