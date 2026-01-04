Quais esportes olímpicos do Brasil mais se destacaram em 2025?

Foto: Wander Roberto/COB MARIA Clara Pacheco (azul) foi ouro no mundial em 2025

Semana passada eu escrevi sobre os destaques individuais do Brasil nos esportes olímpicos em 2025. Hoje escrevo um top-9 das modalidades brasileiras, que brilharam neste início de ciclo olímpico.



1. Taekwondo - No esporte que deu três bronzes olímpicos, Brasil conseguiu, em 2025, a melhor participação em mundiais na história. Foram dois ouros de Henrique Marques e Maria Clara Pacheco e duas pratas de Netinho e Milena Titoneli. Na Olimpíada são apenas oito categorias em disputa, quatro em cada gênero. Mas esses quatro atletas têm boas perspectivas de sucesso em 2028.



2. Tênis de mesa - Finalmente o Brasil conseguiu uma medalha em campeonatos mundiais, graças a prata do fenômeno Hugo Calderano. Após resultados ruins pós-Olimpíada, ele conseguiu 2 meses mágicos neste ano. Além do vice mundial, venceu a Copa do Mundo.



3. Ginástica rítmica - Algo que parecia impossível há uma década se tornou realidade em 2025: o Brasil conseguiu uma medalha em mundial, na prova do conjunto. Já era para ter acontecido na Olimpíada, mas a contusão de uma atleta adiou o sonho.



4. Boxe - depois do fiasco em Paris, quando se esperavam três medalhas, e o único pódio foi o bronze de Bia Ferreira, o boxe brasileiro retomou o caminho de vitórias com um excelente mundial. Foram quatro finais com o ouro de Rebeca Lima e as pratas de Yuri Falcão, Luis Bolinha e a novidade Isaias Ribeiro.



5. Atletismo - Em termos de novos nomes, não tivemos novidades. Mas os mesmos medalhistas olímpicos voltaram a subir ao pódio no mundial: ouro de Caio Bonfim e prata de Alison dos Santos



6. Surfe - O Brasil conseguiu formar o 5º campeão mundial diferente em 11 anos: Yago Doria. Antes, Gabriel Medina, três vezes, Filipe Toledo, duas, Italo Ferreira e Adriano Souza, uma vez cada, venceram o circuito mundial.





7. Skate - Modalidade que deu cinco medalhas olímpicas ao Brasil nas duas últimas edições continua com ótimos atletas. Além de Rayssa Leal, mais uma vez campeã da Liga Mundial, o Brasil termina o ano com vários nomes entre os melhores do ranking: Raicca Ventura, Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros no park, além de Giovanni Vianna no street.



8. Triatlo - Outra modalidade com conquista inédita: o vice campeonato mundial de Miguel Hidalgo no circuito mundial.



9. Judô - No mundial, principal competição do ano, o Brasil se manteve na média de medalhas históricas com duas conquistas. Fechou com quatro atletas no top-5 do ranking mundial das categorias em 2025.