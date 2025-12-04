Cachaça: um presente brasileiro, elegante e com um legado histórico

Foto: Divulgação "Geleia de Caipirinha" da Geleia dos Pinhais

Nesta temporada de confraternizações de final de ano, repletos de mimos e que tem como essência a celebração de afetos, gratidão e memórias, a cachaça é uma opção de presente diferenciada, que entrega cultura, identidade e terroir.

Em um mercado cada vez mais refinado, com rótulos premiados no mundo inteiro e produtores que trabalham com a cana-de-açúcar como joia agrícola, a cachaça tornou-se um presente perfeito para quem valoriza autenticidade, sabor e elegância.

Da cachaça branca mais fresca à envelhecida em barris de bálsamo, amburana ou carvalho, existe uma opção para cada paladar: doce, amadeirado, cítrico, tostado, cremoso.

A Weber Haus tem um Kit de degustação com miniaturas de cachaças de estilos, e madeiras diversas, que são ideais para presentear quem gosta de apreciar vários estilos.

Para quem prefere montar cestas natalinas repletas de gostosuras, a cachaça combina muito bem com sabores festivos. Dá para incluir geleias especiais, como a "Geleia de Caipirinha" da Geleia dos Pinhais, e até chocolates temáticos, como a caixa "Botequim" da Gallette Chocolates, feita com bombons de cachaça.

As cachaças ganharam rótulos sofisticados, garrafas elegantes e embalagens especiais para presente, perfeitas para impressionar sem ser óbvio. Entre as embalagens mais inusitadas está a da Cachaça Gogó da Ema Rock and Roll, que se destaca pela garrafa em formato de caveira.

A "Cachaça Extra Premium Werneck Âmbar" envelhecida dez anos em barris de carvalho francês e americano, com rica complexidade sensorial está disponível em três versões: em garrafas avulsas, em caixas unitárias ou ainda em estojo artesanal de luxo com duas taças de cristal.

Envelhecida em Pau D'arco, a cachaça Vale do Lambedouro é uma verdadeira preciosidade de Viçosa do Ceará. E uma das suas marcas registradas é o uso de madeiras brasileiras no envelhecimento de suas cachaças.

Presentear com cachaça é reconhecer as raízes do Brasil: suas florestas, suas madeiras, seus mestres de alambique, suas tradições e sua criatividade contemporânea. É um presente que abraça, surpreende e celebra.

Lembrando: beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!



