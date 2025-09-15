Brasil termina Mundial de boxe com quatro medalhas

O boxe brasileiro acabou tendo desempenho abaixo do esperado na Olimpíada de Paris-2024. A expectativa de três a quatro medalhas terminou com apenas um bronze de Bia Ferreira. Mas no primeiro Mundial do novo ciclo olímpico, em Liverpool (Inglaterra), o resultado foi excelente: quatro medalhas, sendo um ouro e três pratas.

Da equipe de dez atletas que competiu na Olimpíada deParis, seis disputaram o Mundial deste ano. Bia Ferreira, agora no boxe profissional, e Keno Machado, não estiveram. Dos seis, somente Luis Bolinha ganhou medalha agora. Os outros três atletas, Rebeca Lima, Yuri Falcão e Isaias Ribeiro, não estiveram na campanha de 2024.

O principal destaque foi Rebeca Lima. Aos 23 anos, ela é apontada como o grande nome da nova geração. Nascida no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foi a primeira medalhista do Brasil em mundiais juvenis. Compete na categoria 60 kg, a mesma de Beatriz Ferreira, duas vezes medalhista olímpica. Disputando seu primeiro Mundial, Rebeca venceu as quatro lutas com direito a revanche na final contra a polonesa Aneta Rygielska, de quem havia perdido neste ano. A luta foi equilibrada, mas a brasileira venceu por decisão de três juízes contra dois.

As outras três medalhas foram no masculino, todos com ótimas campanhas, vitórias surpreendentes, mas derrotas nas decisões para atletas do Uzbequistão, hoje a maior potência do boxe olímpico. Na última Olimpíada, os uzbeques faturaram cinco ouros.

Nos 90 kg Isaias Ribeiro foi a principal surpresa.O baiano de 23 anos fez uma campanha de três vitórias até a final, com direito a superar o cubano naturalizado pelo Azerbaijão, Loren Alfonso, duas vezes medalhista olímpico. Só perdeu a decisão para Turabek Khabibullaev.

Nos 65 kg, a melhor campanha da carreira de Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva. Yuri não conseguiu a vaga olímpica, mas, aos 23 anos, fez um Mundial com quatro vitórias, inclusive sobre o cubano Erislandy Alvarez, campeão em Paris-2024. Na final, caiu para outro dono de ouro olímpico e mundial, o uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev. Yuri chegou a estar vencendo a luta até o último round, quando não conseguiu segurar o asiático.

Nos 60 kg, Luis Bolinha, neto do medalhista olímpico Servílio de Oliveira, também fez ótima campanha com quatro vitórias. Só perdeu a final para outro campeão olímpico uzbeque, Abdumalik Khalokov. Após o primeiro round, em que perdeu, o brasileiro sofreu um corte no rosto e, com o sangramento, não pôde concluir a luta.



