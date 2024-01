"Se non è vero è ben trovato"

Foto: Marcus Lage Maria Fernanda Karbage, de jaleco novinho, e Débora Távora, tia e colega

Em dada romaria pela Europa, o deputado Eunicio Oliveira deteve-se numa certa vitrine. Entrou, mas não comprou, pois a peça era de jade.

Le petit bal

Carnaval Pais e Filhos, do Ideal, será dia 2. Espumas não são bem-vindas. O gazofilácio está marcado para terça, 27.

Puzzle político

E com a pré-candidatura de Leitão, ao Palacete dos Mendes, "startiza-se" a corrida pelo faldistório da Assembleia. Quem será a próxima éminence grise? O comando da AL, dizem, é melhor do que a Pasárgada, descrita por Bandeira: "amigo do rei e não precisa montar em burro brabo".

- I have a dream

- Pois me bote nesse sonho, Marcus Fernandes.

Desejosos veteranos: Serginho Aguiar, cujo pai já regeu o Palácio Adauto Bezerra; o novo Vice-Rei de Granja, líder do governo, Romeo Aldigueri, ex-Lojas das Variedades; Osmar Baquit, dos zahlawes de Quixadá, que também é Diógenes; do Cariri, pujante, vem Fernando Santana, mas corre a chance-não o risco, de ser convocado para chefiar a terra do "padim".

Quem é O Tal?

Lembro dos cadernos do Carnaval da Saudade. Mas esta letra eu não vi. Brasileiro, que brinca com tudo, fez marchinha caçoando de Hiltler.



"Quem é que usa cabelinho na testa

E um bigodinho que parece mosca?

Só cumprimenta levantando o braço

Ê, ê, ê, palhaço!"

Outubro tá em cima

Surge um nome no páreo da OAB: Tiago Asfor, desiderato da oposição. Nome sem arestas, rubi de sucesso, neto, por tabela, do augusto V.T. e dos também saudosos prof. Alcimor Rocha e dona Siria.



Também temos Christiane, atual vice. Sendo sra. Helio Leitão Neto, ex-presidente bisado, a indagação acerca de continuidade é replicante. Pode ser bom... ou pode ser ruim. Tal conto do fazendeiro chinês.



Apesar de Dantas ter os presidentes do interior, o "craquelê" poderá existir, pois isso é normal em todo pleito. A disputa é saudável.

Casa libanesa, com certeza! Mary e Aécio Dias foram comensais dos Karbage, no jantar para o jornalista. Nobreza Chehab, do Beit Eddine Crédito: Marcus Lage

Travelogue

Rodrigo Jereissati confirma Carnaval no Rio e SP.

Aline - Andrei Aguiar não dispensaram a pizza de trufa, da Engadina.

Andre Ribeiro e Carla Costa Lima aviando malas de Tiago, para o Insper, precisamente aos bancos de Engenharia Mecatrônica.

Palavra de Deus

"Não digas: vingar-me-ei do mal; espera pelo Senhor, e ele te livrará" (Provérbios 20:22)



Royce à la francesa

Bonito, luxuoso, detalhista. Rainier, Sinatra, Ringo Star e Dean Martin tiveram um Facel Vega, ou "Fassél Vegá". Esse "rêve d'amour" foi produzido em três versões: coupê, conversível e 4 portas. São desprovidos de coluna central, fato que o torna bem estiloso. Equipados com para-brisa panorâmico, frisos em aço inox, ar-condicionado, bancos anatômicos, encosto para o antebraço, isqueiros (naquele tempo era fixe). Detalhe do painel: uma pintura similar a amboyna, também usada no Bentley e em veículos da Rolls R. As portas traseiras são modelo suicida, por nós apelidada de "brecheiro". Leia-se DKW Vemag.

A alta demanda na produção, contribuiu para sua curta duração no mercado: 1954 a 1964.Camus morreu num Facel Vega. I recommend: leiam O Caso Marsault, de Kamel Daoud, "apenso" de "O Estrangeiro".

São Valentim

Sim, não é Santo, pois parte de consoante. Dia dos Namorados, 14/02, chega para América e países hispanos. A data correta, pois o publicitário João Dória (senior) tinha mesmo em mente, para aquecer o comércio, era o Dia dos Avós.

Catering

Jeritza Fontenelle mandando bem nas entradinhas. As Assis são conhecidas pelo primor em receber. Outro aval é a cozinha da sogra, Jeanice, patroa da Regina, autora das esfirras que valem camelos.