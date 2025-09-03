Ainda é possível lutar...

Foto: Samuel Setubal Jogadores do Fortaleza lamentam gol do Mirassol na Arena Castelão

Por entre os dedos, parece se esvair tudo aquilo que em oito anos se mostrava tão firme. Eis o Fortaleza e sua saga que, por mais um ano, consegue surpreender a todos. Desta vez de maneira negativa.

O discurso rançoso e uníssono de gestão exemplar e blá blá blá e blê blê blê da mídia além-Ceará para falar do Fortaleza nos últimos anos, que na ausência de análises técnicas sobre o futebol do time, seja por falta de tempo ou mesmo vontade para fazê-las, parece ter cansado inclusive a diretoria do clube, que para esvaziar tal argumento, cumpre à risca todos os passos de uma cartilha consolidada e compartilhada ano a ano por aqueles que desejam no nosso popular cearensês “se lascarem” — técnicos demitidos, jogadores afastados, goleadas, mudança de diretoria, e até o famoso e vencido discurso “Nós não vamos cair!”.

No meio de tudo isso, é sempre importante lembrar o que parte dessa diretoria fez, e que em grande parcela, tais cobranças deste 2025 pavoroso, derivam do sucesso que os mesmos alcançaram.

No entanto, é impressionante como semana a semana os mesmos se esforçam para quebrar o legado que a duras penas alicerçaram para mudar o patamar do clube, não apenas no quesito esportivo, mas simbolicamente em importância e representatividade no futebol nacional.

“Teria tudo sido um acidente?”, “Uma exceção à regra?” — é um pouco o que parece traduzir o sentimento de parte da torcida e daqueles que acompanham o clube neste momento, zonzos com tudo o que acontece.

Diante de toda energia presente nas últimas temporadas, é visível um esmorecimento, uma inércia, inclusive para cobrança. Parece não valer à pena lutar. Isso sim, é o que preocupa!

Cair para Série B nunca foi um fator determinista na história de um clube, mas para o Fortaleza neste momento, depois de tudo o que construiu, sim!, seria uma hecatombe, e mais preocupante ainda pela forma como está se dando — “um tanto fez, como tanto faz”.

Entender como regra o que foi construído nos últimos anos, e não como exceção, é um exercício contínuo de construção de mentalidade não apenas para o fortalecimento do Fortaleza como clube, mas para o futebol cearense. Uma das primeiras certezas disso é entender que o auge alcançado no futebol é sempre um exercício para a próxima partida. Sonho que haja luta, é mínimo para que o viver se torne possível.

