Brasil pode ter apenas 5 equipes em esportes coletivos em Paris 2024

Foto: MIriam Jeske/COB 21.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Vôlei Feminino - Brasil x Cuba

Nesse início de 2024, o Brasil deixou de classificar duas equipes em esportes coletivos para a Olimpíada de Paris, mesmo tendo boas chances: o basquete feminino perdeu os 3 jogos em casa no pré-olímpico mundial e o handebol masculino deixou escapar vitórias contra Eslovênia e Espanha no pré-olímpico mundial.

No handebol, o Brasil já havia perdido a final dos Jogos Pan-americanos que classificou a Argentina. No pré-olímpico, teve a chance, principalmente contra a Eslovênia, mas sofreu o gol da derrota faltando 2 segundos, fato que custou a vaga.

Desta forma, o Brasil tem até o momento só 5 equipes para as disputas em esportes coletivos, sendo 4 no feminino: futebol, vôlei, rugby sevens e handebol. Só o vôlei estará presente no masculino. O Brasil já está eliminado no futebol masculino, handebol masculino e basquete feminino. Também fora no polo aquático e hóquei sobre grama, modalidades pouco tradicionais em nosso país.

Outros 3 esportes ainda realizarão pré-olímpicos, mas com enormes dificuldades para o Brasil. No rugby sevens masculino apenas uma vaga para 12 países. O Brasil não costuma jogar o circuito mundial, ao contrário do feminino, então as chances são remotas.

No basquete masculino a situação também é complicada. Brasil disputará pré-olímpico contra 5 seleções por uma vaga. No evento estarão Letônia que nos venceu no último mundial, Geórgia e Montenegro. No basquete 3 x 3, o Brasil foi 4º colocado no último mundial masculino, mas o sistema de classificação não nos ajuda. Apenas 1 pré-olímpico com 8 seleções para uma vaga. Mesma situação no feminino. No basquete 3x3 a Federação Internacional privilegia países que não disputaram o basquete de quadra em Olimpíadas anteriores, dando a eles a possibilidade de outros eventos qualificatórias.

Vamos comparar as classificações do Brasil nos coletivos em Londres 2012 e Tóquio 2020. A Olimpíada de 2016 não conta porque o Brasil foi sede e levou todas as suas equipes. Em 2012 o Brasil classificou para 7 torneios: as duas seleções de basquete, de vôlei e de futebol, além do handebol feminino. O rugby sevens não era realizado na época. Em 2020 também 7 torneios: as duas equipes de futebol, de vôlei, de handebol e o rugby feminino.

O maior fiasco para Paris foi do futebol masculino, bicampeão olímpico, que perdeu a vaga continental para o Paraguai.