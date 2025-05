Foto: Site/vivino.com/BR/pt-BR Vinho

O Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin nasceu na madre da região de Châteauneuf-du-Pape. Terras batizadas em homenagem ao castelo papa João XXII. Elaborado com uvas Monastrell, Mourvèdre em francês, o top rated abiscoitou 98 pontinhos no Parker.

O Rhône é a penúltima parada para quem se dispõe a entender de vinho, sendo Borgonha a derradeira. A família produtora tem laços com Ibrahim Sued, de saudosa memória, por meio de sua filha, Isabel, sra. François Perrin, que dirigiu Ademã, com Paulo Henrique Fontenele. Um preito à memória do pai, um dos maior influencers dos nossos tempos.

"El Melech Ne'eman"

"Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado; Todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha salvação". (Habacuque 3:17,18)

Longa-metragem

No matulão de Cannes, Luciana Ribeiro, 33, trouxe o arcabouço de Páreo.

Saúde!

Médica Rejane Belchior autoriza bebida com (grande maioria) antitbiótico.

E licor

Causídico Gabriel Brandão reedita a Confraria do Café, tornando-a enogastronômica.

Balas de prata

Lembrei, não sei por que, de Elena Ceauescu. Era luminar da Química, à custa de plágio. Só não sabia pronunciar CO2. Semi-analfabeta, suscetibilizou-se por sua sede a títulos acadêmicos. Portugal e Argentina caíram em seu conto. Quando as perguntas eram difíceis, Elena valia-se de uma cola, enviada por um assessor, para evitar mais vergonha alheia.

A exemplo do marido, era uma ególatra, deslumbrada, exigindo courtsy onde estivesse. No Palácio Primaveril, os Ceaucescu possuíam banheiro com torneiras e mancebo de ouro, luxo que não condizia com a crise que assolava o burgo de Vlad Tepes. Em viagens protocolares, solicitava, textualmente, o envio de presentes caros, como prova de amizade.

Elena achava-se a magister dixit em pautas educativas, políticas e espirituais do país. Note-se que o casal, isso não inclui a família nuclear, pedalava num tandem.

Em dezembro de 1989, numa ofensiva a manifestantes, chamados de Fascistas, Nicolae matou mais de 3.000.

Novidades

Estreiam: Barbara Salles, Edson Queiroz Neto, Renato Almeida Filho e Rodrigo Guilhon.



Noblesse oblige

Senhora Alexandre Karbage, avecada, com porte de Chehab, em mesa no londrino Gordon Ramsay. Estava de Marta marrom. Em outros tempos, sob a custódia de dona Rosita Liberman, que guardava as peles da quatrocentada, em câmara frigorífica na Paulista, 2295. Para quem gostar de Beef Wellington, o chef ensina via YouTube.

Expo Direito

O congresso, que acontece hoje e amanhã, no Centro de Eventos. Outorga o Troféu Simonetti à ministra Liana Chaib e aos ministros Cesar Rocha, Raul Araujo e Teodoro Santos. A coroação da iniciativa expressa-se pelos 500 palestrantes e seus 5.000 inscritos.

Braços de Themis

Soube da possível criação de mais duas vagas para desembargador, além da criação de mais 3 Câmaras Cíveis.



E mais...

Barômetro. Sempre tempo bom para Nestor Chaves e Ernani Cavalcanti.

Isadora Oliveira é braço criminalista da região Sul cearense.

"La famiglia è tutto". Melissa, Manuel Fontenele, Beatriz e Mário Alves Antônio.

Raimundo Arruda, folhinhante da semana, e Waldir Xavier, um grand causeur.

