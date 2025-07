Faça um pedido

Foto: Site/https://www.sothebys.com/ Pedrada de Marte

Outro nicho colecionadores é o dos caçadores de estrelas cadentes. Além da curiosidade, e do prazer em tocar, contemplar esses viajantes do cosmo, devemos frisar sua importância à Astronomia, por meio da pesquisa, do estudo substancial.

A Sotheby's leiloou um "marciano" de 24 quilos, encontrado no Saara, considerado o maior bloco até hoje encontrado, um cidadão do Planeta Vermelho.

Round birthday

Karine Carneiro vem de Portugal trazendo o bolo de 50 velas, em dezembro, precisamente dia 5.

E la nave va

Cristiane e Fernando Gurgel hospedaram os Canamarys, em Angra, a bordo. Começam a efeméride do casal (ouro), que esticar-se-á ao Lago de Como.

Intimista

Mauricio Benevides chegou para habitar os novos umbrais. Recebe com menu do Andrea Antonucci, no jantar de inauguração. Traz, da cidade do Porto, o diploma de Pós-Doutorado.

Verde Oliva

Gabriel Brandão será condecorado com a Medalha do Exército Brasileiro, em Brasília.

Underground

Quebrando o paradigma, o Augusto da Picanha tem a melhor peixada da urbe. (Em breve muda-se para 2 quarteirões antecedentes).

Não tem maisena, mas traz o plus do ovo. Eliminando outro arquétipo, somos servidos pelo garçom Gigante, que tem estatura quase mediana.

Admiro pessoas que frequentam pela qualidade da comida em si, não se importando com as instalações, bairro, tampouco com a prataria. O importante é saber entrar e sair de todo lugar.

Calendrier républicain

Amanhã entraremos em Thermidor, época quente do calendário republicano de 1792. Os meses, 12, eram chamados na ordem: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse ,Ventôse, Germinal, Floréal, Prairial, Messidor e Fructidor.

Pois não é que Thermidor tornou-se um dos melhores molhos da nossa cozinha, prato-chefe do libanês Joseph Khoury.

Casa que ri

Andiara e Alexandre Karbage recebendo Maria Fernanda, que faz residência no Recife, em Dermato.

Mesa

Luis Eugênio França bolou o encontro de Lucio Brasileiro com o des. Ernani Barreira, em redolência aos 65 de press. Outro momento, da carreira de ambos, foi vestibular de Direito. O perfeito anfitrião possui herádica açucareira, Pontual, do Pernambuco.

Aliás, o Estado, deeneando o judeu Belchior da Rosa, meu antepasssado, foi responsável por muitas das cidadanias sefarditas. Sefarad era a Ibéria.

Novos ciclos

Para Karmilse Marinho, Natalia Teixeira, Josy Costa e Marcelo Gentil.

Amaro Freitas

Pianista e compositor pernambucano estará amanhã no Dragão do Mar, às 19h.Domingo apresenta-se no Festival de Ibiapaba, em Viçosa, às 19h30, no adro da matriz.

Upcycling

É uma tendência que casa com o meio ambiente. A velha repaginada naquele insumo, que sobrou na cozinha. O retrofit na roupa antiga ou no tecido herdado. E a busca por uma nova funcionalidade em peças encostadas, subutilizadas.

Gerações

Virtuose Verônica Rodrigues consegue a façanha: manter qualidade e um divã aberto ao novo. Na minha família alcançou a 3ª geração, agora atendendo Giovanna, minha filha.

Chill out

Ana e João Cateb tirando férias na Grécia. Piaf teve por um grego como último amor, Theo, que o chamava "sarrapô": eu te amo.

E mais...

Hora feliz. Tom Prado, Germano Albuquerque, Mauricio Vieira e Vasco Vasconcelos. Costumo dizer que uma super mesa credencia.

Foto: Arquivo pessoal Tom Prado, Germano Albuquerque, Mauricio Vieira e Vasco Vasconcelos

Das festas do governador Ibaneis Rocha e de Valdetário Andrade, em Uberaba.



Foto: Arquivo pessoal Ibaneis Rocha e Valdetário Monteiro

Clarisse e cel. Edson Santana, título da Guarda Nacional.

Foto: Arquivo pessoal Clarisse e Edson Santana

Tersandro Pessoa e Lisandro Fujita em moldura que dispensa a legenda.