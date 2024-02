Coluna Marcus Lage: Say prunes, not cheese

Foto: Marcus Lage "TBS - Throwback Saturday". Filipe Dummar, Albanisa Pontes e min. Joceli Camelo no Anuário d'O POVO, que é do Ceará

"O coração alegre aformoseia o rosto". (Provérbios 15:13)

Chineses falam: "quem não sabe sorrir, não deve abrir uma loja". Na Índia existe a Yoga do Riso.

"Fiduciae"



Foto: Marcus Lage Tereza Maia, Tereza das Pérolas

Antigamente, existia a profissão de despertador. Os tais homens saiam pelas ruas, com uma vara, batendo nas janelas. Outra, era o captador de cadáveres, para estudos de anatomia.



Tempus fugit... E alguns ofícios sumirão também. Tereza Maia é expert em enfiar colares, desde 1960. A expertise consiste em montar, do zero, ou reenfiar o adorno, substituindo as contas, quando necessário.



Adverte, Tereza, que o perfume deve ser usado cinco minutos antes de colocar a gema. O prazo para remontagem é de 6 anos.



As Melo Melo são as mais caras e não podem ser cultivadas artificialmente. Depois vêm as Conch Pearl.

Puzzle político

Ser deputado do Centrão é como ir para o céu sem precisar morrer. Estão com mais prestígio, no governo Lula, do que os próprios colegas do pentagrama (PT). Ademais, controlam o gordo orçamento federal. Suas eminências pardas.



A semana foi meio frapê na política. Culpam esse marasmo à saúde do governador. Comentam, os jalecos de plantão, que Elmano teve uma pneumonia. As sequelas fizeram com que ele voltasse à "Casa de Cura" (Rebe de Lubavitch). Mas enquanto uns falam de hepatite medicamentosa, outros afirmam que ele está mesmo é com depressão.



"De médico e louco, todos nós temos um pouco".

Foto: Acervo Pessoal No taibano Saline: Vanessa Salgado e Glória Kalil

Memorialismo



No Sábado de Aleluia, na velha França, havia um festejo chamado mi-carême. Daí surgiu micareta. Falam em "baitola", numa referência a certo inglês, de gestos delicados, que trabalhava na Estrada de Ferro. Puro "folk lore" - gostou Alexandre Karbage. Baito é um recinto onde os índios Bororó iniciavam-se sexualmente.



Outra fábula: forró não é derivado "for all", mas diminutivo de forrobodó.



Nada mais cearencês que "gía" ou "igí", designando admiração.

Só sociedade



Melaine e Eduardo Diogo vão receber para almoço de Páscoa, na sexta.

Luciana Carioca recebeu, ontem, pelo nat de Ana Luiza.

Vanessa e Luciano Campos estão quase lotados para o Jazz & Vinhos na Taíba, de 8 a 10 vindouros.

Dia 14, na Multiarte, Bionírica, da escritora Ana Miranda, tendo Albanisa Pontes como publisher.

Luxo discreto



Foi de Luce Galvão Sá o projeto do restô Villa, que me conquistou, também, pela ausência de ruído ambiental.



Na faixa etária dos "enta", barulho é excludente nas escolha dos rolês.

Foto: Marcus Lage É couro até o topo. Knize 10, da epônima maison, que vestia Marlene Dietrich

No.83892

Os números, marcados na carne, infeccionavam, criavam pus. Não identificavam gado, mas humanos, e isso incluía crianças. Banhos de criolina. A numeração acima era a dele, de Andor Stern, o único brasileiro a vencer Aushwitz. Foi dele, uma das mais tristes e exemplares entrevistas que eu pude assistir. Paulistano, judeu, perdeu toda família, inclusive uma tia gestante. Ouviu de um oficial nazista: "Aquela fumaça é sua família". Ele se furava, para aliviar a dor da saudade que sentia da mãe.



Vou dar-lhes uma noção de onde ele, então prisioneiro, tirava uma mísera sensação de alegria, em pleno nadir da humilhação. O prato virava "pot de chambre", para as necessidades fisiológicas. Andor, num ato de resiliência, contou: "no inverno, por exemplo, olha onde homem consegue deixar de ser homem".

Traduzirei, numa linguagem polida, o restante da sua fala. A comida dava disenteria e a evacuação, que escorria pelas pernas, servia de isolante para o frio glacial.



Stern viveu para a narrar sua diegese. "Se você sentir gratidão, já é um grande presente". (Andor Stern * !928 + 2022)



O quadro, de Felix Nusbaum, consegue transmitir a magreza, o olhar lúgubre de um prisioneiro, mas não as dores da alma.

Lifeaholics



Nestor e desa. Angela Chaves farão a volta ao mundo, nas águas de março. Não seria Nestur?

Sprezzatura

A genialidade é o divisor entre os que seguem as tendências e os que cunharam um estilo. E estes, dada a originalidade, longe do lugar-comum, são poucos.



O "primeiro ministro" Beppe Modenese é um vulto. Gianni Agnelli usava o relógio sobre o punho (Charvet lançou o Le poignet gauche, com 1 cm mais). E mais: invertia a ordem da gravata, deixando a parte delgada mais longa. Ao contrário de Beau Brummel, l'avvocato não polia as botas com champagne (Tod's). David Beckham consegue o impossível: usar um "tie clip" (prendedor) e ser cool. James Dean causava, com seu trajo counterculture. Jeans, t-shirt e algumas borrifadas de Knize Ten.

Glykolwein-Skandal

A gente só coisas boas do vinho. Mas sabiam que um dos escândalos, na enocultura alemã, foi a adição de Dietilenoglicol? A fórmula é insumo para cosméticos, lubrificantes... Deixava o vinho mais doce e não congelante.



Em Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, nos idos 1980, bebia-se um tal garrafa azul, Qualitätswein mit Prädikat, em tripla versão: Auslese, Spätlese e Kabinett. Nesse tempo já existia Tylenol e afins.

Vegana

Minha olheira internacional conta acerca do sucesso das bolsas JW PEI. Qualidade e preços acessíveis. A marca foi fundada por Mr. e Mrs. Pei, Stephanie e Yang Pei, em El Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles de la Porciúncula- LA.



Um dos insumos: garrafas de poliuretano.

Busine$$

Garimpando franquias? A dica é a turca Flormar. Foco: cosméticos femininos. The cherry on the top: está em 104 países e cresce 20% ao ano.

Pela qualidade e custo dos produtos, é um hole in one.