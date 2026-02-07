Lustosa, membro do Bacovi

De Lustosa da Costa: De Camocim, leitor toca o telefone, para assegurar que um litro do honesto escocês está à minha espera, para quando for rever as praias de sua terrinha.

Digo-lhe que só lá retorno quando estiver de volta à ativa, pois, por enquanto, sou membro da Bacovi (Barreira Contra o Vício), do falecido Baltazar Barreira.

Por isso, decido fazer urgente acordo com dona Dolores, ela volta a comer seus doces, enquanto eu me torno cada dia mais virtuoso.

No último encontro com Lúcio Brasileiro, ele me convidou pruns drinques em sua solidão praiana.

Como ainda estou afastado do culto a Baco, a reneguei. Nem unzinho? Perguntou. Recusei. Nada de unzinho.

Que babaquice é essa de beber socialmente? Quando vou à luta é pra lotar a panela. Bebo pra encher a cara, e isto sempre foi ótimo.

VERTENTES

Dicionário do álbum de José Guedes me encheu as medidas.

Pois ele menciona amizade, admiração e gratidão.

ALTURA

Entrei no Ordones da Azevedo Bolão, num fim de tarde, e enfrentei a música mais alta do que o teto.

Então, percebi que o Zequinha Pereira havia dado uma saída.

NO CÉU

Na única vez que estive com dom Helder Câmara, mencionei a cearense Edite Gentil.

E ele, imediatamente, proclamou apontando pra cima: Está lá.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 7 de fevereiro: Inês Cals, uma Benevides, que foi primeira-dama de Fortaleza .... Lia Ribeiro Jereissati, que, entre outras vantagens, é irmã do Tasso .... Genoveva Ferreira, cujo marido foi, ou ainda é, ministro do Tribunal Militar.