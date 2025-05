E assim segue o maio do Fortaleza: cheio de esperança

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Fortaleza tem sequência de sete jogos sem perder

O Fortaleza, depois do resultado xoxo de terça contra o Bucaramanga no Castelão, fez com que o argumento desta crônica tropeçasse um tantinho quando inicialmente a pensei. Mas o futebol é isso, o teimar de acontecimentos... Besta daqueles a fazerem teorias e laralaralara.

Em caso de vitória, o time do Pici garantiria vaga para as oitavas de final da Libertadores, fato que ficou adiado para a última rodada em Buenos Aires contra o perigoso Racing, e emplacaria a terceira vitória consecutiva, seguindo os 4 a 0 contra o Colo-Colo e os 5 a 0 contra o Juventude pelo Brasileirão, com o retorno de um futebol digno da era Vojvoda, que em 2025 com excepcionais momentos ainda não haviam aparecido.

Depois de um abril constrangedor, para dizer o mínimo, sem qualquer resultado positivo, com exceção da vitória advinda em decisão extracampo após a tragédia no Chile contra o Colo-Colo. O Fortaleza "esperou" apenas adentrar maio para retornar aos seus dias comuns das últimas temporadas engatando a esperança do torcedor, confirmando aquilo que disse há 15 dias nesta mesma coluna — que muito além dos não-resultados, o que mais preocupava era a falta de desempenho do time, junto a uma ou outra coisa inexplicável, dessas que margeiam o futebol.

De tantos acontecimentos possíveis neste ínterim de duas semanas que mudaram todo o cenário, junto às vitórias e o sossego distante, a sugestiva escolha do nome do novo papa a gerar diversos trocadilhos e brincadeiras com o mascote tricolor, não é algo para passar despercebido no meio de tudo isso.

Muito distante daquele time pálido do mês anterior, com o peito estufado, o Fortaleza chegou ao Castelão contra o Bucaramanga, certo que tudo seguiria como devia ser. Mas não. Jogo abarrotado, truncado e, ao fim, sem o que mais buscava, o resultado positivo.

Mesmo assim, o time mostrou pulso, segurança e solidez no jogo, não vindo o resultado por mero detalhe, o que apesar do tropeço, me deixa a seguir na defesa do argumento de que bastou abril acabar para que tudo voltasse ao "normal".

Por ora não tenho por que duvidar disso.