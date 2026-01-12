Nove eventos imperdíveis de esportes olímpicos em 2026

Jornalista especializado em esportes olímpicos. Trabalhos na TV Record, Yahoo, rádios Gazeta e Eldorado em São Paulo
Começou 2026, ano de Copa do Mundo de futebol, mas de muitos eventos imperdíveis nos esportes olímpicos. Eu listo 9 deles para você ficar atento.
Jogos Olímpicos de inverno - de 6 a 22 de fevereiro na Itália: pela primeira vez na história o Brasil tem chances de brigar por medalha, principalmente com Lucas Braathen. O esquiador conseguiu três pódios em etapas de Copa do Mundo.
Mundial de tênis de mesa por equipes - de 28 de abril a 10 de maio na Inglaterra: Brasil buscará no masculino ser top-8. Na última edição, em 2024, não contou com Hugo Calderano, que se preparava para a Olimpíada. No feminino, Brasil buscará um top-10.
Liga das Nações de vôlei - a partir de 3 de junho, mais uma edição da tradicional competição. Ano passado o Brasil conseguiu medalhas no masculino e feminino. Este ano, sem Mundial e Olimpíada, o técnico José Roberto Guimarães, no feminino, deve poupar jogadoras experientes. Já no masculino, Bernardinho deve levar força máxima, já que o Brasil saiu do topo das potências.
Mundial de canoagem slalom - de 21 a 26 de julho nos EUA: graças a Ana Sátila, o Brasil tem brigado por medalhas em três provas nos últimos anos.
Mundial de ginástica rítmica - de 12 a 16 de agosto na Alemanha: depois da inédita prata no ano passado no conjunto, o Brasil buscará um novo pódio, desta vez competindo fora de casa.
Jogos Sul-Americanos - de 12 a 26 de setembro na Argentina: para muitos esportes em que o Brasil não é potência continental, como hóquei na grama, esgrima e ciclismo, é uma oportunidade valiosa para evoluir.
Mundial de judô - de 4 a 11 de outubro no Azerbaijão: competição que ocorre anualmente, desta vez será no segundo semestre. Brasil buscará manter a média de duas a três medalhas, com nomes como Daniel Cargnin, Michel Augusto, Beatriz Souza e Rafaela Silva. Atenção em Beatriz Souza, que após a medalha olímpica, pouco competiu em 2025.
Mundial de ginástica artística - de 17 a 25 de outubro na Holanda: evento deve marcar o retorno de Rebeca Andrade a um Mundial após ficar fora em 2025. Será o primeiro indício para saber como ela está fisicamente e em quais aparelhos poderá competir na Olimpíada de 2028.
Circuito mundial de surfe - a novidade este ano é que a etapa final, que normalmente decide o campeão da temporada, será em 8 de dezembro em Pipeline no Havaí e contará com todos os surfistas. Nos últimos anos, apenas os mais bem ranqueados participavam. Esta etapa terá pontuação maior.
