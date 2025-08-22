Foto: https://www.1stdibs.com/fashion Coco Mademoiselle Chanel Doll Designed By Karl Lagerfeld 2010

A boneca homenageia Gabrielle Bonheur, a Coco Chanel, pináculo do estilo. (O cognome é oriundo da música "Quem viu Coco," entoada pela estilista. A letra versava sobre uma menina, que perdeu seu cachorro no Trocadero.)

O item foi criado por Karl Lagerfeld e funcionou como mimo para clientes especiais. Antes, era adorno para algumas vitrines de algumas maisons da Double C. Embora seja de trapo, todas foram feitas à mão, mas o preço é como se de porcelana fosse. Colar de pérolas e broche de Swarovsky referendam o preciosismo da peça.

Lacuna

Desfalque na Casa Cor com a abstenção de Andre Monte, autor de citáveis ambientes. Monte é um ávido garimpeiro. Todo giro, pecinhas na mala.

Novos ciclos

Para Flávia Castelo, Francisco Campelo e Marcelo Franco.

Desde 1931

Ideal realiza seu jubileu no dia 6, com Marcos Lessa no palco. Nos idos 1980, o Cravate Noir movimentava toda a juventude, atraído pelas debutantes. Nos 50 anos, presidido por Roberto Ney Machado, veio Raul Cortez.

Céu de brigadeiro

Amanhã, o espaço aéreo de Guará estará congestionado pelo round birthday de Idézio, na herdade Rio Negro. Rolim troca os regalos por contribuição para a construção do Ecomuseu de Pacoti.

Retiro

Eduardo Figueiredo promove o Encontro Lumen Despertar, que acontece 3, 4 e 5 de outubro. Inscrição pelo link: https://forms.gle/axiwZLyHW8VyeJmx

Mais informações com: Eduardo Fernandes - (85) 99742-4946 ou Ana Clara Albuquerque - (85) 99617-4230.

Anuário do Ceará

Segunda, às 19h, no La Maison, o Grupo de Comunicação O POVO estará a postos recebendo seu mailing list.

As 2 primeiras edições foram iniciativa de um tio antepassado, o cônsul Joaquim Mendes da Cruz Guimarães Jr., publicadas nos anos de 1870 e 1873, sob o título Almanaque Administrativo, Mercantil e Industrial da Província do Ceará.

Drunch

No PDI, Karine e Andre Lino Silveira receberam pelo nat dela. Lino tem se revelado um articulista bem informado.

Coisa minha

Por muito tempo acreditei em Papai Noel, mas bom-humor matinal, para mim, é lenda.

Presentaço

Duas notícias demais da conta — como dizem os mineiros — recebi de Luciana (Lobão) Mattos Brito e do Manuel Fontenele. Continuamos na arquibancada e nas orações pelas curas. O apoio maciço da família e dos amigos está sendo um fomento para a luta de ambos. Elos que fortalecem essa corrente.

"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á." (Mateus 7:7-8)

QG

Quinta, Amarilio Cavalcante e Henrique Vasconcelos, representações interclubísticas, estiveram em Brasília, prestigiando a outorga das Medalhas do Exército, por ocasião do Dia do Soldado.

De peças do establishment, estavam o Ministro da Defesa, José Múcio, e Hugo Motta, Presidente da Câmara.

E mais...

Waldir Xavier, Advogado Padrão, e Erinaldo Dantas.



Foto: Arquivo pessoal Erinaldo Dantas e Valdir Xavier

Micheline Albuquerque com a debutante Lara Melo e Rafaela.

Foto: Arquivo pessoal Micheline Albuquerque com Lara e Rafaela Melo

Desembargadora Angela Chaves na sua moldura com folha de ouro: Nestor, Carol, Pedro, Isabel e Sofia Chaves.



Foto: Arquivo pessoal Angela, Nestor, Carol, Pedro, Isabel e Sofia Chaves

Diarley Almeida, na vespertina da Board Academy, com Farias Souza, fundador, e Luis André Bastos, leia-se PLA Mentoria.