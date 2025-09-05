"Dêem asas ao Brasil"

Foto: Arquivo familiar/Ney Ferraz Francisco Alves Cavalcante conhecido como Coronel Chico Alves

Coronel Chico Alves, piauiense, exportador de cera, ao lado da filha, dona Maria Alice, sra. magistrado Cícero Ferraz. O avião, batizado de Rio Parnaíba, foi doado para a campanha de interligação de Assis Chateaubriand, via Diários Associados. (Creio ser um paulistinha, fabricado pela família Pignatari).

Além dessas asas, o exportador também fez a doação de outro aeroplano, para o intento de Chatô, denominado Rio Parnaíba, em homenagem ao seu torrão.

Tie the knot

Janaína Barros e Nicholas Gorringe casam em Bath, dia 6.

Missão

Marcelo Ponte fará visita à City University, em Dublin.

Lifeaholic

Pita deu uma canjinha para o Brasil. Aniversariou em São Miguel dos Milagres, a 100 km de Maceió. Resorts de charme, com seus beach club, conferem uma certa atmosfera exclusivista.

Trouxe, na mala, um bocado de indicações. A estada foi na pousada do Toque, da praia homônima.

Alexandre recomenda os pastos dos chefes Patricia Possas e Lucas Nogueira (com reserva), especialista em comida nordestina, com plus de haute cuisine.

Historicizando

Falando de segurança (de insegurança), veio o nome do saudoso secretário Assis Bezerra. Bem anteriormente, outro general, Cordeiro Neto.

Sapato alto

No Babbi Osteria, Luciana e Lula Mattos Brito reuniram pelos 15 de Livia, a caçula. O coro dos parabéns foi dos mais afinados e animados que já pude ver. Os teens são o petrichor.

Unidos do Natal

O almoço natalino do Lucio Brasileiro já tem a confirmação do Amis et Vins. Dia 28/11, no Ugarte, que, atualmente, abre somente para esse evento.

No check list: caldinhos, peru, farofa, arroz com ervilhas, peixe acebolado e as disputadas panquecas do Astro. O ponto alto é o discurso pelos partintes.

Cumples

Novos ciclos para: Andrea Juaçaba e Lara, sra. Marcell Feitosa.

Culturas e culturas

O movimento kawaii, que significa "possível de ser amado", nasceu no Japão. Bem antigo, nascido no século XVII, funciona como um chill out, uma pausa das pautas protocolares, muito espartana na sociedade nipônica.

Os leitmotivs, em outras palavras, são o fofo, o meigo e o ingênuo. Pode ser vista na moda, nos filmes, nas comidas e, principalmente, nos brinquedos.

Um exemplo é o crochê, que concebe os bichinhos pela técnica amigurumi. Estes, a citar os polvos, com traços superlúdicos, auxiliam bebês, internos em hospitais, a superar carências por meio do abraço do mascote.

Desabafo

No púlpito por dona Mazé, sua genitora, Weiber Xavier queixou-se da medicina atual, baseada em "protocolos, autorizações e diretrizes". Saudoso dos tempos em que cada paciente era chamado pelo nome.

Em particular, elogiou o Real Hospital Português de Beneficência, na nossa vizinha, Recife, que nos coloca a anos-luz. O médico, habitué de Harvard, adverte acerca da demanda de leitos e salas de cirurgia.

Benefit Amigos Express

A 3ª versão será dia 10, às 20h, no teatro do RioMar. Lar Amigos de Jesus, Caviver, Casa da Criança e Q'Alegria serão contemplados com as vendas dos ingressos.

Para adquirir: pelo Pix 04365838000130 ou por transferência bancária para Caixa Econômica Federal, agência 0866, C/C 3389-7, operação 003.

Nácar

Karina e Márcio Guanabara no placar 31x2, o que sugere mesa grande no Vasto.

Sonho de consumo

As fontes são mais que objetos decorativos; elas acalmam e têm o poder de melhorar a qualidade do ar e da acústica. Não é à toa serem vistas em shopping centers.

São feitas de diversos materiais como bronze, cimento, mármore de Carrara, ferro, prata de lei e Murano.

O costume de jogar moeda é pagão e surgiu da busca por favores dos deuses.

Foto: Divulgação/Site/https://rauantiques.com/ Fontanário de cristal murano feita à mão

Macetes

Vinho tinto, vindo da mala, viajado, só deve ser consumido com 1 mês de adega.

Patrimônio cearense

Chegando de Russas, via secretário Paulo Castelo Branco, as laranjas russanas, uma iguaria.

Palavra da salvação

"Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido.

Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." (I Pedro 5:6,7)

E mais...

Anna Maria Araruna e Andrew Ouriques com a matriarca Holandina Cavalcante abençoando o "sim".

Foto: Divulgação/Lucas Spiller Anna Maria e Andrew Ourique

Paula, a então grandedata, com Ademar Mendes e Paulinho Cruz no Iate.

Foto: Arquivo pessoal Paulo Cruz, Ademar e Paula

Alexandre Pita começou a brindadeira com um Corton-Charlemagne.

Foto: Divulgação/A.Monte Alexandre Pita

Livia, apagando as velas de seu bolo retrô, e Luciana Mattos Brito, sua incansável patroness.