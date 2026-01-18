Mundiais de skate serão em São Paulo no mês de março

Foto: Julio Detefon / CBSK Rayssa Leal é uma das favoritas ao título em 2026

A partir de 1 de março, no Parque Cândido Portinari, a cidade de São Paulo será sede dos Campeonatos Mundiais de Skate Street e Park 2026. Normalmente os mundiais destas duas modalidades olímpicas são disputados de forma separada. Um só começa quando o outro acaba. Desta vez serão juntos e com a expectativa de presença de até 400 atletas.



Esses mundiais costumam ocorrer anualmente, mas não foram disputados em 2025, após o adiamento da edição que ocorreria em setembro, em Washington, nos EUA. Como sempre nos eventos de skate, os atletas com ranking baixo participam de uma fase classificatória. Os melhores colocados se juntam as grandes estrelas.



As maiores conquistas do Brasil nos mundiais aconteceram nas provas do street feminino. Rayssa Leal foi campeã em 2022 e 2024; Pamela Rosa, em 2019; e Letícia Bufoni, em 2015. Rayssa, com dois bronzes olímpicos, segue como principal nome do skate brasileiro e será uma das favoritas ao título em 2026. Ano passado teve como principal conquista o tetracampeonato da SLS, a Street League Skateboarding. Rayssa terá como principais adversárias, em São Paulo, as japonesas Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica, Liz Akama, a vice, Yumeka Oda, campeã mundial em 2023, e Ibuki Matsumoto, atual líder do ranking mundial.



No street masculino, o único título mundial do Brasil veio com Kelvin Hoefler, em 2015. Ele é o 13º do ranking e deve competir em São Paulo. Uma esperança de medalha do Brasil é Giovanni Vianna, 8º do ranking. O último título mundial foi conquistado pelo japonês Toe Sasaki, atual líder do ranking.



Já no skate park masculino, o Brasil tem o atual campeão mundial: Augusto Akio venceu em 2024 e foi medalhista de bronze olímpico no mesmo ano. Ele é o número 2 do ranking mundial, atrás do espanhol Egoitz Bijueska. Em 2018, o Brasil venceu com Pedro Barros, ainda na ativa. O grande favorito é outro japonês: Ginwoo Onodera, campeão da SLS ano passado. O Brasil tem mais quatro atletas no top 10 do ranking: Pedro Barros, Luigi Cini, Gui Khury e Kalani Konig.



No park feminino, a esperança do Brasil é Raicca Ventura. Ela venceu o mundial em 2024, mas o evento estava esvaziado pelo fato de ter sido disputado após a Olimpíada. Raicca é a 2º do ranking mundial, atrás da japonesa Hinano Kusaki. A australiana Arisa Trew, atual campeã olímpica, é outra favorita em São Paulo.



O skate seguirá como um dos esportes com mais chances de medalhas para o Brasil em Los Angeles 2028.