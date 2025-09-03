Ainda é possível lutar...

Mailson Furtado é escritor, dentre outras obras, de À Cidade (livro vencedor do Prêmio Jabuti 2018 – categorias Poesia e livro do Ano). Em Varjota-CE, fundou a CIA teatral Criando Arte, em 2006, onde realiza atividades de ator, diretor e dramaturgo, e é produtor cultural da Casa de Arte CriAr. Mailson escreve, quinzenalmente, crônicas sobre futebol e outros temas
Fortaleza vive situação dramática, que põe em perspectiva todos os avanços nos últimos anos
Por entre os dedos, parece se esvair tudo aquilo que em oito anos se mostrava tão firme. Eis o Fortaleza e sua saga que, por mais um ano, consegue surpreender a todos. Desta vez de maneira negativa.
O discurso rançoso e uníssono de gestão exemplar e blá blá blá e blê blê blê da mídia além-Ceará para falar do Fortaleza nos últimos anos, que na ausência de análises técnicas sobre o futebol do time, seja por falta de tempo ou mesmo vontade para fazê-las, parece ter cansado inclusive a diretoria do clube, que para esvaziar tal argumento, cumpre à risca todos os passos de uma cartilha consolidada e compartilhada ano a ano por aqueles que desejam no nosso popular cearensês “se lascarem” — técnicos demitidos, jogadores afastados, goleadas, mudança de diretoria, e até o famoso e vencido discurso “Nós não vamos cair!”.
No meio de tudo isso, é sempre importante lembrar o que parte dessa diretoria fez, e que em grande parcela, tais cobranças deste 2025 pavoroso, derivam do sucesso que os mesmos alcançaram.
No entanto, é impressionante como semana a semana os mesmos se esforçam para quebrar o legado que a duras penas alicerçaram para mudar o patamar do clube, não apenas no quesito esportivo, mas simbolicamente em importância e representatividade no futebol nacional.
“Teria tudo sido um acidente?”, “Uma exceção à regra?” — é um pouco o que parece traduzir o sentimento de parte da torcida e daqueles que acompanham o clube neste momento, zonzos com tudo o que acontece.
Diante de toda energia presente nas últimas temporadas, é visível um esmorecimento, uma inércia, inclusive para cobrança. Parece não valer à pena lutar. Isso sim, é o que preocupa!
Cair para Série B nunca foi um fator determinista na história de um clube, mas para o Fortaleza neste momento, depois de tudo o que construiu, sim!, seria uma hecatombe, e mais preocupante ainda pela forma como está se dando — “um tanto fez, como tanto faz”.
Entender como regra o que foi construído nos últimos anos, e não como exceção, é um exercício contínuo de construção de mentalidade não apenas para o fortalecimento do Fortaleza como clube, mas para o futebol cearense. Uma das primeiras certezas disso é entender que o auge alcançado no futebol é sempre um exercício para a próxima partida. Sonho que haja luta, é mínimo para que o viver se torne possível.
