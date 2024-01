Coluna Marcus Lage:

Foto: Marcus Lage Manuela e Felipe Cavalcanti voltaram para embaixada cearense no Canadá

CAACE

Waldir Xavier veste o Branco, em janeiro, mês Pela Conscientização da Saúde Mental. E outra campanha é a do lançamento de um APP, para acesso aos serviços da Caixa de Assistência dos Advogados.

E figuras de raposa

A tradição germana, do Dia de Reis, dá-se com números e iniciais escrita na porta principal da residência, com giz. A criptografia: "20 - C +M + B - 24."

O 20 é o milênio, 24 trata-se do ano e as letras C+M+ B significam, em Latim, Cristo abençoa esta casa.

Puzzle político

Valim anunciou que não disputará reeleição, mesmo com bom desempenho no concelho de Soure, berço dos Praybas, Correias, Moreiras, Brasileiros... Um nome leve é João Salmito Filho, par de Vitor desde os tempos de Câmara Municipal de Fortaleza.



Salmito é elegante no trato, qualificado e experiente. Foi votado lá e parece ser merecedor da simpatia de Vitor, Camilo e Cid. Deputada Lia, a varoa Ferreira Gomes, consta no inciso 1º. Casado com Jamile, nascida Karbage, sobrinho de Francisco, um dos maiores numismatas do Nordeste, e do saudoso ex-presidente da Sudene, Valfrido Salmito, que insiro-o no caput de um rol de homens sérios, comprometidos com sua biografia, vulto que tive o prazer de conviver.

Foto: Marcus Lage Hedja Teixeira e Flavio Jereissati, cuja altura é proporcional ao coração

Devocional do sábado

"O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: 'Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos; fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória'".

(Isaías 30:15)

Tempo d'Art Nouveau

O restaurante Maxim's, que fez o catering 2500 anos do Império Persa, com garçons do Badrutt's de Saint Moritz, reabriu. Alexandre Pitta e Andre Monte cenaram por lá. Encerraram com Sauternes e Crepe Suzette à la minute, claro. A tradicional casa pertence ao Paris Society, que reúne os melhores restaurantes de Paris.

Busine$$



Danilo Arruda e Marcos Frota em breve cortafitam o Bacan, na Rui Barbosa.

Cacá Carvalho trouxe um grupo de investidores alemães. O caçula de Cilí e Sabino faz seu chill out nas pick ups.

Travelogue



Show de Diana Krall e Andrea Bocelli, em Orlando, respectivamente 13 e 18, é o pitaco para o Carnaval.

Circuito balnear



Minha olheira internacional relata um sucesso em vendas: The Tote Bag, da Marc Jacobs. A marca faz parte do mancebo de Bernard Arnault, o grupo

LVMH, presidido pelo midas do luxo, um dos maiores sucessos empresariais do mundo, cimeira da Forbes.

4a. de 1a.



Quarta, com menu de Fabio Felle, o Marcarrão Amigo fez sua versão 176. Dentre os abraçados: Doando que se Recebe, Leão de Judá , Martelo de Deus, Irmão Sol, Adorart , Jangurussu, Sol Nascente, Servas da Caridade , Barreiras, comunidades Verdes Mares,Vicente Pinzon , Gengibre e paróquia do Padre Alex.

Uma perfeita litania. Tudo parte da gratidão, pois sua constância na prática libera a Dopamina, que nos alegra, relaxa e alivia o sofrimento.

A fiação fortalezense, somada ao número de motoboys, muito deles, praticantes de seu Código Próprio de Trânsito, remetem-nos à vibe indiana. Eles saem dos bueiros, surgem das copas das árvores, trafegam sobre muros... Os dautônicos confundem os semáforos, mesmo com a trina disposição das cores destes. Verdadeiros artistas circenses. Mas se colidirem conosco, façamos as mágicas a fim de quitarmos o preju.

Foto: Marcus Lage Luce e Nino Sá quebram o axioma: querida ela, querido ele

Entre a dor e o doar

A força de Gaida Dias move-me à construção de uma analogia entre a existência da Flor de Lótus. A beleza que brota no inóspito, desabrochando do inesperado, em plenas dores do nadir. Este, questionado e incompreensível a olhos humanos.



A Flor, concebida em lagos opacos, repletos de limo, é transformada num bem, num regalo à contemplação. Multiplica-se em entendimentos, traduzindo-se em renovação, continuação, desapego.



Sementes duradouras, pétalas repelentes a microorganismos e poeira. Étmo do puro.



Sim, eu sou doador!

Biografia



Tudo indica que será sucesso, a noite de autógrafos do gentleman Estenio Campelo, no Iate Clube de Brasília.



O conterra merece o quorum, justificado pela trajetória de trabalho, exemplo da nossa natureza, do judeu brasileiro, de DNA lutador e destemido, que expõe as intempéries sofridas num palmarés de madeira de Carnaúba.