Joias da Diamantina: conheça as cachaças da região

Foto: Cachaça Abaira/Divulgação Cachaça Abaira Ouro

A primeira cachaça da Bahia com Indicação Geográfica é produzida por agricultores familiares associados a Cooperativa dos Produtores de Cana e Seus Derivados da Microrregião de Abaíra. E essa atividade produtiva se constitui à base da economia da região. Eles possuem engenhos comunitários, engarrafadora e uma marca coletiva: a Cachaça Abaíra.

Desde 2014, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial reconheceu a Microrregião de Abaíra, como Indicação de Procedência (IP) de Cachaça. Esta certificação compreende áreas dos municípios de Abaíra, Jussiape, Mucugê e Piatã, com tradição social e cultural de mais de 200 anos de produção de cachaça.

Foto: Cachaça Abaira/Divulgação Cachaça Abaira Prata

A altitude da Chapada Diamantina aliada ao clima seco e frio, além do solo arenoso compõe um cenário propício para o plantio de espécies de cana de açúcar selecionadas.

A Cachaça Abaíra possui graduação alcoólica levemente inferior à média, e expressa aromas e sabores com uma identidade própria, que retrata suas origens e cultural local, ensejando uma experiência sensorial diferenciada.

A autenticidade do terroir com valor agregado de uma agricultura familiar organizada fez com que a Cachaça Abaíra recebesse o Selo de Identificação de Produto da Agricultura Familiar - SIPAF, do Estado da Bahia. Tal selo garante aos consumidores que eles irão degustar um produto sem agrotóxicos, e com um posicionamento de comércio justo e solidário, com respeito à natureza e às relações sociais.

A cachaça Abaíra Prata tem aromas com nuances de flores brancas, herbáceo e cana de açúcar recém-colhida. No paladar tem textura macia, um frescor herbal, um sabor que remete a cana doce, e o álcool é bem integrado.

Essa cachaça harmoniza bem com isca de peixe, casquinha de caranguejo, frutas tropicais. É ideal para usar em drinques, como a caipirinha clássica ou na versão com frutas cítricas, como kiwi, tangerina.

A cachaça Abaíra Ouro envelhece três anos em barrica de Carvalho, apresenta notas amadeiradas, e de baunilha, canela, noz moscada, mel, caramelo. No paladar é aveludada, com toques de frutas secas, amêndoas e chocolate branco.

Harmoniza bem com pratos mais potentes como barriga de porco, cordeiro assado. Queijos meia cura, parmesão e gouda.

Lembrando: Beber Cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!





Serviço

Mais informações: no Instagram @cachacaabaiaraoficial