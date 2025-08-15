Som Na Caixa

Dudu Brígido vai tocar este findi nos Hamptons, em noivado. É destino balnear mais disputado da América do Norte.

Para Clarissa Wanderley, Deborah Sales, Patrícia Jereissati Holanda, Priscila Leal, Ricardo Gurgel e Roberto Cláudio Bezerra.

Tenho um dom para encontrar coisas boas. Descobri, há tempos, ao perguntar o preço de uma camisa branca, despretensiosa, totalmente abranding, com um bolso. Era a mais cara da loja, sendo de fio Escócia.

Mirei na gravata do Lisandro Fujita e Eveline falou: trata-se de uma Charvet.

A loja fica na Place Vendôme e padronizou um punho esquerdo maior, a fim de caber o relógio, uma vez que, outrora, os modelos eram à algibeira.

Foto: r.jose barroso Campai para o Sakê, e copo seco. Tim tim nunca

O saquê, por ser sagrado, signo de longevidade, sorte e sucesso, não pode ser servido a si mesmo. Destarte, outrem coloca na sua taça, ou shot de porcelana, e lhe deseja os bons votos. A bebida possui 4 classificações:

Nigori – Puro e não filtrado, com aparência turva e textura cremosa. Sabor doce e encorpado, ideal com pratos picantes ou sobremesas.

Honjozo – Polimento mínimo de 70% do grão, leva pequena adição de álcool destilado para realçar aroma e sabor.

Ginjo – Puro, com arroz polido a 60% ou menos. Leve, frutado e floral, perfeito para sushi, sashimi e frutos do mar delicados.

Daiginjo – Também puro e ultra polido (50% ou menos do grão). Suave, complexo e premium, ideal para alta gastronomia e celebrações especiais.

Saúde ou copo seco (campai).

Denise Cavalcante, Hilda Massler, Virginia Teófilo, Waldir Xavier, Adriano Costa, Feliciano Carvalho Jr. e Mario Davir Meyer receberam a exonúmia Advogado Padrão, via OAB-Ceará.

Foto: r. jose barroso Banzai à Coca branca

A Coca-Cola Plus é el nuevo negro no Japão. Saudável, considerada bebida funcional, sendo regulamentada pela Comissão de Alimentos e Drogas do país. Isso traduz que o produto entrega o que promete.

Vem com dextrina, fibra alimentar solúvel, que ajuda na digestão e fomenta o bom trato intestinal. Além de prometer a redução dos triglicerídeos e melhorar o metabolismo. Zero açúcar, indicada somente 1 garrafa ao dia, nas refeições. Branco mesmo é só o rótulo.

Ainda na Flor do Crisântemo, outra novidade é a chegada das rosquinhas, muito apreciadas nos States, mas de origem holandesa.

A franquia é a Koé, e trabalha uma pegada mais sofisticada. No cardápio, donuts de berries, financier, marrom glacê, pistache, canela, matcha...

A logo é uma customizada foto de Einstein, aquela icônica, aos 72 anos, feita por Arthur Sasse, onde o físico mostra a língua.

Se é pai, tem filhos: Waldir com Bárbara, Isa, Guilherme, Neto e Isaac.

Foto: Marcus Lage Waldir Xavier e filhos

Gerações de galos – Maninho e Duda Brígido.

Foto: Marcus Lage Duda e Maninho Brígido

Almoço de domingo – Rodrigo Barroso com Victor e Arthur.

Foto: Arquivo pessoal Rodrigo Barroso com Victor e Arthur

Mari e seu Doggie Daddy, Manuel Fontenele.