Ceará e Fortaleza, o vai e vem sem fim

Foto: Samuel Setubal Fortaleza x Ceará: Clássico-Rei voltou à Série A em 2025

A eterna gangorra Ceará x Fortaleza segue. Sendo este 2025 apenas mais um capítulo dos tantos que já tivemos ao longo da história.

Em uma rivalidade que dobra mais de um século, mesmo com vários panoramas apontando que os dois clubes podem, enfim, seguir caminhos promissores juntos. O inexplicável acontece, confirmando a quase “lei” que quando um está em boa fase, o outro seguirá o caminho inverso.

Marcado por quatro temporadas de protagonismo nacional e até internacional, o Fortaleza inicia 2025 sem qualquer indício que tal panorama se alteraria. Afinal elenco e comissão técnica se mantiveram, seguindo a cartilha de sucesso dos últimos anos. Até que, o Ceará depois de algumas temporadas campengas, retorna à elite, e aí viu, né? O sucesso de um condena o desempenho do outro. E o Fortaleza, ladeira abaixo.

Atualmente, enquanto o Tricolor do Pici amarga a vice lanterna do campeonato com uma campanha mequetrefe, ainda marcada por esperanças de permanência depois das vitórias contra Vitória e Sport, o Ceará com autoridade se consolida na primeira página da tabela, com uma solidez invejável para a primeira temporada de um clube logo após retornar da Série B.

E nesse vai e volta, a história vai sendo contada. Em 2021, mesmo com uma campanha sólida, o Ceará via o Fortaleza no primeiro pelotão do campeonato, fato culminante para o clube entrar numa crise, acentuada no ano seguinte — 2022 —, que talvez seja o mais representativo para comprovar tal dualidade.

Naquele campeonato, enquanto o Fortaleza amargava a lanterna em um primeiro turno pífio, o Ceará realizava uma campanha consistente e sem sustos, bastando a arrancada do rival, que culminaria numa vaga na pré-Libertados, para o Alvinegro degringolar, sendo rebaixado de maneira contundente com uma rodada de antecedência.

Todos esses fatos apenas para citar a história recente desse vai-não-vai, que se estende ao longo do tempo, e que de forma inerente só potencializa tal rivalidade.

Afinal, como não torcer contra o meu rival, se a boa fase dele leva à má fase do meu clube?

Inconcebível ou não, tal teoria a história está aí para comprovar, e como iniciei dizendo, este 2025 parece apenas mais um capítulo disso.