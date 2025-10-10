Cachaça autêntica: a credibilidade da origem e registro
Marbênia Gonçalves Almeida Bastos é professora universitária de Bebidas e Harmonização. Tem Certificação na Wine & Spirit Education Trust. É Sommelière de Vinhos e Cerveja pela Associação Brasileira de Sommelier e Association de la Sommellerie Internationale – ASI. É Sommelière de Chá pelo Instituto CHÁ. Sommelière de diversas Confrarias de Bebidas, em Fortaleza
Nestes últimos dias, os consumidores de bebidas destiladas no Brasil foram surpreendidos com notícias de adulteração de bebidas com metanol. Os danos provocados por tais adulterações à saúde dos consumidores e perda de vidas requer um olhar atento sobre os hábitos de consumo.
As bebidas destiladas produzidas no Brasil, como é o caso da cachaça, e as demais importadas têm registro no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, e seguem a legislação que regula a produção dessas bebidas, notadamente o Decreto nº 6.871/2009.
Em um processo de produção conduzido legalmente e de forma ética, o metanol não deve ser inserido ou exceder os limites definidos em regulamentos técnicos. O metanol é um subproduto da destilação, na primeira fase do processo surge o líquido denominado de cabeça, e é descartado, exatamente pela toxicidade que apresenta.
Geralmente, a presença de metanol em níveis elevados indica adulteração ou práticas clandestinas. Há várias possibilidades de adulteração da bebida, seja para não pagar os tributos, ou aumentar o volume e densidade do destilado ou até para mascarar o gosto residual de bebida de baixa qualidade. A opção ilegal se vale da proximidade química e sensorial do metanol com o álcool etílico para mascarar a adulteração.
Além do prejuízo a saúde das pessoas que consumiram a bebida, esta adulteração de destilados impacta na saúde e bem-estar de milhares de trabalhadores e empresas que atuam no setor, com qualidade e legalidade.
A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, a Associação Brasileira de Bebidas e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes têm capacitado os integrantes da área e a população em geral, visando a adoção de medidas de segurança, e informado a todos com dados que auxiliam a identificação de produtos autênticos, diferenciando as falsificações. Em caso de suspeita de adulteração, use o Disque denúncia 181 (Polícia Civil).
Ao comprar um destilado, o consumidor deve estar atento aos detalhes da garrafa. A tampa não deve ter sinal de violação no lacre, o produto autêntico faz barulho ao abrir em virtude das quebras de conexões das duas partes da tampa, não há espaço entre a tampa e o gargalo, não há amassamentos, nem vazamentos.
O líquido do produto original não apresenta resíduos, impurezas ou qualquer tipo de sujidade. E há um padrão no nível de enchimento da garrafa.
Os rótulos têm boa impressão em cores que identificam a marca original, estão livres de erros de português, rasuras, arranhões e mal enquadramento na garrafa. As informações dos contrarótulos são bem detalhadas, com endereço do produtor, contatos e outras informações essenciais, além do número de registro da bebida no MAPA.
Outro indicativo de adulteração é o preço bem inferior ao comércio, sem estar em valores promocionais. E com ausência de nota fiscal do produto.
Diversos produtores de cachaça, empresas que comercializam destilados, bares, restaurantes e hotéis reforçaram publicamente o compromisso de oferecer a bebida elaborada com protocolos de qualidade, que respeitam os rigores da legislação, com toda tradição e segurança alimentar em consideração aos clientes.
Uma dessas empresas foi a Cachaça Xerosa que disponibiliza seus produtos na versão Prata e Ouro. É uma cachaça de alto padrão, com excelente drincabilidade, fácil de beber.
