Auction chant

Foto: Site/www.sothebys.com Malhete recordista entre as peças de Frank Lloyd Wright

O malhete bateu forte na Sotheby's. O "dou-lhe 3" foi para um abajur duplo, autoria de Frank Lloyd Wright (1867 - 1959), alcançando o valor final de U$ 7,5 milhões. A criação foi inspirada na residência de Susan Lawrence Dana, em Illinois, um dos mais icônicos trabalhos desse laureado projetista norte -americano.

Lloyd foi um dos pioneiros da Arquitetura Orgânica, a exemplo do pouco citado brasieleiro Affonso Reidy. Outro magnum opus é a Casa das Cascatas, um mega diálogo com a Sustentabilidade e a Biofilia.

Salomônicos

"Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor". (Provérbios 19:21)

Guardanapos azuis

Hoje, o almoço será em torno de Breno Mello,Germano Albuquerque e Tony Albuquerque, no Butchers, trio aniversariante de maio.

Exonúmia

Professor Cesar Barros Leal será distinguido com a Medalha Nelson Mandela, no México.

Canja

Leandro Cavalcante deu uma palhinha para os comensais do Sol e Alegria. Certamente ninguém dormiu, mas sonhou. O tenor é casado com Itauana Ciribelli, que dublou para Disney.

Cyber expertise

Maurício Cals fazendo o reconhecimento de seu acervo via inteligência artificial. No caso das porcelanas, a identificação foi completa: ano, fábrica e super especificações.

Do Vêneto...

Feliz da vida, Bruno Pedrosa conta do retrofit do Museu do Crato. O artista, que passou um tempo dedicado à joalheria, volta às telas.

Vila de Poti

Andre Nunes leva sua Vivarte para Casa Cor piauiense, estando presente em 6 ambientes.

Clã

Macêdos estarão em Ilha Bela, para o nó de Gustavo e Camila e Gustavo. Os pais são: Fabiolla de Oliveira Chu, Carlos Eduardo Moreira Nunes Ferri, Debora Romano Menezes e Leonardo Menezes.

O acontecimento será no espaço Casa de Canoa.

Cearensidade

Estenio Campelo apoia, em São Paulo, o projeto Corações em Sintonia, da médica Cláudia Calil, do InCor.



Lumen ad Viam

Alexandre Sales (Santa Lucia) agora ostenta o Selo Lumen, benefit dirigido por Luis Eduardo Figueiredo. O abraço sustenta 48 unidades espalhadas pelo Brasil, com o alcance assistencial em torno de 1 mil pessoas.

Outros, que adesivaram a chancela Lumen: Avine, Iguauto, Viriato, Marquise, Christus, Canel, Naturágua, Mota Machado, Gomes de Matos, Amêndoas, A1 Commodities, Eletromidia, Fabsol, Grupo Ximenes e Pague Menos.

XCVI

Náutico, comandado por Henrique e Meton Vasconcelos, filho e pai, traz Aracatis para junho, quando jubila: grão Boteco Beira Mar e Café Caravela Portuguesa.

Michelin

Costumo indicar, para meus amigos viajantes, o aplicativo Bib Gourmand, um acesso confiante e bem em conta.

Do certame dos pneus, biestrelados são D.O.M. Evvai, Tuju (SP), mais Oro e Lasai (RJ). No entanto, preciosas são as dicas do connaisseur Boni Sobrinho(aqui e lá fora), que rendeu-se ao Instagram, para nossa alegria. Em Portugal, fuja dos caros e vá para as Tascas. Se for sardinha no prato, não abra mão do Palácio da Brejoeira, cujo rótulo se bebe com os olhos.



E mais...

Blings. Inaugurante Natália Canamary e Vânia, tia e fã.

Ingrid e Gabriel Brandão em circulada por Campos do Jordão.

Conjunto tête-à-tête. Carol e Ney Ferraz em luso almoço.

Roberta, maturante da semana, e Mario Brígido vão abrir nova Confité, na Fonseca Lobo.

"Tem cearense em todo canto. Esse é o adágio". Luciana Vieira antes da cerimônia de Cannes.