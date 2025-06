Magnum opus

Foto: site/madparis.fr Monsieur Lalanne

Modelo da Rinosecretária, de François-Xavier Lalanne (1927-2008). Em latão e bronze.

Ele fazia dupla com Claude, sua metade (1924–2019). Marcaram história na joalheria e nas artes decorativas. Seus legados valem uma fortuna em leilões.

Uma série célebre é o zoo. E grande, formada por pato, touro, pássaro, carpa, galinha, pombo, ganso, ovelha, gato, tatu, tartaruga, cervo... Todos no singular estilo lalaniano.

Um dos admiradores de Lalanne foi Yves Saint Laurent. Além de colecionar, YSL também valeu-se de Lalanne na passarela.

Por amor

Na semana dos namorados, cito algumas edificações, poemas compostos em cristais, madeiras de lei, vitrais, mármores e bronzes. Cidadelas, fortificações que remetem aos livros e que, muitas vezes, protagonizam suas contações. Alguns, presença no campo onírico.

Pelo mundo: Casa Loma, Taj Mahal, Lago Taj, Craigdarroch, Templo Kodaiji e castelos Larnach, Boldt, Kellie, Torrechiara e Thornewood.

O Layton Castle, fincado em Utah,tem sua versão. O marido foi trocado por outro, que, supostamente, iria ser mais abonado. Isso não aconteceu e foi o desprezado que enricou.

A vingança: este construiu um castelo vizinho à morada da ex. Como dizia um falecido amigo: "a vida é irônica".

No Rio tem o Parque Lage, do armador Henrique para Gabriela, cantora lírica. Aqui, tínhamos o palacete do Plácido Carvalho, esposo de Pierina Rossi, inspirado numa mansão argentina, o Castillo de los Leones (ele pertenceu aos Lacroze, família da milionária do cimento, Amalia de Fortabat, criadora do epônimo museu).

E, finalizando, os maranhenses têm o castelinho Dovera, embora seja de gosto bem duvidoso.





Provérbio ídiche

"O homem faz planos, Deus ri".

Nats

Aniversariam: Adriana Cabral, Denise Rolim, Sofia Erel, Marciane Dias Martins, Afrânio Barreira e Ronald Pedrosa.

O olho do dono

Fui no cartório de Angela Moraes Correa e, cedinho, fui super atendido por ela. No modelo dos bons tempos das serventias.

XXV Y.O.

Luis Eduardo Figueiredo convidou para a efeméride da obra Lúmen, iniciativa humanística que tem resgatado a dignidade de muitos carentes. O ato constou de missa, dia 10, no Condomínio Uirapuru.

4 two

Soube do jantar de Haroldo Maranhão, no Valentine's day. Em breve teremos novidades.

Consiglio d'oro

Os Luis Eugenio Pequeno aterrissaram do golfo napolitano. Ele foi nas minhas águas: perfume Carthusia e grapas envelhecidas.

Pedra 90

René Freire teve quorum completo: Viviane Vasconcelos, from BSB, e Waleska Rageth, que veio da Suíça. O patriarca Freire é uma das pessoas mais carismáticas que conheço, perfazendo, com dona Vera, uma das mencionáveis uniões do high.

Boa romaria

Fugindo da multidão, quinta, alguns ficaram em casa, testando o toque blanche ou via catering.

A pois pois

Na última terça, tivemos a data dedicada a Portugal. Muitos de nós, nordestinos, temos sangue luso. Eu, por exemplo, descendo do 1º vice-cônsul português, Manoel Caetano de Gôveia, o homem que trouxe o Boticário Ferreira para Fortaleza.

E, também, dos Mendes da Cruz Guimarães, ambas famílias que singraram o Mar Tenebroso em busca de oportunidades.Outros clãs aportaram para escapar da "Santa" Inquisição, os criptojudeus. Outrossim, chegaram muitos marranos, professores, artesãos...

Coisas da Terra Mãe são costumeiramente pauta nesta coluna. Prata de lei, móveis d'arte Canhoto, azulejos da Viúva Lamego, porcelana Vista Alegre, joalheria Minas Novas, meloas, doceria conventual, sabonetes Claus Porto, lavanda Ach Britto, bordados e vinho Madeira(recentemente), além outros fortificados de alta gama...

Mas faltou o tapete da Vila de Arraiolos, em Évora. Um artesanato datado do século XVI, em tela de juta, previamente desenhada, bordado com novelos de lã. Herança moura, feita por mulheres da referida vila.

Foto: site/lifestyle.sapo.pt Arraiolos

Bolo sabor lavanda

Rebeca Albuquerque levou grupo de amigas até Provence.

Always stunning

Rachel, sra.Paulo Teixeira, de azul, vinda do Jorge Vercillo, pontificou a elegância na versão III, do "Mano".

E mais...

Girando em Girona: Ademar Mendes e Kakay, midas do Direito, Antonio Carlos Almeida Castro, enólogo de escol.

Foto: Arquivo pessoal Ademar Mendes e Kakay Almeida

Mão direita: Mirella Tomas e Alexandre Teles. Civil à vista.

Foto: Arquivo pessoal Mirella Tomás e Alexandre Teles

Cidadania de Quixeramobim. Fernando Férrer e Gladson Mota com o homenageado, des. Paulo Régias Botelho.

Foto: Arquivo pessoal Fernando Férrer, desembargador Paulo Régis e Gladson Mota

Conferindo os blings de La Vie, Vânia e Aristófanes Canamary.

Foto: Arquivo pessoal Vânia e Aristófanes Canamary

