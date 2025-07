Foto: Site/br.antonioferreira.lel.br Tapeçaria medindo 162x165, autoria de Ariano Suasuna

Em redolência à exposição Armorial, pinço um lote da hasta de Antônio Ferreira, uma tapeçaria de Ariano Suassuna.

O imortal, elegante em sua máxima simplicidade, vestia-se em tecidos de humildade, bordados em cultura, "su misura". Numa de suas entrevistas advertiu: ''O que mais me preocupa é nivelar pelo gosto médio. Porque gosto médio é pior do que mau gosto".

B. Valley

Diarley Almeida, diretor da Board Academy, instituição focada nos desafios do mundo corporativo contemporâneo, fará preview no Gran Marquise, aos 20 de agosto. Nos painéis, tônicas da governança, formação de conselheiros e compliance empresarial.

Livro da Vida

"Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós". (1 Pedro 5:7)

Top recommendation

Desembargador Ernani Barreira, orfão da Caron, pela falta de alguns insumos, responsáveis pela mudança do cheiro tradicional, foi para Gerlain, cujo vidro do Muguet é um artisanat d'exception.

Pano de boca

Surge, também, o golpe do drone, que fotografa apartamentos, bem como os seus respectivos banheiros, a fim de extorquir moradores desavisados. Uma das premissas do jornalismo é seu papel social, certamente a maior.

Janela indiscreta

Um outro ardil, consiste na afixação camuflada, de mini câmera, num quarto de motel. O golpista retorna à mesma suíte e recolhe o gadget. De posse das informações, estas transformam-se em chantagem.

Guardanapos azuis, sem palito

Hoje, adesão para Andre Marinho e Roberto Pinheiro.

Blue & rose

Mesa esticada, na Casa Fontana, para o advogado Rafael Studart, trama de Celiane.

Caminhada contemplativa

Sylvianne Oliveira, depois de Santiago de Compostela, vai enfrentar o Circuito do Vale Europeu, num percurso de 178 Km,por entre veredas de Santa Catarina.

Rota do canguru

Fernanda e Rodrigo Barroso embarcam para Austrália, Japão e Dubai.

Chuá

De Lugano, Liberato Barroso traz o Campeonato de Basquete Master para o ano de 2027.

Bolo duplo

As festas de Valdetario Andrade, e Ibaneis Rocha, vão lotar o espaço aéreo de Uberaba.Dia 10, na fazenda do governador (às 19h) e 11 será na herdade de Dani e Marcelo Perboni, ao estilo drunch, começando às 13h.

Ranti auguri

Para Lêda (sra. Elinaldo) Diniz, Drica Costa e Manoel Porto Neto.

Lagom

Depois das corridas, Fernando Férrer abandona tensiômetro e farmacinha pessoal.

E mais...

Em findi pernambucano, Ney Ferraz e Washington Bezerra, franqueado da Swarovski.

Foto: Arquivo pessoal Ney Ferraz e Washington Bezerra

Edson Santana, Manuel Fontenele e Eduardo Neves. Decididamente uma trinca articulada.

Foto: Arquivo pessoal Edson Santana, Manuel Fontenele e Eduardo Neves

Cristiane e Fernando Gurgel, genrão, um dos púlpitos para Aristófanes Canamary. Chapeau para a comida home made, que credencia anfitrião.

Foto: Marcus Lage Cristiane e Fernando Gurgel

Lou Kasprzykowskilou, Ernesto Ballarin e Beniamin Hani. Um dos mais procurados (con prenotazione) destinos de Veneza, pelas orelhas de elefante (schnitzel), do Vini da Arturo. Semana passada, nem se fala, teve até Kardashian.

Foto: Arquivo pessoal Lou Kasprzykowskilou, Arturo e Beniamin Hani

Jubileu d'Ouro. Henrique, Infrid e Veruska nas homenagens da Assembléia ao corpo do CRIO, in memoriam do dr. Manoel Albano.