Logo O POVO+
busca por título inédito no Mundial de vôlei feminino
Foto de Marcelo Romano
clique para exibir bio do colunista

Jornalista especializado em esportes olímpicos. Trabalhos na TV Record, Yahoo, rádios Gazeta e Eldorado em São Paulo

Marcelo Romano esportes

busca por título inédito no Mundial de vôlei feminino

Derrotar a favorita Itália em uma provável semifinal é o grande desafio
Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 no Mundial da Tailândia (Foto: Divulgação / Volleyball World)
Foto: Divulgação / Volleyball World Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 no Mundial da Tailândia

Começou na última quinta-feira o Mundial de vôlei feminino, que agora passou a ser realizado a cada dois anos. O Brasil busca um título inédito. Em 19 edições, nunca conquistou o ouro, somando quatro vice-campeonatos em 1994, 2006, 2010 e no mais recente, em 2022, além de um terceiro lugar em 2014. Mesmo com o elenco campeão olímpico de 2008 e 2012, o Brasil perdeu duas finais para a Rússia.

O Mundial conta com 32 equipes, abrindo espaço para seleções de nível fraco como Cuba, Suécia, Ucrânia, Colômbia, além de muitas africanas, poderem jogar a competição, já que não participam da Liga das Nações e da Olimpíada. Mas as favoritas às medalhas são as sete seleções que têm predominado nos últimos anos. A Itália, atual campeã olímpica e bicampeã da Liga das Nações, é a grande favorita. Brasil, EUA, Turquia, Japão, China e Polônia devem brigar pelas demais medalhas.

O sistema de disputa colocou as 32 seleções divididas em 4 grupos de 8, com as duas melhores avançando. A partir daí é mata mata. O Brasil venceu com facilidade a Grécia por 3 a 0 na estreia e, com muito sofrimento, a França por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0. O último duelo, contra Porto Rico, não deve apresentar maiores dificuldades.

Nas oitavas de finais, o Brasil deve encarar República Dominicana ou México. Nas quartas de finais, o adversário deve ser a China, adversário perigoso e tradicional, mas que não vive bom momento. O grande problema é o cruzamento da semifinal, que deve colocar a Itália no caminho. O Brasil perdeu a final da Liga das Nações para as italianas neste ano por 3 a 1.

O elenco brasileiro conta com o desfalque da oposta Ana Cristina, que vinha sendo a maior pontuadora nos jogos da Liga das Nações até sofrer uma contusão. Essa posição de oposta é a que mais tem apresentado problemas para o Brasil nos últimos anos. No jogo contra a França, por exemplo, Kisy estava mal e o time se recuperou com a entrada da experiente Rosamaria — que também não costuma ser constante. Outra posição que o Brasil também não tem uma titular efetiva é a de levantadora. Macris e Roberta se alternam.

A principal jogadora do Brasil, Gabi, foi a maior pontuadora nos dois primeiros jogos. Ela não atuou na maioria da Liga das Nações. As outras titulares efetivas são as meio de rede Diana e Julia Kudiess, a líbero Marcelle e a ponteira Julia Bergmann.

Foto do Marcelo Romano

Tudo menos futebol: o que está acontecendo em outras modalidades esportivas. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?