Joias da Diamantina: conheça as cachaças da região
Marbênia Gonçalves Almeida Bastos é professora universitária de Bebidas e Harmonização. Tem Certificação na Wine & Spirit Education Trust. É Sommelière de Vinhos e Cerveja pela Associação Brasileira de Sommelier e Association de la Sommellerie Internationale – ASI. É Sommelière de Chá pelo Instituto CHÁ. Sommelière de diversas Confrarias de Bebidas, em Fortaleza
Joias da Diamantina: conheça as cachaças da região
A primeira cachaça da Bahia com Indicação Geográfica é produzida por agricultores familiares associados a Cooperativa dos Produtores de Cana e Seus Derivados da Microrregião de Abaíra. E essa atividade produtiva se constitui à base da economia da região. Eles possuem engenhos comunitários, engarrafadora e uma marca coletiva: a Cachaça Abaíra.
Desde 2014, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial reconheceu a Microrregião de Abaíra, como Indicação de Procedência (IP) de Cachaça. Esta certificação compreende áreas dos municípios de Abaíra, Jussiape, Mucugê e Piatã, com tradição social e cultural de mais de 200 anos de produção de cachaça.
A altitude da ChapadaDiamantina aliada ao clima seco e frio, além do solo arenoso compõe um cenário propício para o plantio de espécies de cana de açúcar selecionadas.
A Cachaça Abaíra possui graduação alcoólica levemente inferior à média, e expressa aromas e sabores com uma identidade própria, que retrata suas origens e cultural local, ensejando uma experiência sensorial diferenciada.
A autenticidade do terroir com valor agregado de uma agricultura familiar organizada fez com que a Cachaça Abaíra recebesse o Selo de Identificação de Produto da Agricultura Familiar - SIPAF, do Estado da Bahia. Tal selo garante aos consumidores que eles irão degustar um produto sem agrotóxicos, e com um posicionamento de comércio justo e solidário, com respeito à natureza e às relações sociais.
A cachaça Abaíra Prata tem aromas com nuances de flores brancas, herbáceo e cana de açúcar recém-colhida. No paladar tem textura macia, um frescor herbal, um sabor que remete a cana doce, e o álcool é bem integrado.
Essa cachaça harmoniza bem com isca de peixe, casquinha de caranguejo, frutas tropicais. É ideal para usar em drinques, como a caipirinha clássica ou na versão com frutas cítricas, como kiwi, tangerina.
A cachaça Abaíra Ouro envelhece três anos em barrica de Carvalho, apresenta notas amadeiradas, e de baunilha, canela, noz moscada, mel, caramelo. No paladar é aveludada, com toques de frutas secas, amêndoas e chocolate branco.
Harmoniza bem com pratos mais potentes como barriga de porco, cordeiro assado. Queijos meia cura, parmesão e gouda.
Lembrando: Beber Cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!
Serviço
Mais informações: no Instagram @cachacaabaiaraoficial
O que você precisa saber de bebidas está aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.