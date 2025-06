Em semana arrasadora, Marcus D’Almeida vence etapa da Copa do Mundo

Foto: Aberlado Mendes Jr./ rededoesporte.gov.br Marcus D’Almeida brilhou na Copa do Mundo na Turquia

Marcus Vinicius D’Almeida conseguiu mais um título em sua brilhante carreira. Se ainda não obteve medalha olímpica em três tentativas, o arqueiro continua brilhando no circuito mundial. Nesta semana, de forma arrasadora, venceu a etapa da Turquia da Copa do Mundo, contando com 100 inscritos, e todos os melhores do mundo, incluindo o top-3 da Olimpíada de Paris e o campeão olímpico de 2020.



A boa semana do brasileiro começou com o ranqueamento. Ele foi o melhor, ficando à frente do campeão olímpico Kim Woojin, que inclusive o eliminou da última Olimpíada. Esta etapa teve uma novidade: a pontuação 11 para quem acertasse a flecha exatamente no alvo. É um teste que a federação internacional está realizando. Normalmente a pontuação vai até 10. Marcus acertou 12 vezes a flecha no alvo nessa qualificação. Os 64 melhores avançaram para o mata-mata.



No sábado, 7, Marcus D’Almeida eliminou quatro adversários nas eliminatórias. O único confronto complicado foi contra o alemão, Mathias Kramer, vencido na flecha desempate, após 5 a 5. Nas quartas de final, o brasileiro superou o medalhista de bronze olímpico Lee Woo Seok por 6 a 2.



Neste domingo, 8, Marcus disputou as semifinais, já com todos os favoritos eliminados, incluindo o campeão olímpico Kim Woojin, que perdeu na 1º eliminatória. O brasileiro venceu tanto a semifinal contra o alemão Jonathan Vetter quanto a final diante do russo Tsyrendorzhiev por 6 a 0. Não permitiu que os adversários vencessem um round sequer. O russo havia eliminado o vice-campeão olímpico Brady Ellison.



Foi a 3º etapa de Copa do Mundo esse ano. Nas duas primeiras, nos EUA e China, Marcus não teve bons resultados. A próxima etapa será em Madrid, Espanha, em 8 de julho. Em setembro acontece o Mundial. Até o evento desta semana, o brasileiro estava em 3º no ranking mundial.



Na carreira de Marcus D’Almeida, ele foi vice-campeão mundial 2021 e bronze em 2023. Em etapas de Copa do Mundo venceu na França em 2022 e China em 2023, e agora na Turquia em 2025. Foi bronze na França em 2023 e prata na Turquia em 2024. Também venceu a etapa final da Copa do Mundo em 2023. Nas três Olimpíadas que disputou, chegou no máximo às oitavas de finais. Em todas, não fez uma boa classificação. Se essa pontuação de 11 pontos passar a valer em todo o ciclo olímpico, pode ser um diferencial para o brasileiro.