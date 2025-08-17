Isaquias Queiroz e Rebeca Andrade fora dos Mundiais de suas modalidades

Foto: Alexandre Loureiro/COB 2024.08.09 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Canoagem - Isaquias Queiroz celebra a conquista da medalha de prata

Na última semana, tivemos o anúncio que dois dos principais atletas da história do esporte olímpico brasileiro, Isaquias Queiroz, da canoagem, e Rebeca Andrade, da ginástica artística, optaram por não competir nos Mundiais deste ano.

Estamos no primeiro ano do ciclo para Los Angeles-2028 e o fato é normal para atletas do nível de conquistas que atingiram esses dois brasileiros.



O Mundial de canoagem velocidade será nesta semana, em Milão, na Itália. Isaquias Queiroz, dono de cinco medalhas olímpicas em três edições, apresentou, nos últimos três meses, quadros de resfriados que atrapalharam sua preparação. Assim, o atleta e a comissão técnica resolveram recuperá-lo para a temporada 2026.

Este ano, Isaquias competiu internacionalmente apenas em uma etapa de Copa do Mundo, na Hungria. Ele foi mal na prova que o consagrou, o C1 1000, ficando fora da final, mas venceu o C1 500 metros, prova não olímpica.



O Brasil terá apenas três atletas no Mundial: Valdenice Conceição, Jacky Goodmann e Gabriel Assunção. Gabriel é uma aposta do Brasil na modalidade. Em julho, foi prata no C2 500 metros no Mundial Júnior e Sub-23. Também foi quinto no C1 500 na etapa da Hungria da Copa do Mundo. Jacky esteve em duas Olimpíadas, competindo na dupla com Isaquias no C2 500. Valdenice compete no C1 200, esteve em Paris e terminou em 13º.

O Brasil não terá atletas na provas de caiaque, apenas canoa. Se um dos 3conseguir chegar entre os finalistas no mundial será um resultado excelente. Mas nenhuma chance de medalha.



Na ginástica artística, o Mundial só acontece no final de outubro, na Indonésia. Na semana passada, Rebeca Andrade, dona de seis medalhas olímpicas em duas edições, anunciou o esperado: não vai disputar o evento. Na modalidade, os Mundiais são anuais, então ela só retorna em 2026.

Este ano, Rebeca não competiu internacionalmente. Só disputou o Campeonato Brasileiro, em outubro de 2024. Ela decidiu cuidar do corpo e da mente, após o incrível esforço e as dezenas de competições que disputou e venceu nos dois últimos ciclos olímpicos.



É muito comum na ginástica artística, esporte que exige absurdamente do corpo, medalhistas olímpicos abrirem mão de competir no Mundial seguinte à Olimpíada. A americana Simone Biles, por exemplo, ficou fora de 2017, 2022 e novamente ficará ausente agora. Rebeca seguirá apenas treinando no Centro de Treinamento do Time Brasil para manter a forma.