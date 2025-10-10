Cachaça autêntica: a credibilidade da origem e registro

Foto: Reprodução/Instagram/@cachacaxerosa Xerosa Prata

Nestes últimos dias, os consumidores de bebidas destiladas no Brasil foram surpreendidos com notícias de adulteração de bebidas com metanol. Os danos provocados por tais adulterações à saúde dos consumidores e perda de vidas requer um olhar atento sobre os hábitos de consumo.

As bebidas destiladas produzidas no Brasil, como é o caso da cachaça, e as demais importadas têm registro no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, e seguem a legislação que regula a produção dessas bebidas, notadamente o Decreto nº 6.871/2009.

Em um processo de produção conduzido legalmente e de forma ética, o metanol não deve ser inserido ou exceder os limites definidos em regulamentos técnicos. O metanol é um subproduto da destilação, na primeira fase do processo surge o líquido denominado de cabeça, e é descartado, exatamente pela toxicidade que apresenta.

Geralmente, a presença de metanol em níveis elevados indica adulteração ou práticas clandestinas. Há várias possibilidades de adulteração da bebida, seja para não pagar os tributos, ou aumentar o volume e densidade do destilado ou até para mascarar o gosto residual de bebida de baixa qualidade. A opção ilegal se vale da proximidade química e sensorial do metanol com o álcool etílico para mascarar a adulteração.

Além do prejuízo a saúde das pessoas que consumiram a bebida, esta adulteração de destilados impacta na saúde e bem-estar de milhares de trabalhadores e empresas que atuam no setor, com qualidade e legalidade.

A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, a Associação Brasileira de Bebidas e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes têm capacitado os integrantes da área e a população em geral, visando a adoção de medidas de segurança, e informado a todos com dados que auxiliam a identificação de produtos autênticos, diferenciando as falsificações. Em caso de suspeita de adulteração, use o Disque denúncia 181 (Polícia Civil).

Ao comprar um destilado, o consumidor deve estar atento aos detalhes da garrafa. A tampa não deve ter sinal de violação no lacre, o produto autêntico faz barulho ao abrir em virtude das quebras de conexões das duas partes da tampa, não há espaço entre a tampa e o gargalo, não há amassamentos, nem vazamentos.

O líquido do produto original não apresenta resíduos, impurezas ou qualquer tipo de sujidade. E há um padrão no nível de enchimento da garrafa.

Os rótulos têm boa impressão em cores que identificam a marca original, estão livres de erros de português, rasuras, arranhões e mal enquadramento na garrafa. As informações dos contrarótulos são bem detalhadas, com endereço do produtor, contatos e outras informações essenciais, além do número de registro da bebida no MAPA.

Outro indicativo de adulteração é o preço bem inferior ao comércio, sem estar em valores promocionais. E com ausência de nota fiscal do produto.

Diversos produtores de cachaça, empresas que comercializam destilados, bares, restaurantes e hotéis reforçaram publicamente o compromisso de oferecer a bebida elaborada com protocolos de qualidade, que respeitam os rigores da legislação, com toda tradição e segurança alimentar em consideração aos clientes.

Uma dessas empresas foi a Cachaça Xerosa que disponibiliza seus produtos na versão Prata e Ouro. É uma cachaça de alto padrão, com excelente drincabilidade, fácil de beber.

