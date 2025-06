As Voltas Que O Mundo Dá

Foto: Site/www.historiadasartes.com Saudade, de Almeida Júnior, está exposta na Pinacoteca de São Paulo

De hoje (começando às 17h) até 26 de junho, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB, rua Conde d'Eu, 560), acontece a 14ª edição da Mostra 8 de Maio. O evento, que reúne mais de 100 assinaturas, irá homenagear o artista cearense Aderson Tavares Medeiros.

Traz nomes como Maiara Capistrano, Nicole Fiuza, Kleber Ventura, Mano Alencar, Suzane Farias, Edmar Gonçalves, Rossana Köpf, Wanger Santos, Walber Benevides e Regine Limaverde.

O título é um preito à data de nascimento de Almeida Junior, autor de um dos óleos mais tocantes da Arte Brasileira: "A Saudade. Segundo Monteiro Lobato: '...o quadro de mais sentida emoção que possuímos'".

Benefit

Vamos ajudar Marina, sobrinha do querido Fabio Campos e filha da Andrea Fleury? A lindinha encontra-se dodói e os custos dos tratamento são bem pesados. Vamos lembrar do passarinho, que levava água no bico, e soltava na floresta em chamas.

Como ajudar? Pelo pix afleurycampos@hotmail.com ou pela https://www.vakinha.com.br/5518995.

Abissal

Quando comparamos que, em algumas empresas do exterior, quem chega mais cedo, estaciona longe, é que percebemos o quanto estamos a anos-luz. As filas duplas dos colégios, onde motoristas saem, levam a chave e ainda voltam com a razão do mundo todo.

O desrespeito às regras condominiais. Fogos e músicas alta, práticas que incomodam bebês, animais, idosos e autistas. Parar longe da faixa, valendo-se da sombra do canteiro, ato que diminui as passagens no semáforo. Time is money e isso vale para todos.

Liturgia da relações. "Você é estrebaria". Incomoda-me o desuso do sr. e sra. nas ligações, pessoalmente, também, e nos e-mails. O "oooiii" me faz lembrar Dercy Gonçalves.

Semana à vista

“Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos”. (Neemias 6:9)

Uma das lições, que tirei de Neemias, foi acerca da oposição dos seres humanos ao ver alguém construindo algo. Por menor que seja. Mas, enquanto tramavam e falavam mal dele, o reconstrutor dos muros de Jerusalém trabalhava, calado, com espada cingida, olhos atentos e sob os cuidados do Senhor. Sempre.

Umbrais

Manuel Fontenele bota as blue chips no mercado de luxo, que aumentou valores em 2024 e bisa a valoração em 2025. São 3 os zip codes: Aldeota, Cocó e Meireles.

Parabéns

Para Armando Campos, Eduardo Câmara, Luiz Gentil Neto e Pedro Siqueira Rangel.

Voltando a Harvard

Weiber Xavier ganha despedida no Allez, depois parte para Boston, sua anual reciclagem em UTI. Lá, abraça o mentor, dr. Davis Brown, diretor-médico.

O curso, além de ser uma peneira, é caro, feito que merece mais uma moldura Barroca na parede de WX.

A reunião do Amis terá uma parada na "Armorial 50". Os enotemplários serão especialmente recepcionados pela Unifor, a convite do reitor Randal Martins. A grei perfaz 10 anos em dezembro e, não que propositalmente, o Vins vem depois.

Direito

Ademar Mendes esteve no Girona Evidence Week, então ágora do raciocínio probatório.

Chill out

Lauren e Eliardo Vieira chegam da Europa.

Deu azul

No chá de revelação de Ingrid e Gabriel Brandão. O caçula se chamará João Gabriel.

Botinos

Fabio Felle, leia-se Anzio, sediará o encontro julhino da Comunidade Italiana no Estado do Ceará (Ciec).

Gadget

Embora conhecido no mercado, esse tal Airtag, da Apple, é pluri e necessário. Pode ser usado no carro, em mochilas, na coleira do pet, dentro do tênis... O rastreador bluetooth é imprescindível nas malas das férias, podendo salvar a temporada.

Best Of Show

Um Alfa Tipo B - P3, ano 1934, foi ao podium no Concorso Villa d'Este, no Lago de Como. Esse speedster foi um divisor de água nas corridas européias. Quando se historicizam os Grand Prix, Vittorio Janno, o engenheiro do B-P3, ocupa o destaque no Pantheon.

