Quais expectativas para as seleções de vôlei do Brasil na Liga das Nações

Foto: Divulgação/FIVB Seleção brasileira feminina de vôlei largou bem na Liga das Nações

Começou a tradicional Liga das Nações, antiga Liga Mundial, competição anual entre seleções de vôlei, agora com 18 países participando. Tanto no masculino como no feminino, o Brasil jogou em casa, no Rio de Janeiro, e terminou com três vitórias em quatro possíveis na primeira semana.



Mas a realidade do feminino é diferente do masculino. Entre as mulheres, o Brasil segue com a base medalhista de bronze olímpica em Paris, acrescida de jovens talentos, a maioria com ótima estatura, como Lorena, Luzia e Helena. Tem totais condições de brigar por medalha.



Nesta primeira semana, sem a principal jogadora, Gabi, o Brasil venceu a República Tcheca, os Estados Unidos com elenco alternativo e a Alemanha. Só perdeu para a campeã olímpica Itália, que contou com força máxima.



A seleção feminina vai jogar ainda contra Bélgica, Canadá, República Dominicana, Turquia, Bulgária, França, Polônia e Japão. Não enfrenta China, Coreia, Sérvia, Tailândia e Holanda. Com nove vitórias em 12, o Brasil deve avançar ao mata-mata com as oito melhores seleções. A Itália é favorita ao título, com Brasil, Turquia, China, EUA, Japão e Polônia brigando pelas outras medalhas.



Já no masculino, o objetivo principal é classificar entre os oito melhores. Brigar por medalha é improvável. Do elenco que ficou longe do pódio na Olimpíada, saíram os experientes Thales, Bruninho, Leal e Lucão. E da nova geração, nenhum jogador é fora de série, como Gabi do feminino. O técnico Bernardinho terá muito trabalho para voltar a formar um time competitivo. As apostas são em Judson, Darlan e Lucas Bergman.



A campanha do masculino na primeira semana acabou sendo positiva, depois de um começo ruim. Vitória sobre o Irã, por 3 a 0, e derrota para Cuba, 3 a 2. No jogo contra a esforçada Ucrânia, Brasil chegou a estar perdendo por 2 a 0 e virou para 3 a 2. No último jogo, a expectativa era de derrota para a Eslovênia, mas o Brasil venceu por 3 a 0.



Vai jogar ainda contra Canadá, China, Itália, Polônia, Argentina, Japão, Turquia e Alemanha. Não enfrenta França, Bulgária, Holanda, Sérvia e EUA. Conseguir a sétima ou oitava vaga para os playoffs já será normal para essa seleção masculina. Os favoritos às medalhas são Itália, Polônia, França, Eslovênia e Japão.



Com o nome Liga das Nações, desde 2018, o Brasil tem um título no masculino, em 2021. No feminino, três vices, em 2019, 2021 e 2022.