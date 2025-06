Wow moment

Foto: Site/pt.3dexport.com/ Amphicar

Águas de Lindóia contou com anfíbio, o alemão Amphicar, que mostrou seus dotes no lago contíguo à exposição. O classicarro (1960-1965) possui boia e navega sob o auxilio de 2 hélices na traseira.

Tirinhas bíblicas

"O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre". (Salmos)

Tea for K

Executivos do M7 Summit computaram quase 1 mil espectadores no evento anual. Prestígio da equipe, em se tratando matar um expediente do PIB cearense.

Jaleco azul

Alvaro Andrade foi homenageado, na Assembleia Legislativa, pelos 50 anos do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio).

O médico, que atende telefonemas e jamais clinicou com base na heráldica dos pacientes, "não faz a talha" e, semanalmente, opera gratuitamente.E isso há anos.

Parabéns

Para Nádia Bismarck, Daniel Sidrim, Luiz Victor Torres, Glauco Holanda e Neudo Rodrigues.

Novo e semi

Luciana Carioca, sra. Andre Ribeiro e Luciana Ribeiro entram de sócias na Veste e Reveste. A boutique abraça, em parte, o conceito da sustentabilidade, reservando espaço para brechó e ateliê de consertos.

É grande o dano do lixo da moda para o meio ambiente.

Paixões

Cassio Sales tem uma das maiores coleções, do Brasil, de carros em miniatura.Em escala 1:24, passa dos 1500 modelos.

Notícias d'além mar

O governo português aprovou, recentemente, o aumento do tempo mínimo de residência legal necessário para a obtenção de nacionalidade. Para cidadãos de países que têm o Português como língua oficial, o estipulado passou de 5 para 7 anos. Para cidadãos de outros países, o tempo passou 5 para 10.

Bizu

Marina Giubert, enóloga referencial em paname, disse que todo restaurante possui uma carta secreta, mas tem que saber pedir com manha.

A sommelière fica no judaico bairro Marais, onde podemos degustar um super shawarma no L'As du Fallafel. Nas cercanias podemos encontrar Grolsch, uma pilsen campeoníssima, além de Annick Goutal, fabricante dos meus preferidos Eaux de Sud e d'Adrien.

A quem possa interessar: ma palavra do pirulito (bizu) é uma corruptela, e vem de Etienne Bezout, escritor de famosa obra aritmética. Pegou.

Dusty

Tudo aquilo que imita. Inclui a copia do antigo, seja pastiche ou não. O fato é que as falsificações desrespeitam, principalmente, direitos autorais, o fisco e a legislação laboral, dado o trabalho escravo.

Aos pais, cautela ao comprar brinquedos. Outros itens danosos são: bebidas, remédios, tênis, óculos e cosméticos. Em termos de lucro, a pirataria perde apenas para a venda de drogas. O prejuízo mundial é de centenas de bilhões de dólares.

Chill out

Cartorária Jane Oliveira renovou o bronze em Bodrum, a balear turca.

Far niente

Julho chegando e uma tendência do turismo é Nothing-Cation. In nuce significa não fazer nada. Surgiu com fulcro numa das novas faces do luxo: tempo para si, experiências que fomentem tranquilidade, aconchego, realização e felicidade.

Essa modalidade de "chill out" prioriza massagens, cremes, banhos, leitura, comida frugal... Nela, requer-se a distância do relógio e dos cybers afazeres. Há quem conduza mais espartanamente o NC, não saindo nem do quarto do hotel.

Sana per aquam

Outra vertente de relax é o método do germano Sebastian Kneipp, a Kneippterapia. Este consiste em hidroterapia, no uso de ervas, exercícios, nutrição.

Enfim, mens sana... O sobrenome batizou uma linha cosmética para sauna, bem aceita na Alemanha. É encontrada nos famosos supermercados Müller.

Dicas para uma desplugada: Baden Baden é o pináculo do Kur (discreta e apinhada de restaurantes michelaneados), Sirmione, no Lago de Garda, e Gramado tem o Kurotel.

The new black

É o verde, pousando nos tons bandeira, cimento, malva e rosmarino.Para não dizerem que esqueci das minhas leitoras.

Mão aberta, mão cheia

Claudio Ary vai comemorar nos moldes benefit, dia 19.

Horizonte

Educador Vasco Vasconcelos prevê o surgimento de muitas profissões.

Arte para escola

Pelas mãos de Francisco Bandeira, chega "Maria Bonomi Gravadora", para alguns colégios das redes estadual e municipal, generosa doação da artista italiana, radicada em São Paulo.

Bonomi, aos 89, é um exemplo de vida, pois cria pesado. Bem, como diz o dito judaico: "velho é quem deixou de sonhar".

Foto: Divulgação//www.1stdibs.com/ Birger Johannes Kaipiainen

Pottery

No Brasil há rei para tudo. Até da panelada. Na Finlândia, o príncipe da porcelanas: Birger Kaipiainen. É considerado um dos mais proeminentes nomes do segmento.

Livre, autoral, teve uma longa fase ombro a ombro com as formas fitomorfas. Pérolas estão presentes em muito exemplares de seu legado, diametral ao lugar-comum.

A Escandinávia, assim como o Brasil, desempenhou um importante papel na movelaria. Configuração ergonômica, minimalista, funcional e curvilínea.

Kelly Oliveira festejada com rose napkins, com rol puxado por Lise Andrade.

Ambas Ribeiro, idem Luciana, cortafitam sua marca no próximo dia 9.

Mariana e Mario Albuquerque Jr. em levitante mesa por Lula Matos Brito.

'Selva' em alto som. Vannucy e Henrique Carvalho, que está 100%, só não pronto para outra. Deus é bom sempre.