Outra prenda, novamente para a alemã Auriga Collection, proprietária do carro, foi um relógio A. Lange & Söhne, o cronógrafo 1815, produzido especialmente para o elegante certame, composto por colecionadores, jornalistas, gente bonita e, é claro, graais do automobilismo.

Summit

A vespertina da M7, dia 11, no La Maison, será fechada aos investidores da Financeira. Daniel Demétrio, Nisabro Fujita e Thiago Mafra abrem a programação, seguidos pelo painel-1, abordando Liderança e Resultados Sustentáveis.

O encerramento será com as palestras de Arthur Wichmann (Chief Information Officer da XP Inc.) e Gustavo Franco (ex-presidente do Banco Central). Andre Salles (Coca Cola), Luciano Soares (Icatu Seguros) e Marcos Aragão (Unimed) também farão parte do debate.

Do 'busquivere' ao 'deixivere'

Soube agora, pelo insta do Boni, que o Katz's (since 1888) está com delivery. Pastrame em casa, com pepinos em conserva. O lugar, bem simples, é sempre lo-ta-do. Syanee Sérgio Amora são clientes habituais.

Bom, mas explico por que a inveja é boa. O que os novaiorquinos achariam do sanduíche de filet, do Ideal? Daquele de pernil, do Cervantes? E aquele de mortadela, do Hocca, no Mercado Municipal paulistano?

Maratona do Rio

Irmãos Bertosi, Cesinha, Kelley e Reno, com Alessandra, correrão juntos.

Lusaveneza

Com Herbert e família, Gisela Vieira esteve em Aveiro, na vizinhança de Angeja, berço dos Dias Branco.

Como manda a tradição, o Ferreirinha foi aberto com tenaz de escanção, uma pinça fumegante, que corta o gargalo- sendo umedecido com um pincel- e impede que a rolha danifique o tinto. Em francês: à la pince à feu.

Datas

Audemars Piguet completa 150. Em 1881, Jules Louis Audemars se associa a Edward Auguste Piguet. Atualmente, o Royal Oak é um queridão dos watchholics. O design foi do memorável Gérald Genta.

Lullaby

Grata surpresa foi a seleção musical do Tio Armenio (Iguatemi), sendo uma das melhores deste burgo. E a cereja: no volume certo.

Certa pesquisa de Oxford mostra que flauta e piano remetem ao doce, ao passo que notas mais profundas sugestionam ao amargo. E música alta é sinônimo de rapidez nos talheres.

Existe uma polarização, determinada pelo tom da melodia, entre o sistema nervoso simpático (lutar ou fugir) e o parassimpático (calma e digestão), respectivamente induzida por ritmos agitados ou calmos.

Como disse o lorde Arthur de Castro: "depois de uma certa idade, escolhermos o restaurante pelos decibéis".

Civil

Amanhã, em São Paulo, casam Isabel Arêa Leão Andrade Monteiro e Fernando Frota. O brinde será no Fasano. Guardem o vindouro 18 de abril, aqui, em Fortaleza.

Capelo

Mauricio Benevides nos bancos de Columbia.

Prata

Hoje, Léo Albuquerque festeja os 25 da GFT, no Gran Marquise.

E mais...

Sattva e magistrado Valdir Vieira Jr. - cessões capixabas de alta gama.

Foto: Arquivo pessoal Sattva e Valdir Vieira Jr.

Eles ainda usam black tie. Paulo Régis Teixeira, Germano Albuquerque, anfitrião da Festa do Mano, amanhã, no La Maison, Weiber Xavier e Randal Ponte.

Foto: Divulgação/João Batista Paulo Teixeira, Germano Albuquerque, anfitrião da Festa do Mano, amanhã, Weiber Xavier e Randal Ponte

Às vezes, todos os pedaços do bolo são o primeiro. Waldir Xavier, Amanda e demais integrantes do coreto.

Foto: Arquivo pessoal Waldir Xavier e....

Findi no Fortim com Juliana e Ludwig Freire.Hóspedes, Adriana e Paulo Marcelo Accioly, uma das nossas maiores autoridades nos enigmáticos Borgonhas. P.S. Versa de Bordéus também.