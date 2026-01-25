Brasil terá 14 atletas na Olimpíada de Inverno

Jornalista especializado em esportes olímpicos. Trabalhos na TV Record, Yahoo, rádios Gazeta e Eldorado em São Paulo
Vem aí a Olimpíada de Inverno, em Milão-Cortina, na Itália, a partir de 6 de fevereiro. O Brasil nunca ganhou medalha nas dez de 24 edições que participou. O melhor resultado foi de Isabel Clark, 9ª colocada no snowboard cross, em 2006. Desta vez, nosso País terá o recorde de 14 atletas e, pelo menos, três com alguma chance de subir ao pódio, mesmo sem serem favoritos. Até então, a maior delegação havia sido em Sochi-2014, com 13 atletas.
Os 14 atletas brasileiros classificados: quatro vagas na equipe de bobsled masculino (Edson Bindilatti, Luis Bacca, Rafael Souza e Davidson Souza); Lucas Pinheiro Braathen, Giovanni Ongaro, Christian Oliveira e Alice Padilhano no esqui alpino; Nicole Silveira no skeleton; Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva no esqui cross country; Pat Burgener e Augustinho Teixeira no snowboard halfpipe. As chances de medalha do Brasil são com Pat, Nicole e Lucas.
Pat Burgener compete no snowboard halfpipe. É filho de mãe libano brasileira e disputou competições pela Suíça. Já ganhou duas medalhas de bronze pelo país europeu em Mundiais. Começou a competir pelo Brasil no último mês de dezembro. Agora em janeiro, conseguiu uma medalha de bronze na etapa do Canadá da Copa do Mundo. Está em 6º lugar no ranking olímpico.
Lucas Pinheiro Braathen é filho de mãe brasileira e pai norueguês. Nasceu em Oslo e também competiu pelo país europeu. Passou a representar o Brasil em 2024, quando conquistou cinco pódios. Disputa o ski alpino em duas disciplinas, o slalom e o slalom gigante. Em 2025, conseguiu a primeira vitória como atleta brasileiro numa competição na Finlândia. Em dezembro, foi prata no slalom gigante na etapa da Itália da Copa do Mundo. Agora em janeiro, ficou em 4º lugar em outra etapa italiana.
Já Nicole Silveira é gaúcha e tem 31 anos. Compete no skeleton e, na Olimpíada de 2022, terminou em 13º lugar. Mas evoluiu bastante nesse ciclo olímpico. No ranking mundial 2024/2025, terminou em 6º lugar. Atualmente, ocupa a 9ª colocação. Agora em janeiro, na etapa da Suíça da Copa do Mundo, conseguiu uma medalha de bronze. Na carreira, tem três bronzes nessa competição.
Mesmo sem chance de medalha, há de se destacar também o atleta Edson Bindilatti. Aos 46 anos, vai para sua sexta Olimpíada como integrante da equipe de bobsled. O 20º lugar em 2022 foi o melhor resultado. Bindillati começou no decatlo do atletismo. Foi seis vezes campeão brasileiro. Devido a lesões mudou para o bobsled.
