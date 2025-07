Foto: https://www.iwc.com.br/ Relógio

Ingenieur Automatic 40 foi uma collab entre a IWC e a Cloister Watch Company, inspirando-se em um modelo retrô. É o relogio usado por Brad Pitt, no F1.

7, 8 & 9

Tradista Daniel Moura confirma o Baile do Algodão, em outubro, Dubai. A International Cotton Association é a convidante do encontro anual. Ele e Alessandra esticam no Vietnã.

Das Índias

Aprendi o valor de um copo d'água, em jejum, antes da escova. Dizem curar enxaqueca. Eu recomendo.

O que é placebo não é nocebo.

Gut feelings

Quando o champagne entra ruim, tem alguma coisa errada.

Enfant terrible

Wilma Patrício abre os salões do Jangada para almoço. Será aos 13 de agosto, data de impressão da coluna 1, do amigo Lucio Brasileiro. Seu batente começou aos 16.

Niver redondo

Como já dito, the happy few estará em Guaramiranga, dia 23, com todas as valências, para festejar Idezio (6.0). Na ocasião, os Rolim cortafitam um hotel de charme, sede do evento. Historicizando, o local pertenceu ao casal Plauto Demetrio e, anteriormente, ao empresário do cinema, Luiz Severiano Ribeiro.

Round bday

Rose e Andre Rocha estarão em Mendoza, pelos cumpleaños dela.

Pílulas bíblicas

"A sabedoria afirma que tem três ricas recompensas para dividir com quem a procura: 'riqueza', 'honra' e 'bens duráveis'”. (Provérbios 8:18).

Bis coctus

Julho tem data dedicada ao biscoito:o dia 20.Contam que eles nasceram da encomenda de um bispo, às freiras de Novara. Este, ansioso em presentear, ao então Papa, com um produto crocante, que suportasse a viagem. Daí nasceu a solução: adicionar uma cocção dupla à alquimia.

Um dos melhores é o Camporelli, biscotifício tradicional,fundado em 1852. Um dos meus prediletos é o belga Jules Destrooper, no entanto, a França concebeu o Sablé Breton, o biscoito de rosas Fossier e os árabes inventaram o Barazi, com gergerlim. E eu não poderia esquecer um grego (Empório Sta. Luzia), o amanteigado Curayeb. Sarrapô!

Uma das honras cearenses é a liderança no podium latinoamericano de massas e biscoitos, fruto do trabalho de um inesquecível vulto: Ivens Dias Branco. Homem simples, educado, trazia muito do luso protocolo, herdado do pai, Manoel. Incansável, foi merecedor dos louros que a vida deu.

Jogando o capelo

José Maria Philomeno e Eugênia conduziram Eduarda, a filha médica, à colação da Unifor, precedida de missa. A matriarca Ana Maria também esteve, compondo cortejo famíliar. A formanda vem do mesmo clã do dr. Alves Ribeiro, 1º brasileiro formado em Harvard.

Amiseanos

João Paulo Ribeiro, proctologista do clube, indicando o exame salvador no descortinar dos 40.

Ossos do ofício

Rodrigo Barroso foi de Dubai para Expert XP 2025, feira de investimentos. Mas dizem: "Faça o que você gosta, todos os dias, e você não vai precisar trabalhar".

XV

Patricia e Arnaldo Rocha festejaram os quinzanos de Lara em família, numa trip por Bariloche. Aliás, um dos visuais que pude contemplar foi o Cerro Campanário.



Rafaela e Dudu Melo convidam para os 15 de Lara, no Gran Marquise, 9 de agosto.

Com louvor

Reitor Randal Martins entregou relatório final do Pos-Doc da Universidade de Lisboa. Título: "A Rsponsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior no Século XXI: Análise do Impacto na Formação do Capital Humano e Social".

Rol do mês

Vládia Gadelha comandou o repasto dos aniversariantes do Ministério Público, no Le Cusenier.

E mais...

Nos festejos de 65 anos de Lucio Brasileiro, decano mundial da profissão: des.Ernani Barreira, o homenageado, Luis Eugênio França Pequeno, motriz do almoço no Marcel, e consigliere Marcilio Amorim.

Foto: Marcus Lage Des.Ernani, Lucio, Luis Eugenio e Marcilio Amorim

Susan Amora, com Syane e Sergio, depois da missa, baile da Esmeralda.

Foto: Arquivo pessoal Susan, Syane e Sergio Amora

Clã da Sabonete.As Rodrigues,Ticia, Renata e Camila, no almoço do primo Tersandro Pessoa.

Foto: Arquivo pessoal Ticia, Renata e Camila

Henrique Carvalho com o gen Andrelucio Couto, ex-Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, em Goiânia.

Indo para o Generalato de Divisão, deixa o Copesp e assume a 7ª Região Militar, no grande Recife.



Foto: Arquivo pessoal Henrique Carvalho e gen. Andrelucio

Eduarda Felício Philomeno: mais um jaleco su misura.