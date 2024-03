Cachaça Xerosa: uma diversidade de sabores e afeto

Foto: divulgação Cachaça Xerosa

O Ceará se destaca no cenário nacional pela expertise na produção de cachaças. Temos no nosso estado vários rótulos que se consagraram no Brasil e no mundo.

A adoção da cachaça de alambique em bares e restaurantes, nos últimos anos, tem modificado a representação cultural da bebida e, assim, houve uma valorização da cachaça entre grupos sociais que anteriormente não conheciam as suas boas propriedades e, em certa medida, a recusavam, principalmente no mercado da gastronomia brasileira.

Tal fato tem despertado o interesse de empresários e consumidores em empreender nessa área, em virtude do aumento do consumo da cachaça entre a classe média, pela versatilidade em incrementar seus hábitos de beber não só fora de casa, mas também em encontros e eventos sociais.

E foi baseado no conceito de oferecer um produto diferenciado que surgiu a cachaça Xerosa. Os primos Hemerson, Elysa e George iniciaram o projeto realizando diversas experiências e, em parceria com o famoso alambique alagoano "Gogó da Ema", criaram uma receita de cachaça exclusiva, que atendesse as tendências do mercado em ampliar a presença da cachaça em contextos diversos, com muito estilo.

E seguindo a tradição cearense de acolhimento e bem-querer nomearam a cachaça de Xerosa, uma referência à manifestação de carinho da matriarca da família, Dona Elisa Moreira, que nas reuniões familiares adjetivava afetuosamente seus netos de "xerosa e xeroso".

Não por acaso, a marca tem em sua história de projetos conjuntos experiências exitosas com empresas do ramo da gastronomia, nas quais a cachaça é usada como insumo nos seus cardápios, refletindo a ideia do conforto do lar, do alimento que acolhe, no estilo "comfort food".

O Brewstone Pub desenvolveu um Risoto com inspiração no clássico Risotto a la milanesa e, na elaboração, foram utilizados insumos regionais, como açafrão da terra, manteiga de tutano defumado, carne de sol acebolado, flambado com cachaça Xerosa.

A Lila Geleia Artesanal e Natural elaborou uma geleia de abacaxi com cachaça Xerosa, considerada uma das combinações mais saborosas da marca.

No seu portfólio, a Xerosa tem a versão prata e ouro, ambas produzidas em alambique de cobre.

A Xerosa Prata matura por um ano em tonéis de inox, tem nuances adocicadas da cana de açúcar, é elegante, com bom equilíbrio e macia. Fácil de beber pura ou com drinks. Pura irá harmonizar bem com torresmo, dadinho de tapioca, caldinhos e petiscos fritos. Para quem prefere degustar a cachaça com frutas, aposte na sinergia com limão, acerola, siriguela, cajá e abacaxi.

A cachaça Xerosa Ouro fica armazenada dois anos em barris de bálsamo e um ano em barris de umburana. É encorpada. Tem notas de ervas e especiarias adocicadas. Retrogosto elegante e persistente.

Pura e gelada harmoniza bem com frutas como banana, morango, caju. Fica bem em um realce por contraste com queijos azuis como roquefort e gorgonzola. Com pratos quentes casa bem com churrascos, feijoada, risotos de frutos do mar, massas com molhos de queijo, guisados e assados em geral. Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!