Dando um rew

Foto: https://www.langantiques.com/ Platinum Topped

Black tie pede sapato de verniz. O resto é coisa para artista. E olhe lá... Para a ocasião, adereços de platina e pérolas, pois ouro amarelo era algo esportivo demais.

Com o white tie, a casaca, cavalheiros usavam um set de botões (button studs), 3 ou 4, mais um par igual de abotoaduras, em metal nobre ou madrepérola.

Promessas

"...foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." (Mateus 25:21)

Ame ou odeie

Murici, jenipapo e piqui. O mesmo para panelada e aluá.

Charcuteria

Vai de pirâmide invertida. É destinada uma faca para cada tipo de queijo (existe a universal: fina e bem longa, assim como um punhal). O corte é essencial para a otimização do sabor dos laticínios. Isso vale para os embutidos, que devem ser servidos bem finos.

Na Itália, os top shelf são: Culatello di Zibello (ganha o ouro, por vir da melhor parte da coxa), Speck, Parma, Modena e San Daniele. A Espanha produz o Pata Negra, apelidado de Bellota, em face dos frutos que caem do carvalho, fazendo parte da alimentação dos suínos na fase da engorda. Tal iguaria é digna de mesa Borbón.

Preciosismo

Virtuose sempre, Graça Dias Branco, como supergesto de distinção, tirou parte da prataria — portuguesa, com certeza — distinguindo, assim, a guest list do benefit para o projeto de Dora Andrade.

O pano de serviço, ou de mão, um plus old fashioned way, foi outro detalhe não esquecido pela anfitriã-em-chefe. Ademais, todos garçons enluvados, mais toalhas de Renascença, compondo o enxoval.

Salmão Balik com smetana à la Russie, Reggiano-uvas e atum, para citar os meus prediletos.

Resumindo: conceito Kodawari, sendo a busca ela perfeição.

Calendários

Para Andrea Cunha, Luciana Albuquerque, Did Machado e Patriolino Ribeiro Neto.

Gourmandises

A dica é o Festival de Gastronomia do Pontal de Maceió. A cidade fervilha de veranistas, turistas de todo o Brasil e munícipes de lá e da vizinhança praieira.

Vai de quinta até domingo, encerrando com churrasco do chef Flavio Xapori. Confirmado um trio de toques blanches — Guillaume Lamory, David Mansaud e Freredic Monniere — que estarão, na ordem escrita, no Vila Selvagem, Jaguaríndia e Hotel Pausa.

Gourmandises II

O Amis et Vins estará presente, com mesa do presidente Weiber Xavier, no Vila Selvagem. Aliás, o grupo reúne-se nesta quinta, no Esttaleiro, compensando a assembleia de agosto.

Rosh Hashana

Neste 2025, o Ano Novo judaico cairá nos dias 22 e 23 deste setembro. Que seja doce e feliz.

Come-se pão challah, babka (trança) de chocolate, bolinho gefilte de peixe, raviole varenike e maçã com mel.

1 toque

Quem estiver em estada pela Cidade Maravilhosa, até domingo, pode dar uma passada na Art Rio, que completa 15 anos em 2025.

Na Marina da Glória, em versão que conta com mais de 80 galerias.

Itinerâncias

Cearense Bruno Pedroza acabou de expor na Holanda, precisamente no museu de diamantes, o DIVA – Antwerp Home of Diamonds.

Desembarca em janeiro, de férias. Confirmado um baião de dois, seu guilty pleasure.

E mais...

Bath, no Vale do Avon, Janaina, sra. Nicholas Gorringe, e Marçal, que é Barros também.

Foto: M. Dias Ponte Janaína e Marçal Barros

Malhete para Edisca. Gabriela Dias Branco da Escóssia, 4ª geração do clã de Angeja, a futura médica.

Foto: Marcus Lage Gabriela Escossia

Casal Hilton Moreira Sales-Hilda Pamplona com Fernando Férrer et Adriana Miranda, em Vale Nevado. Brindando com vinho bom, sem pirazina, por supuesto.