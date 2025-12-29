Top 10 das conquistas do esporte olímpico brasileiro em 2025

Foto: JEWEL SAMAD / AFP Caio Bonfim virou campeão mundial

O primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles-2028 foi muito positivo para o esporte olímpico brasileiro. Seis atletas em cinco modalidades diferentes (skate, surfe, dois no taekwondo, atletismo e boxe) terminaram como campeões mundiais. Nos mundiais de coletivos, bronze no vôlei feminino, prata na ginástica rítmica e boas campanhas no handebol masculino e feminino. Vamos ao top-10 de conquistas.

1- Caio Bonfim (marcha atlética): depois da prata olímpica, Caio se manteve no topo e finalmente chegou ao título mundial nos 20km depois de ter outras três medalhas;

2- Henrique Marques (taekwondo): o jovem atleta de 21 anos fez uma campanha impecável no mundial e chegou ao ouro com cinco vitórias;

3- Maria Clara Pacheco (taekwondo): outra jovem atleta campeã mundial vencendo na campanha a chinesa campeã mundial e a sul-coreana campeã olímpica;

4- Yago Dora (surfe): mais um surfista brasileiro venceu a temporada do circuito mundial. Foi a oitava vez em 11 ano. Yago foi muito regular durante toda a temporada;

5- Rayssa Leal (skate): mesmo não sendo regular durante a temporada, aos 17 anos Rayssa chegou ao tetracampeonato mundial da SLS, a Liga Mundial de Skate Street;

6- Rebeca Lima (boxe): um novo nome que surgiu este ano foi o de Rebeca Lima, que venceu a categoria 60kg. Brasil foi bem neste evento com mais três pratas de Yuri Falcão, Luis Bolinha e Isaias Ribeiro;



7- Hugo Calderano (tênis de mesa): o melhor ano da carreira do mesatenista brasileiro. Foi campeão da Copa do Mundo (que reúne os melhores de cada país) e vice no campeonato mundial, medalhas inéditas para o Brasil;

8- Marcus D’Almeida (tiro com arco): mesmo sem medalha olímpica, se manteve no topo com a prata no mundial. Ainda venceu a etapa da Turquia da Copa do Mundo e foi vice na etapa final reunindo os melhores da temporada;

9- Ginástica rítmica: competindo em casa, finalmente o Brasil conseguiu uma medalha na modalidade, em mundiais. O conjunto foi prata na prova olímpica;

10- Miguel Hidalgo (triatlo): modalidade com poucos resultados expressivos do Brasil a nível mundial, teve esse ano Miguel terminando com o vice-campeonato do circuito mundial.



O Brasil teve ainda, no mundial de judô, Daniel Cargnin terminando com a prata e Shirlen Nascimento com o bronze. No mundial de canoagem slalom, Ana Sátila foi bronze no C1, assim como no vôlei de praia a dupla Carol Solberg/Rebecca.