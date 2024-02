Puzzle Político

Foto: Marcus Lage Piquenique na orla - Fernanda Laprovitera, a anfitriã, Dom, o Spitz aficionado em pet wines, e Idalia Von Leubner

Ninguém estava na Espanha, mas o menu era a base de tapas. A abertura dos trabalhos do ano legislativo na Câmara Municipal de Fortaleza, quarta-feira, deixou claro que a eleição, para o Solar do Mendes, será como num ringue.



No jardim de Gardel, as rolinhas bateram em revoada, por falta de paz. Tragam as boleaderas.



Tem algo errado... Etimologicamente falando, gaúcho vem do árabe, "chauch", o mouro, vindo de Al-Andaluz, que aboiava. Pelo visto, o presidente Rolim não está sabendo conduzir seu gado.

Sabedoria Rabínica

"A gratidão é a atitude que nos permite apreciar as bênçãos que temos e encontrar alegria nos pequenos momentos da vida". (Rebe de Lubavitch)

Il Galateo

Vejo as boas maneiras como um muro, que separa, delimita e rege as relações interpessoais. Tive que mudar de mesa: vizinho deu três espirros, como se fosse um aspersor de jardim.



Comer macarrão com colher é costume do Sul italiano. Evite faca, pois massa corta-se com garfo. Outra sulista: suje a camisa e deixe limpa sua reputação, usando o guardanapo no colo.



Vai umazinha do Wilde: "Nenhum homem é suficientemente rico para comprar seu passado".



Pílulas

"Precisa-se de uma boa datilógrafa. Se for boa mesmo, não precisa ser datilógrafa". (Barão de Itararé)

Fernando Apparício Torelly, o barão, foi sequestrado e, no "combo", foram inclusos os maus-tratos. Foi por conta de uma notícia sobre a Revolta da Chibata. Depois do fato, chegando ao escritório, de pronto afixou uma placa: entre sem bater.



Falando em labuta, segue outra pérola do nobre jornalista: "Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer".

Garimpeiro



Enquanto tem uma galera sedenta pelo hypebeast, Alexandre Pita traz cultura na mala. Papo reto: foi na mão mesmo. Um Bacchantes, da Lalique, peça icônica da cristallerie d'art francesa. Os Mênades começaram a ser produzidos em 1927, há quase 100 anos.



Quem ama Arte respeita, zela e lega ao herdeiro correto. É como dividir candelabros, dípticos, guardanapos, aparelhos de porcelana etc. Em alguns lugares, em face da demanda de tempo, espaço e funcionários, muitas peças, de espólio, são doados aos brechós tipo Goodwill.

"Rebentando"

Foto: Marcus Lage Marcelo Guerra e chef Andrea Barbera

Inês e Vasco Vasconcelos graduando Laís em Veterinária.

Marcelo Guerra embarca a primogênita Gabriela para estudos em Bs.As.

Fecho com a poesia de Khalil Gibran: "Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo, na senda do infinito, e vos estica com toda a sua força".

Povonovinho

Renata e Cristiano Guerra anfitrionam o 1o "Parabéns" de Mariazinha. O tema: casa de boneca.

Bulles

No Amis et Vins, edição comandada por Duda Brígido, a esticada foi por conta pelos acordes de Bruno Queiroz. Digo: o piano estava "em calda".

Mesa vizinha das primas Teixeira.

Foto: Marcus Lage Erika e presidente George Lima

Desiderata

O poema é de Max Ehrmann, advogado e filósofo americano. Cirúrgico e super aceito, foi impresso em várias línguas e tipologias. Emoldurou-se, como são (eram) as bênçãos papais, vistas nos proeminentes lares, o Salmo 91...

Poupando-os da extensão, fracionei-o, avalizado pela disposição de achá-lo, facilmente, na web. "Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio/ Tanto quanto possível sem humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos que o cercam/ Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas/ Mas não fique cego para o bem que sempre existe/ Cultive a força do espírito e você estará preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa. Não se desespere com perigos imaginários: muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão/ No meio do seu trabalho e nas aspirações, na fatigante jornada pela vida, conserve, no mais profundo do seu ser, a harmonia e a paz. Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado, faça tudo para ser feliz e partilhe com os outros a sua felicidade".

Prece Árabe



Outro, além da Desiderata (o que se deseja), a Prece Árabe também cabe em moldura. Foi traduzida por um libanês, nascido em Gibrail, Seme Draibe, que fez de Cajuru, município de São Paulo, sua segunda pátria. O autor é desconhecido.

"Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes/ Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade; Se me deres a força, não me tires a sensatez; Se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia/ Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não acusar meus adversários com mais severidade do que a mim mesmo/ Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança. Se me faltar à saúde, conforta-me com a graça da fé. E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria em minha alma a força da desculpa e do perdão/ Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória, quando bem sucedido, e nem pelo desespero, quando derrotado. Lembra-me que a experiência de uma queda poderá proporcionar uma visão diferente do mundo. Finalmente Senhor, se eu Te esquecer, Te rogo que nunca Te esqueças de mim".