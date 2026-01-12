Nove eventos imperdíveis de esportes olímpicos em 2026

Foto: FABRICE COFFRINI / AFP Com Lucas Pinheiro Braathen, Brasil tem chance de medalha na Olimpíada de inverno

Começou 2026, ano de Copa do Mundo de futebol, mas de muitos eventos imperdíveis nos esportes olímpicos. Eu listo 9 deles para você ficar atento.

Jogos Olímpicos de inverno - de 6 a 22 de fevereiro na Itália: pela primeira vez na história o Brasil tem chances de brigar por medalha, principalmente com Lucas Braathen. O esquiador conseguiu três pódios em etapas de Copa do Mundo.

Mundial de tênis de mesa por equipes - de 28 de abril a 10 de maio na Inglaterra: Brasil buscará no masculino ser top-8. Na última edição, em 2024, não contou com Hugo Calderano, que se preparava para a Olimpíada. No feminino, Brasil buscará um top-10.

Liga das Nações de vôlei - a partir de 3 de junho, mais uma edição da tradicional competição. Ano passado o Brasil conseguiu medalhas no masculino e feminino. Este ano, sem Mundial e Olimpíada, o técnico José Roberto Guimarães, no feminino, deve poupar jogadoras experientes. Já no masculino, Bernardinho deve levar força máxima, já que o Brasil saiu do topo das potências.

Mundial de canoagem slalom - de 21 a 26 de julho nos EUA: graças a Ana Sátila, o Brasil tem brigado por medalhas em três provas nos últimos anos.

Mundial de ginástica rítmica - de 12 a 16 de agosto na Alemanha: depois da inédita prata no ano passado no conjunto, o Brasil buscará um novo pódio, desta vez competindo fora de casa.

Jogos Sul-Americanos - de 12 a 26 de setembro na Argentina: para muitos esportes em que o Brasil não é potência continental, como hóquei na grama, esgrima e ciclismo, é uma oportunidade valiosa para evoluir.

Mundial de judô - de 4 a 11 de outubro no Azerbaijão: competição que ocorre anualmente, desta vez será no segundo semestre. Brasil buscará manter a média de duas a três medalhas, com nomes como Daniel Cargnin, Michel Augusto, Beatriz Souza e Rafaela Silva. Atenção em Beatriz Souza, que após a medalha olímpica, pouco competiu em 2025.

Mundial de ginástica artística - de 17 a 25 de outubro na Holanda: evento deve marcar o retorno de Rebeca Andrade a um Mundial após ficar fora em 2025. Será o primeiro indício para saber como ela está fisicamente e em quais aparelhos poderá competir na Olimpíada de 2028.

Circuito mundial de surfe - a novidade este ano é que a etapa final, que normalmente decide o campeão da temporada, será em 8 de dezembro em Pipeline no Havaí e contará com todos os surfistas. Nos últimos anos, apenas os mais bem ranqueados participavam. Esta etapa terá pontuação maior.