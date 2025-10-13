Mundial de levantamento de peso: Brasil coloca 3 atletas no top-5

Foto: Reprodução / Facebook Laura Amaro ficou a 2kg do bronze

Nesta semana tivemos, na Noruega, o Mundial de levantamento de peso, competição anual. O Brasil contou com seis atletas e três deles tiveram bom desempenho, terminando na quinta colocação: Laura Amaro, Natasha Rosa e Thiago Felix. A China não enviou vários de seus medalhistas olímpicos e, assim, a Coreia do Norte acabou sendo a grande vitoriosa no quadro de medalhas.

Foram disputadas oito categorias masculinas e oito femininas neste Mundial, sendo que na próxima Olimpíada serão seis em cada gênero. Os pesos que valerão medalhas ainda não estão definidos. A modalidade ficou ameaçada de sair do programa olímpico devido a frequentes casos de doping, mas pelo crescimento do Crossfit no mundo e pela tradição da modalidade, presente desde a primeira edição dos Jogos, acabou mantida.

Thiago Felix vinha de um vice campeonato mundial ano passado na soma total dos pesos. Porém, em 2024, ele competiu nos 55kg, somando 269 kg no total. Agora, ele competiu na categoria 60kg, já que não houve a disputa dos 55kg. Ele somou 278kg, insuficientes para uma medalha, já que o bronze saiu para Pang Uh-chol da Coreia do Norte, com 295kg. Na última Olimpíada a categoria disputada foi a de 61kg. Thiago tem apenas 24 anos e um potencial enorme para brigar por medalha olímpica.

Já Laura Amaro ficou a apenas 2kg de conseguir medalha no Mundial na categoria 77kg. Ela somou 246 kg, contra 248kg da colombiana Mari Sanchez, que foi bronze. Duas americanas ficaram no top-4. Laura esteve na Olimpíada de Paris na categoria 81kg e terminou na sétima posição com 240kg levantados. No Mundial 2021, competindo nos 76kg, Laura chegou a ganhar prata no disputa do arremesso e ficou em quarto lugar no geral com 240kg (na Olimpíada só se considera para medalha a soma de arremesso + arranque). Se a categoria olímpica em Los Angeles for essa, de 77kg, Laura pode brigar por pódio.

Nos 53kg feminino, Natasha Rosa foi quinta colocada com 192kg no total. Um resultado acima do esperado. O bronze foi para a tailandesa Surodchana Khambao com 200kg. Natasha, de 29 anos, competiu na Olimpíada de Tóquio terminando em nono lugar na categoria 49kg com 173kg levantados.

No levantamento de peso na Olimpíada, há um limite de atletas por país. China e Coreia do Norte, que hoje dominam o esporte, não podem ter atletas em todos os pesos. Nos Jogos de Paris, por exemplo, a China teve de escolher seis atletas entre as 10 categorias disputadas.

