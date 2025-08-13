Tempero Anil

Foto: Site/https://www.dulceschimbote.com/ Dulces Indulgencias

Minha ligação com a Argentina é de muito carinho. Saindo da capital federal, nos sentimos mais em casa. Entendedores entenderão.

No Amigos, do Roberto Greco, podemos matar a saudade de algumas comidinhas de lá. Tiro de exemplo a Fugazzeta (pizza de cebola) e as empanadas. Sobre os itens de assador, a argentinada domina. O tempero?

Sal. Não é à toa a distinção cedida ao Don Julio, eleito o melhor de carnes do mundo. (Cito também La Cabaña e La Cabrera). Inolvidável é o carneiro patagônico, que podemos comer de colher. Para encerrar, um postre: panqueca de doce de leite. Chimbote (tem que ser ele).

Exonúmia

O des. Cid Marconi Gurgel esteve entre os homenageados, pelo TJ-PE, com o Diploma Waldemir de Oliveira Lins. A homenagem deu-se em reconhecimento aos serviços prestados ao Judiciário de Pernambuco. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal, o desembargador Ricardo Paes Barreto.

XV

Anik, filha de Laila e Guilherme Fujita, usará rosa-salmão, matiz excludente para os demais.

Alfombra Roja

Comodoro Pompeu Vasconcelos abriu a enseada para os 10 anos do Amis et Vins, com indizível cordialidade.

Novos Ciclos

Para Gaudêncio Moreira, Sacha Jucá e Sormane de Freitas.

Agosto Lilás

A campanha de enfrentamento à violência contra a mulher confunde-se, em tom e essência, com a colheita da lavanda, que acontece agora, na Provence. A planta é signo de paz, cura, refazimento, limpeza e descanso. É a essência para as manhãs, pois não incomoda.

Exequatur

A diretoria do Clube dos Portugueses Dous de Fevereiro homenageou Rui Almeida, que despediu-se do posto consular. A noite foi como fado, cheia de sentimento e lembranças, em face dos laços feitos pelo cônsul.

Capa de Ouro

Como sói acontecer bienalmente, com exceção do coronagedon, editaremos Galeria, nosso mailing list, cuja edição nº 01 nasceu no ano de 1995.

Pôr do Sol

Willfridy Mendonça vai ambientar o round bday de Raquel Quinderé, sediado por Laurinha Jucá, a irmã caçula.

#TheRightManInTheRightPlace

Marcelo Ponte aceitando a supervisão docente do Núcleo de Estratégias Internacionais da Unifor.

Collab Franco-Nipônica

As parcerias, abreviação de collaboration, embora estejam em voga, não são tão novas como pensamos. Uma interessante surgiu entre a cristaleria Baccarat e a porcelana Imaemon.

A pottery, ornada com esmaltes fitomorfos, é um tesouro cultural japonês. Datada de 1644, vem sendo desenvolvida há gerações pela família epônima. Hoje, o comando do artesanato familiar está na 14ª geração, com Imaizumi Imaemon, mesclando técnicas antigas com.

Foto: Site/https://www.baccarat.com/ Baccarat Imaemon

Amis et Vins

Amiseanos estarão no Estaleiro, 28 próximo, para a confra mensal.

Tie the Knot

Lisieux Bezerra Freire e Emanuel Carvalho enviam um save para 18 de setembro, precisamente às 19h30, no Lulla's Bosque.

Poucas & Boas

Harley Ximenes esteve em Salvador na posse do padre Adilton Lopes, cabido da Arquidiocese soteropolitana.

Sin Embargo...

A Alemanha tem dotes pizzaiolos. A saber, existe a Flammkuchen, servida em regiões como Alsácia e Pfalz.

Economia x Direito

Ademar Mendes e Bruno Oliveira organizam um encontro regional, dias 29 e 30 de outubro, com a presença de especialistas.

Os Institutos Nordeste de Direito Penal Econômico e Brasileiro de Direito Penal Econômico convidam.

Sabendo Usar...

A Europa diz o seguinte: "Uma guerra muda um povo". Nada se estraga. Compras são feitas quase que diariamente, num timming com a validade dos produtos. Térmicas são abastecidas em fontes. Trocam-se vasilhames por dinheiro. Lancha-se nos trens...

O banho é ponto fulcral deste comentário. Consiste em molhar o corpo e, imediatamente, fechar a torneira. É reaberta para a célere eliminação de xampu e do sabonete. As lavadoras de louças corroboram com esse time consciente. Idem para as máquinas de lavar roupas, com destaque para uma marca germana chamada Miele.

Caiu Aqui

"Se Deus decretou, quem invalidará?" (Isaías 14:27)

E mais...

Iateanos de raiz. Rodrigo, comodoro Fernando Pompeu, Moema e Alexandre.Há décadas, Ernani Guilhon lançou a Segunda Sem Lei, funcionando no piano bar do Iate.

Foto: Marcus Lage Rodrigo, comodoro Fernando Pompeu, Moema e Alexendre Guilhon

Ariadne-Aydano Ribeiro, anfitriões do taste vin de ontem, com escanção Elizeu de Carvalho, avalizando a personalização rótulos Both e Trevi, da Luiz Argenta.

Foto: Arquivo pessoal Ariadne, Aydano e Eliseu

Lia e Harley Ximenes com o empossado, sacerdote Adilton Lopes, em missa celebrada por dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador.

Foto: Arquivo pessoal Harley Ximenes e padre Adilton e Lia