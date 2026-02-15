Histórico: Brasil conquista sua 1º medalha em Jogos Olímpicos de Inverno

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP ￼O MEDALHISTA Lucas Pinheiro Braathen salta no pódio, ladeado pelos suíços Marco Odermatt (esquerda) e Loic Meillard

Amigos leitores, este jornalista apaixonado por esportes olímpicos desde os 10 anos de idade assistiu no sábado, aos 52 anos, o Brasil conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, algo inimaginável há 15 anos. Até então, a melhor colocação de um atleta brasileiro havia sido um 9° lugar. E a medalha foi de ouro, graças a Lucas Pinheiro Braathen, que nasceu em Oslo, filho de mãe brasileira, Alessandra (que hoje mora na Nova Zelândia), e pai norueguês.



Lucas disputou a prova do slalom gigante no esqui alpino. Vence o atleta que consegue o menor tempo possível ao final de duas descidas na pista Stelvio, em Bormio, na Itália. Entre 81 competidores, o brasileiro foi sorteado para ser o 1° a descer. Fez o melhor tempo com 1m13s92. Assim, ganhou o direito de ser o último a se apresentar na 2° descida. Mais conservador, fez o 11° tempo com 1m11s08, mas suficiente para o ouro, 0,58s a frente do suíço, Marco Odermatt.



A performance de Lucas foi espetacular. Arriscou tudo na 1° descida e soube controlar os nervos para não errar e administrar o tempo na 2° descida. Sua obstinação em ganhar a 1° medalha do Brasil e da América Latina em Jogos de Inverno foi determinante. Nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, Lucas tem nova chance de medalha, na prova de slalom. A 1° descida ocorre as 6h e a decisiva as 9h30. O francês Clement Noel deve ser seu principal adversário. Atenção também com o norueguês Atle McGrath.



Lucas passou a representar o Brasil em 2024, após competir pela Noruega e ganhar 12 medalhas em etapas da Copa do Mundo. Mas na Olimpíada de Inverno de 2022 ele disputou pelo país europeu e foi desclassificado das duas provas de slalom. Após 2022, Lucas resolveu dar um tempo na carreira, até surgir a oportunidade de representar o nosso país. Pelo Brasil foram 8 medalhas em etapas de Copa do Mundo num curto período de tempo.



Na história das Olimpíadas, o Brasil tem agora 171 medalhas, sendo a 1° de inverno com Lucas. Curiosidade: países acostumados com a neve e o gelo como Dinamarca e Islândia, ainda não tem ouro olímpico em Jogos de Inverno. Outra curiosidade que mostra como o esporte é maravilhoso: a Noruega é a grande potência no inverno e nos últimos anos, passou a se destacar em uma modalidade de altas temperaturas que é o vôlei de praia, tão tradicional em nosso país. Agora o Brasil deu o troco.