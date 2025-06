Pepitas culturais

Foto: Divulgação/Site/www.taxidermidades.com Deyrolle - pináculo em taxidermização

De 20 a 24 de Setembro, no Grand Palais, a FAB Paris reunirá um listaço com as mais renomadas galerias de Arte da Europa. Nos salões: antiques e contemporâneos. O Museu Nissim de Camondo, convidado de honra, estará presente com itens jamais expostos extramuros.

(Nissim foi um jovem piloto, falecido na 1ª guerra. A família é considerada os Rothschild otomanos. Filho de Moise Camondo, o idealizador da coleção, chega a ser sobrinho de Alice Townshend e Elizabeth Denfert Rochereau, as Meninas Rosa e Azul).

Uma das patrocinadoras é a Deyrolle, expert em taxidermia e entomologia. Foi fundada em 1831, por Jean-Baptiste Deyrolle, na rue de Bac, 46.

Obrigado, Senhor, É Sexta

"Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores".

Acima é a famosa Oração de Jabes, homem que transformou maldição em bênção. Sim, é possível.

(1 Crônicas 4:10)

Aparteando

Conselheiro Waldir Xavier causou na última plenária do Conselho. Defendeu a atuação da Ordem em ações contra descumprimentos de Preceitos Fundamentais, bem como o ajuizamento de ADIns.

Tempus fugit

Vaneska Bezerra, Mayara Cals, Marcela Dias Branco, Tássia Ferreira e Henrique Amora.

Gravata preta

Turma do Amis et Vins vai festejar década em mega estilo. Os pratos comemorativos serão de Licia Fontenele e foi bolado um pin. Izabela Fiuza cuidará de tudo.

"Classic caros"

Encontros do Museu do Automóvel são sinônimos de um programa super família. Redolência, cultura de época, curiosidades e um filme, de IA, passando por nossos olhos, como capítulos de um passado glamouroso, quando os carros eram conhecidos pelas chapas.

Os "quebrantes" foram para o Bel Air, de Mauriti Lucena, presidente do clube, além da pick-up Chevrolet 1946, alcunhada de “cara branca', e do Ford-1934, similar ao de Bonnie e Clyde.

Quadro psíquico

Vocês sabiam que existe uma síndrome batizada pela dupla de malfeitores Bonnie Elizabeth Parker e Clyde Barrow? Define-se pela romantização à bandidagem. É...

"Gudivaibes"

Jantar de Lula Mattos Brito, no Baretta, fez a mesa levitar. Como? A torcida por Luciana.

Junte-se aos bons

Tici e Duda Brígido tiveram Vania e Marconi Gomes por comensais, consogros em questão, pais de Renan, futuro médico.

Autógrafos

Bancada cearense, do STJ, em peso no lançamento de Valdetário Andrade, na OAB de Brasília: min. Teodoro Santos e Raul Araujo, além de Cesar Rocha.

Quase 40

A Casa do Mincharia completou mais um junho. Aurilio Gurgel Nepomuceno, o Mincha, é um imortal. Como as colunas se referiam: uma locomotiva.

Sabia receber como ninguém, agrupando semelhantes, feito que imprimia sucesso às suas reuniões. Por ser quase uma lenda, muita gente até se convidava. Ar-condicionado no ponto, bom scotch (naquele tempo não tínhamos vinho por aqui) e criadagem atenta ao serviço. Isso incluia a casa de banho pristine.

Viveu intensamente, partindo prematuramente aos 51 anos, com network invejável: socialites, políticos, empresários e figuras integrantes da boemia da urbe. Ele dizia: "desconfie de homem que não tem curriola".



Céu-terra

Fala-se muito de limpezas e energias no lar. Do pouco que eu sei: evitar visitas no seu quarto,que é lugar de batalha espiritual, e nunca emprestar a cama do casal. Cuidado com todo presente que chega.

Colher

Não para massa, pois é costume do Sul da Itália.

Literal e figurado

Vania, filhos noras, genro e netos Canamarys pedem save para o outro domingo, dedicado a Aristófanes. Decididamente, um grande sujeito.

Curiosidades de garimpo

Antigamente, Roskopf era signo de relógio ruim. Os abonados tinham IWC, Vacheron ou Patek, 22 ou 16 linhas, com chatelaine de ouro, vendido por Gondolo & Labouriau, na rua da Quitanda. O icônico Chronometro Gondolo foi adaptado para a umidade tropical.

A citada joalheria carioca-ligada ao escritor Gustavo Barroso - lançou o “Plano do Clube Patek Philippe System”, modalidade de consórcio, meio piramidal, que quase quebra a matriz suíça. Os inscritos compunham a prestigiosa Gangue Gondolo.

No entanto, voltando para a marca do proletariado,o certo é que ela foi fundada pelo alemão Georges-Frédéric Roskopf. Foi uma inovação low coast, simples, sem rubis, custando, em 1860, a quantia de 20 francos.

Foto: Divulgação/Site/Mercado Livre Relógio Roskopf Bolso Corda Manual Bol 50 990 (Usado)

E mais...

Principado: Walder Ary Jr., dono da Bonanza mint, no encontro do Museu, Alexandre Guilhon e Duda Brígido, fechando o trio de veteranistas.

Foto: Marcus Lage Walder Ary Jr., dono da Bonanza mint, com Alexandre Guilhon e Duda Brígido

Na OAB de BSB. Valdetário Andrade entregando o exemplar de 'Processo Administrativo Disciplinar no CNJ' ao min. Cesar Rocha.

Foto: Arquivo pessoal Valdetário Andrade e min.Cesar Rocha

Luciana, Rafael e Lula Mattos Brito, para quem cantamos "Parabéns".

Foto: Marcus Lage Luciana, Rafael e Lula Mattos Brito

Bolo retrô, de 2 andares, com 38 velinhas. Sylvianne, sra. Magno Oliveira, magistrado escritor, e as aniversariantes Ester e Eduarda.