Lustosa, membro do Bacovi

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
De Lustosa da Costa: De Camocim, leitor toca o telefone, para assegurar que um litro do honesto escocês está à minha espera, para quando for rever as praias de sua terrinha.
Digo-lhe que só lá retorno quando estiver de volta à ativa, pois, por enquanto, sou membro da Bacovi (Barreira Contra o Vício), do falecido Baltazar Barreira.
Por isso, decido fazer urgente acordo com dona Dolores, ela volta a comer seus doces, enquanto eu me torno cada dia mais virtuoso.
No último encontro com Lúcio Brasileiro, ele me convidou pruns drinques em sua solidão praiana.
Como ainda estou afastado do culto a Baco, a reneguei. Nem unzinho? Perguntou. Recusei. Nada de unzinho.
Que babaquice é essa de beber socialmente? Quando vou à luta é pra lotar a panela. Bebo pra encher a cara, e isto sempre foi ótimo.
Dicionário do álbum de José Guedes me encheu as medidas.
Pois ele menciona amizade, admiração e gratidão.
Entrei no Ordones da Azevedo Bolão, num fim de tarde, e enfrentei a música mais alta do que o teto.
Então, percebi que o Zequinha Pereira havia dado uma saída.
Na única vez que estive com dom Helder Câmara, mencionei a cearense Edite Gentil.
E ele, imediatamente, proclamou apontando pra cima: Está lá.
Sábado, 7 de fevereiro: Inês Cals, uma Benevides, que foi primeira-dama de Fortaleza .... Lia Ribeiro Jereissati, que, entre outras vantagens, é irmã do Tasso .... Genoveva Ferreira, cujo marido foi, ou ainda é, ministro do Tribunal Militar.
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.