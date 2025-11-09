Brasil no top-8 no Mundial de remo costal, nova prova olímpica

Foto: Satiro Sodré/Remo Brasil David Souza teve bom desempenho no Mundial de remo costal

Mais três Mundiais de esportes olímpicos aconteceram nesse final de semana. Em nenhum dos esportes nosso País tem tradição de medalhas: ginástica trampolim, ciclismo BMX Freestyle e remo costal. O Brasil participou dos três, mas só no de remo teve um resultado satisfatório.



Uma das novidades para a Olimpíada-2028 é o remo costal. Nesta prova, os atletas largam da areia, entram no barco e remam por 250 metros até contornarem uma boia e retornarem à praia. Ao chegar, correm até baterem um botão de fim de prova. No Mundial aconteceram duas tomadas de tempo individuais, classificando os 8 melhores em cada. O brasileiro David Souza garantiu vaga no mata-mata já na primeira bateria, com o 7º tempo.



Com a classificação à fase eliminatória, David superou o holandês Wiltenburg por mais de 2 segundos. Porém, nas quartas de finais, encarou o americano Christopher Bank e foi superado por 1s40. O americano, que tinha feito o 2º tempo, acabou campeão.

Se melhorasse o tempo na eliminatória, o brasileiro poderia ter enfrentado outro adversário e lutado por medalha. No feminino, o Brasil contou com a participação de Thalita Soares. Ela avançou ao mata-mata, mas caiu na primeira eliminatória.



No Mundial de ginástica trampolim, na Espanha, o desempenho das brasileiras na prova olímpica individual ficou muito abaixo do esperado. Camila Gomes e Alice Gomes sequer chegaram às semifinais. Elas cometeram erros nas apresentações.

Alice foi 46ª. Camila, que disputou a última Olimpíada e já foi 6ª colocada em Mundial, desta vez ficou apenas em 73ª. Um problema físico a impediu de participar da segunda eliminatória. O título ficou com a chinesa Wang Zisai, que tinha sido prata na Olimpíada-2024.



No Mundial de ciclismo BMX Freestyle, na Dinamarca, também um resultado ruim do Brasil. Gustavo Bala Loka, finalista olímpico, foi apenas 16º. Ele fez uma boa primeira volta, com 79,98. Na segunda volta não conseguiu completar e com 35,26 ficou fora da final. No feminino, Eduarda Bordignon terminou em 15º lugar. O título no masculino ficou com a França, e no feminino, com a Grã-Bretanha.



A partir da semana que vem, tem, na Austrália, o Mundial de vôlei de praia, Neste, o Brasil vai brigar por medalha, principalmente com as campeãs olímpicas Ana Patrícia/Duda, Carol/ Rebecca, Thamela/ Victoria e Arthur/ Evandro.