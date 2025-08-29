Foto: Site/https://rmsothebys.com/ 1924 Hispano-Suiza H6C

Um Hispano-Suiza patrocinou o wow moment do certame de Peeble Beach, na Califórnia. Refiro-me a um dos mais disputados concursos de antigomobilismo do mundo.

O modelo é um H6C Nieuport-Astra Torpedo, ano 1924, da coleção de Penny e Lee Reuben Anderson, de Minneapolis. O casal é conhecido pela filantropia.

A marca barcelonesa foi fundada em 1904. Signo de luxo e vanguarda. Um exemplo para situar o leitor: a carcaça de um J12, totalmente incendiada, foi arrematada por 224 mil dólares.

O clássico ganhador foi encomendado por André Dubonnet, do clã fabricante do aperitivo da rainha Elizabeth II (2 partes para 1 de gin, com rodela de laranja).

Desvendando mais ainda a teia: André era casado com Claude, filha de Irène Cahen d'Anvers, ex-Moïse de Camondo, que, assim como suas irmãs Rosa e Azul, foi retratada por Pierre Auguste Renoir.

Um Isotta Fraschini Tipo 8A, do Carde Museu de Campos do Jordão, ganhou o Lap of Luxury, feito inédito em Monterey.

Melissa e Manuel Fontenele comemoram bodas em Guaramiranga, com um jantar na casa dos amigos Carolina e Eugênio Vieira. Marcam lugares: Lauren e Eliardo Vieira, Ana Melissa e Bergson Pereira, Thais e Felipe Martins, Beatriz e Marco Furtado.

Lauro Chaves Neto emoldura graduação em Estratégia Empresarial, diploma trazido de Boston.

Arthur, de Isabele Fontenele e Gladson Mota, anda mandando bem nos assuntos de fotografia, a oitava arte. Não quis ficar na banca do pai, partindo solo.

Maryana e Idézio Rolim mostraram como se recebe, não esquecendo do apoio médico (ambulância) aos convivas, justificado pelo porte do evento e pela quantidade de convidados.

Perfeição no discurso réquiem de Alessandra Xavier para a matriarca Maria José, partinte dessa segunda-feira. De improviso, a filha transformou gratidão em palavras.

Adriano Fiuza usará a grife familiar, advogando em causa própria, para marcar sua entrada nas seis décadas. Dia 20 de setembro.

"O que a natureza sussurra", de Bosco Feitosa, com curadoria de Andréa Dall'Olio, tem início hoje, na Artesano Casa Galeria, à rua Vicente Leite, 743.

Rodrigo Jereissati avia malas para a Sardenha.

"Todo ser que respira louve ao Senhor." (Salmo 150:6)

A ecologia de Monet

Exposição recordista em bilheteria, no Masp, vai até dia 6. Claude era apaixonado por nenúfares e um curioso acerca da obra de Hokusai, autor de A grande onda de Kanagawa, a obra mais copiada no globo.

Aline, Leandro Vasques e Weiber Xavier na festa do ano, sponsoriada por Maryana e Idézio Braga Rolim.

Alessandra e Daniel Moura dentre os a-listers da festança dos 60's, na ex-herdade dos Severiano Ribeiro.

Ângela e Ricardo Gurgel, que aniversariou nas Serras Gaúchas. Ela foi um dos corações que ajudaram o bondoso Joseph Khoury, em seus últimos dias.

Sarah Brandão, Ingrid e Sacha Jucá no round bday Rolim.

No Anuário do Ceará, des. Paulo Botelho com dep. Heitor Férrer e Lucio Flávio Pimentel, advogado e escritor.