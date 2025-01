O marco dos 130 anos do cinema

Foto: AURÉLIO ALVES O cinema: a invenção dos irmãos Auguste e Louis Lumière

Em 2025, o calendário registra 130 anos do Cinematógrafo, invento dos irmãos Lumière.

O Ceará tem uma forte ligação com a Sétima Arte, pois nosso conterrâneo, Luiz Severiano Ribeiro, nos legou o mais belo cine dos brasis.

Itens como com palco elevadiço, mármore de Carrara, lustres de cristal tcheco, boules d'escalier de bronze, adornos de parede e teto, feitos pelos nossos melhores ornemanistas da nação, ratificam o título.

Em abril, Luciana Vieira, partícipe do La Factory des Cinéastes, projeto de incentivo à produção de cinematográfica, estará em Cannes, levando um curta-metragem filmado no Porto do Mucuripe. A cineasta, que já produziu "Joquete", foi assistente de produção de Motel Destino, do Karim Aïnouz. Trata-se de um dos jovens e promissores nomes desse segmento.

Tycoon

Depois do Réveillon em Paris, Arthur, Victor, Fernanda e Rodrigo Barroso seguiram para a Suíça. Este ratifica “a reputação da CH como grande centro financeiro. Tudo, graças a estabilidade politica, a neutralidade de conflitos e ao sigilo bancário, implantado desde 1934.

Segundo Barroso, da M7, depois da mudança da lei, em 2000, dada a pressão internacional, o mítico Swiss banking secrecy adotou práticas de compliance mais rígidas. Genebra e Zurique continuam sendo os principais hubs financeiros da CH. A família emenda a trip na estação de Peisey-Vallandry. Depois, quase findo o chill out, embarcam Victor para Austrália.

...ou para o ocaso

Vendo instagramáveis em suas lanchas e jets, desprovidos de colete salva-vidas, inclusive com crianças a bordo, traduzo isso como uma tremenda chance ao acaso.

Alta cozinha

Quem nos concede a dica é Karine e Valdetário Monteiro: Ludwig, em Campos do Jordão. O nome homenageia o famoso rei construtor alemão, encontrado afogado, trajando roupas femininas, segundo alguns historiadores.

O ponto, no alpino estilo europeu, com estofados Chestersfiled, alia-se à beleza do cenário natural da Serra da Mantiqueira. Reúne um acervo de peças antigas, adquiridas pelos donos, o casal Fausto Magalhães. A adega conta com raros blue-chip franceses, além dos super rótulos italianos, americanos e ibéricos.

A gastronomia franco-suíça, uma verdadeira experiência, dispõe 'das' fondues e do charmoso serviço dos pratos à la minute.

Conseiller culinaire

E Valdetário Monteiro, mais novo conselheiro da OAB, inclui mais um pitaco,sendo candango: Le Chaumière. Por quê? Onde se come o melhor Steak au Poivre do Planalto.

Se suas paredes falassem, seriam mananciais para muitaaaas colunas políticas.O recanto foi frequentado por presidentes e seu chef,o pernambucano Severino Xavier, um toque blanche octogenário, maturou no Velho Mundo.O Severin, ao Roquefort, é uma auto-homenagem.

Um "best seller" é o Filet Danielle, com base de queijo roquefort e pimenta do reino. Ulysses-que não era Ulisses como Joice grifou- frequentava o L. Chaumière. Aposto que Guimarães terminava com poire, a refinada eau de vie, feita de pêra William, seu espiritual predileto.

Farnienteando

Em temporada de esqui nos alpes Vanoise, Cristiane e Fernandinho Gurgel. Duda Brígido, com Tici, pondo o galo de férias.

Rota balnear

A desvalorização da nossa Moeda é uma oportunidade para que conheçamos o Brasil. Muitos defendem que turismo nacional deveria ser prioridade, em detrimento das viagens além-fronteiras.

Há tempos, um dos destinos da família brasileira era o Espírito Santo, terra do chocolate, das panelas de barro de Goiabeiras e das Areias Monazíticas. O "ferrabrás" serve para, dentre outras coisas, reumatismo, osteoporose, alergia, câncer de mama e dores crônicas.

Não poderia esquecer de João Pessoa, a capital mais segura, e verde, da brasilianidade.O bacalhau da Adega do Alfredo lembra as tascas lusas.

Post it

Lembrando que é tempo de guardar árvore, guirlanda etc.Não existe bônus sem ônus.



Persevere

"Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem".(Gênesis 50:20)

Muitas vezes, as adversidades funcionam como buriladores das nossas personalidade e paciência. Não desista, pois tudo é no tempo do Senhor. Deserto é via de passagem, e o nosso Deus sabe até quando suportamos.

Janeirando

Estamos em janeiro, embora o certo seria março, quando o calendário começava. Jano é o deus bicéfalo, que olha para o passado e futuro.

Aniversariam: Ana Vládia Sales, Luciana Otoch, vereador Leo Couto e Marcelo Feitosa Almeida.

E mais...

Rodolfo Costa, da Prime You, empresa de propriedade compartilhada de bens de luxo, sediada em SP, com Marjorie-Reinado Salmito.



Foto: Marcus Lage Rodolfo e Ingrid Costa com Marjorie-Reinado Salmito

Travelholics Alexandre Pitta e Andre Monte na abertura da Temporada de Ballet e Ópera do Lincoln Center.

Foto: Arquivo pessoal Alexandre Pitta e Andre Monte

Alf Mabrouk! Juliana e Bruno Oliveira em mood de bodas de seda no At. Mosphere, do Burj Al Khalifa.

Foto: Arquivo pessoal Juliana e Bruno Oliveira

Luciana Vieira confirma a Palme d'Or. O brinco é do Cláudio Quinderé, mas que o carrega é ela.