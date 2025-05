Festival exalta o terroir cearense

Foto: divulgação Cachaça Aviador High Level Exclusive

A Capital Cearense da Cachaça, mais uma vez está se preparando para o tradicional: Festival Viçosa, Mel e Cachaça. Uma imersão cultural, sensorial e gastronômica para quem busca uma vivência autêntica e encantadora no interior serrano do Ceará.

De 19 a 21 de junho, a cidade é um cenário de música e sabores. E se fortalece como um dos mais relevantes polos de cachaça artesanal do Brasil.

Serão 34 horas de atrações musicais, distribuídas em três palcos localizados em diferentes pontos da cidade. E adicionalmente o festival terá ricas exposições dos destacados produtos regionais da Serra da Ibiapaba e o Concurso da Melhor Cachaça.

O grande destaque dos expositores serão os 40 produtores de cachaça. Uma oportunidade singular para conhecer a força econômica e cultural da cachaça artesanal elaborada na Ibiapaba.

Viçosa do Ceará, a famosa "Terra da cachaça boa" é reconhecida como uma das principais produtoras de cachaça de alambique do país, com métodos de produção únicos que passam de geração em geração. Em 2024, conquistou a Certificação de Indicação Geográfica, como Indicação de Procedência, outorgada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Os participantes do Festival terão o privilégio de vivenciar uma experiência que agrega muito conhecimento a todo apreciador de cachaça que é o Roteiro Turístico nos Engenhos. Que percorre as propriedades que manifestam toda herança histórico-cultural da cachaça, com costumes, particularidades e atributos que só existem neste território.

Vale a pena degustar algumas cachaças ícones e lançamentos dessa região, que expressam a reputação da artesania das cachaças de alambique. Não é à toa que possuem o selo de Propriedade Industrial.

A Cachaça "Viçosa Real: Porto do Clóvis" tem envelhecimento em barris de carvalho com a sutileza de uma maturação cruzada, pois esses barris foram usados inicialmente no amadurecimento dos famosos Vinhos do Porto. Tem um misto de robustez e elegância com nuances de dulçor bem refinado e a rusticidade da cana. Com paladar aveludado e final persistente e sofisticado.

A premiada "Cachaça do Poeta", da Almendra, é um blend de safras especiais e de passagem por carvalho americano, carvalho europeu e umburana. É uma verdadeira sinfonia sensorial une o melhor de cada elemento do blend. Apresenta notas de especiarias picantes e doces, caramelo, toques amendoados e nuances resinosas. É complexa e cativante.

A Cachaça Aviador High Level Exclusive foi envelhecida por três anos em tonéis de carvalho francês, que transfere aromas e taninos lentamente, privilegiando a elegância sobre a potência. Tem notas de frutas secas, cravo, noz-moscada. O final é longo e persistente com retrogosto amadeirado e levemente abaunilhado. Deixa na boca uma memória quente e convidativa a um segundo gole.

Beber Cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!

Serviço: