Dialetos colecionistas

Foto: Site/Mercado Livre Peça da Coroação

Acho que todo mundo deve colecionar algo, mesmo que não aporte valores, mas que agregue sentimento e, por algumas horas, proporcione um certo escapismo.

Eu, por exemplo, me amarro em feiras, sucatas, garimpos... Aquela gaveta ou um baú bric-à-braque são outras opções de chill out. Isso envolve muito de nostalgia, gerando afetividade.

E alguns desses nichos colecionáveis possuem seu próprio linguajar. Quando falamos em moedas, temos: pristine (estado imaculado), mbc (muito boa conservação), soberba (90% conservada), flor de cunho (70% da aparência), TG (tanto gasta)...

O graal numismata brasileiro é a Peça da Coroação. Feita em ouro 22, sendo cunhadas 64 unidades, em 1822, no então valor de 6.400 Réis.

gilded

Professor Oto Sá tem uma conduta, que parece-me pinçada do Debrett's: "começar na hora, respeitando os pontuais".

À custa da vizinhança da Lagoa de Messejana, era muito querido da saudosa dona Lucia Dummar. Cavalheiro, senhor de palavra e elegância, adepto da Charvet. Fez o que muitos empresários não conseguem:a transmissão de competência.

Patente

O que alguns não sabem é que a temível guilhotinha tinha um apelido: Louisette. Em homenagem ao seu inventor, dr. Antoine Louis. Ignace Guilottin foi o defensor do método mortal.

Os Sansons, carrascos, moravam gratuitamente e podiam pegar o que quisessem, francamente, no mercado.

Métier d'art

Walker Santiago, nosso Jacques Dessange, não tem mais parede. Vai ganhar a Tesoura de Ouro, dia 27, no Vila Galé. Cimeira em Visagismo, que principia em conselho harmônico e alinhamento de cores.

Reigi

Gladson Mota - no almoço dos Fonteneles, Licia e Luis Carlos - exaltou a educação japonesa: harmonia, distância regulamentar, silêncio, respeito à fila e limpeza, onde cada um responsável por recolher seu próprio lixo.

Muitas vezes, evitamos lugares em face da música alta, dos decibéis das mesas vizinhas, ou do repugnante cheiro de cigarro, intrusamente vindo de fora.

Kodawari

Ainda no mesmo parágrafo, temos a deixa para uma nipo-tradição, que significa a busca pela perfeição, dando o melhor de si, seja em qualquer segmento. Melhoria constante, estudo e preciosismo. Na Itália chama-se lavoro ben fatto e, em francês, savoir faire d'excellence.

Defumados

A falta de uma efetiva cortina de ar é demanda, quase geral, nos pastos desta cidade. A fritura vira o perfume dos comensais. Queixa feminina constante.

"dus namoladus"

O "Qixi" é o equivalente, na China, ao 12 de junho, ou aos festejos de São Valentim. Comemora-se no dia 7, do 7o. mês lunar. Este ano cai no 25 do 8.

40tando

Gabriel Magalhães estréia seu round birthday no Ancoradouro, amanhã, de 11 horas em diante.

Bodas de pérola

Caroline e Germano Belchior recebem sábado, 19, no Gran Marquise, pelos 30 a 2.

Cativa

Como dizia um saudoso amigo: mesa 8, de pista. A do anfitrião Luis Eugênio Pequeno faz história no Marcel, aos cuidados do maître Dantas. Vale lembrar: "Os convidados esperam pelo souflê, mas ele não espera por ninguém".

Aniversariando

Alexsandra, sra. Gerardo Albuquerque, e Ana Cristina Camelo.

Importando conhecimento

Waldir Xavier farão visitas a escritórios ingleses, bem como à Alta Corte do Reino Unido. Com ele vão Andre Xerez e Thiago Rocha. Trata-se de missão da CESA-Centro de Estudos das Sociedades de Advogados.

Batistas

Estive no La Marine, no hotel de dona Elisa Bezerra, e revi Seninha, conservado em formol. Lembro do seu saudoso colega, que também conhecia toda a sociedade e surfava de mesa em mesa.

Passaporte vermelho

Num momento instagramável, vi carinhosa cena de Vanessa, a filha educadora, com Mirian Almada.Embora façanha, as unanimidades existem. Esta senhora, que conheci ainda na barriga de minha mãe, é uma delas. Outro, que entra no fechado clube, é Marco Oliveira, cessão potiguar.Peerage de mais lustroso brasão.

Promessas

"Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo". (Isaías 66.9)

E mais...

Em tempo, no M7 Summit. Rodrigo Barroso com Silvio Frota, mecenas da fotografia, e Máximo Fiuza.

Foto: Arquivo pessoal Silvio Frota, Maximo Fiuza e Rodrigo Barroso

E assim foi no casamento de Natália Leite Pamplona e Gabriel Beuttenmüller Freire, no Carmo. Compondo o clic: Leticia, Miguelzinho, Ludwig, os noivos, Juliana e João Pedro.

Foto: Arquivo pessoal Casamento Natália e Gabriel. Na foto:Letícia, Miguel , Ludwig, Natália , Gabriel , Juliana e João Pedro

Taças ao alto! Luis Eduardo Figueiredo,Roberto Pinheiro (o brindado), Toni Albuquerque, Alcides Marinho, João Jorge Cavalcante, Germano Albuquerque e Manuel Fontenele.

Foto: G.Bessa Albuquerque Luis Eduardo Figueiredo,Roberto Pinheiro(o brindado), Toni Albuquerque, Alcides Marinho, João Jorge Cavalcante, Germano Albuquerque e Manuel Fontenele

Fermento. Samuel e Érika Arruda, que empreende com cardápio de massas, receitas antigas da sogra.