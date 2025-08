Pluri talento

Foto: Site/https://www.macklowegallery.com/ Manuel Orazi

Emmanuel Joseph Raphaël Orazi (1860–1934), ou Manuel Orazi, como eternizou-se na Art Nouveau.

Foi um dos designers gráficos de mais envergadura desse período.

Nascido em Roma, foi joalheiro, litógrafo, designer, ilustrador e cenógrafo. Ademais, contemporâneo do Alphonse Mucha, que é mais conhecido por nós.

Sua magnum opus foi um cartaz para a Exposição Universal de Paris.

Purepicurismo

Chef Carlos Cysne estreou catering, dentre outros itens um bife da Borgonha. Assim como bacalhau e baião, era tido como prato de 2ª linha.

Perguntei ao toque blanche se ele faria um coq au vin? Respondeu que sim. Agora, resta a missão de procurar um capão, pois os interioranos deixaram de fazê-los há anos.

Louisisongs

Rodrigo Guilhon orquestra o jazz quintaferino, no Florena Café.

Ébanos

Falando do improviso jazzista, lembrei de uma das melodias mais clássicas dos Estados Unidos: Amazing Grace. O compositor, John Newton (1725–1807), era ateu. Comandante de navio negreiro, compôs o épico em meio à tormenta.

Comenta-se que os músicos, de origem afro, tocavam-na somente nos sustenidos, conhecidos por escala negra, a pentatônica.

Prestigiado

Dos a-listers na Expert: João Fonseca, Al Gore (ex-vice-presidente dos EUA), Tim Grover, Arnold Schwarzenegger, Rodrigo Santoro, Morgan Housel, governadores Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, além do desportista Kelly Slater.

Mimando o papai

Resolvi fazer uma lista para todos os gostos e budgets. Se bem que um cartão, escrito com os garranchos da alma, ninguém esquece. O dia deles (da gente) está aí, nas faldas. Vamos à lista?

Pasta Marvis prata, Whitening, branqueadora.

Blemheim Bouquet, da Penhaligons, que exala limpeza.

Marrom glaceada. Não importa a marca.

Figo fresco, sapoti, caju ou atemóia.

Meloas portuguesas para o café.

Jean Farina... e esteja pronto para a guerra.

Mocassim argentino Guido. Um cult.

Meias Gallo, pois nunca acabam.

Sabonete Badedas.

Chocolates Almond Rocca ou Diamante Negro, que é nosso.

Grappa envelhecida.

Um vinho qualquer, cheirando a Brett.

Vidro de caramelo bretão com flor de sal de Guérande.

Ovas de curimatã, no leite de coco.

Queijo Moliterno al tartufo.

Azeitonas gregas, do mercado paulista. As libanesas também.

Pote de mel trufado.

Biscoitos Jules Destrooper, dos 4 sabores. Com moderação.

English Lavender Atkinsons: italiano ou espanhol.

Montechristi 61, equatoriano, por supuesto.

Guayabera branca ou azul escuro.

Par da tradicional Birkenstock, tipo Arizona.

Lavanda Vert de Antonio Puig. Sinatra gostava.

Luis Felipe, da dona Balu.

Armação da Maison Bonnet.

Geleia de marmelo, mas pode ser laranja, a marmalade da rainha Catarina, inventora do five o'clock tea.

Corte Alumo, para camisa de punhos duplos, sem monograma.

Camisa Capri da ítalo Ripa Ripa.

John Lobb, de cadarço.

Lenço Mungai.

On Running para caminhada. Leve e resistente.

Arizonas Birkenstock, havaianas alemãs.

Bollicini: Argonne, J. Selosse ou Salon. "Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo o trabalho," como bem cunhou Jorge Paulo Lehman.

Um short Bulldog Hulton, da Orlebar Brown.

Uma Dupont Classique, prata, ouro nunca. Para dia casual, Caran d'Ache 849, de inscrita é insuperável.

Pisantes Opanaken, made aqui mesmo.

Exemplar do Ulisses e uma dose de incentivo para ler.

Não esqueçam: don't spend your money.

General purpose

Certa feita, li em Nietzsche que "toda afetação é falsa". Isso serve para coisas também.

Slangevah

Celiane e Rafael Studart estarão, "de camarote", no show do Oasis, em Edimburgo. Depois, farão excursão às destilarias das Highlands. Como manda a tradição: single malt em copo Glencairn, com uma gota d'água... somente. Quem quiser quebrar, use "gelo" de pedra sabão.

Mas lá eles levam a sério a produção desembestada. Certo ano, precisamente 2014, a crítica deu o pódio ao Suntory Yamashita, um japonês. O artesanato deve ser respeitado.

Saltério

"O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre". (121:7-8)

Grail

Bolsa de Jane Birkin foi vendida por 8,6 milhões de euros. Adquirida pela japonesa Valuence, especializada em revenda de artigos de luxo. A Birkin não será vendida, mas irá desempenhar o papel de signo de mercado e preservação, permanecendo no inventário da adquirente japonesa.

O porquê da cifra? É um protótipo da Hermès, peça que virou moeda em hastas e lojas pre-owned. "Je t'aime, moi non plus".

E mais...

Bruno Oliveira e seu shot de Acquavit, bebida que cruza a linha do Equador, para ficar no ponto.

Foto: Divulgação/Juliana Queiroz Bruno Queiroz

Tycoons-Rodrigo Barroso, M7, e Thiago Mafra, CEO da XP Finanças, na Expert.

Foto: Arquivo pessoal Rodrigo Barroso e Thiago Mafra

Alexandre e Rodrigo Guilhon: bem-criados, corretos, referenciais da segurança na Fortaleza de Assunção.

Foto: Marcus Lage Alexandre e Rodrigo Guilhon

Weiber Xavier com casal David (Deborah) Brown, em Boston.Ele, luminar de Harvard, sendo verdade 3 vezes.