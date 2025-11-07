Cachaça de alambique ganha espaço entre os destilados premium

Foto: Divulgação Cachaça Santo Mario Extra Premium: 3 madeiras brasileiras, de 750ml

A cachaça já foi associada à informalidade e ao consumo pouco qualificado. Hoje, porém, pesquisas sobre blends, madeiras, marcadores químicos, normas de qualidade e indicações geográficas revelam outra realidade: existe um Brasil que produz cachaça com rigor técnico e identidade.

A cachaça de alambique, especialmente quando envelhecida em madeiras brasileiras e trabalhada em blends bem planejados, reúne todos os ingredientes para ocupar, de forma definitiva, o lugar de destilado premium: expressa terroir, biodiversidade e cultura brasileira; oferece uma paleta sensorial única no mundo; une tradição, ciência e criatividade.

O próximo passo depende da soma de esforços entre produtores, profissionais de serviço e consumidores curiosos. Quando isso acontece, cada gole deixa de ser um simples hábito e se transforma em uma experiência de identidade brasileira em estado líquido, digna de respeito, boa taça e lugar de destaque nas melhores cartas, dentro e fora do país.

Enquanto o carvalho americano e francês domina o envelhecimento de muitos destilados internacionais, a cachaça apresenta um diferencial que é só dela: o uso de madeiras brasileiras.

O desafio agora é transformar toda essa riqueza técnica e sensorial em posicionamento premium, isto é, em percepção de valor por parte do público.

Mais do que uma moda passageira, trata-se de um reposicionamento profundo. Aos poucos, deixa o lugar de bebida estigmatizada para disputar espaço na mesma prateleira de whiskies, runs e tequilas de prestígio.

Dentre as cachaças com blend de madeiras nacionais a "Santo Mário Extra Premium 3 Madeiras Brasileiras" destaca-se no cenário do uso de madeiras nacionais. Ela envelhece 5 anos em barris de amburana, bálsamo e castanheira.

É macia, aromática e tem uma elegância refinada e envolvente. Revela notas especiadas, como cardamomo e canela, e tem nuances delicadas de castanhas que se integram com harmonia, entregando um final persistente e marcante. Uma experiência sensorial incrível.

Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer,amor próprioe elegância! Beba menos e beba melhor!

Serviço

Mais informações: @engenhosantomario