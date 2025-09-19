Foto: https://www.net-a-porter.com/ Caçula do Luxo

Khaite, fundada em 2016, é uma womenswear bem desconhecidinha. O nome vem do apelido da fundadora, Catherine Holstein, estilista norte-americana, no alto dos seus 42 anos, ex-consultora da Vera Wang, Gap e de outros titãs do mercado.

Há dois anos, fechou uma parceria com a Stripes, empresa que investe em marcas com franco potencial de crescimento.

Batendo os olhos, percebe-se muito de feminilidade, elegância, pegada clássica-futurista. A diversidade das prateleiras — bolsas, óculos, sandálias, jeans, cintos — também inclui cashmere, manufaturado na Itália.

Endereço: 165 Mercer St, New York, NY 10012.

Il Padrino

Sou aficionado pelos conselhos de Dom Corleone. Dizem que Mario Puzo, buona gente da comunidade ítalo-novaiorquina, pinçou histórias de várias famílias da máfia e imprimiu-as numa só, a fim de entabular o enredo de seu best-seller.

A braveza siciliana, em parte, é atribuída às raízes árabes, uma vez que lá se firmou o Emirado da Sicília, em 827.

Vamos a eles:

“A vingança é um prato que tem um sabor melhor quando servido frio.”

“Os grandes homens não nascem grandes, tornam-se grandes.”

“Nunca odeie seus inimigos, isso afeta o julgamento.”

“Por trás de toda fortuna de sucesso, há um crime.”

“Se você fosse meu amigo, seus inimigos seriam meus inimigos agora.”

“O tempo corrói a gratidão mais rápido do que a beleza.”

“Um amigo deve sempre subestimar suas virtudes e um inimigo superestimar suas falhas.”

“Você não pode dizer sempre ‘não’ às pessoas que ama. Esse é o segredo. E então, quando você faz, tem que soar como um ‘sim’. Ou você deve fazê-los dizer ‘não’.”

“Nunca deixe ninguém fora da família saber o que você está pensando.”

“Não confio que o Estado nos proteja, não tenho intenção de colocar meu destino nas mãos de homens cuja única qualificação é que conseguiram convencer um bloco de pessoas a votar neles.”

“Quando foi que recusei um acordo?”

“O advogado com uma maleta pode roubar mais dinheiro do que o homem armado.”

“Os italianos têm uma piada, que o mundo é tão difícil que um homem deve ter dois pais para cuidar dele, e é por isso que eles têm padrinhos.”

“Muitos jovens iniciaram um caminho falso para seu verdadeiro destino. Tempo e fortuna geralmente os colocam em ordem.”

“Nós não falamos sobre negócios à mesa, Sonny.”

“Não tem diferença para mim o que um homem faz para viver.”

“Amizade é tudo. A amizade é mais do que um talento. É mais do que o governo. É quase como a família.”

“Há muitas coisas que meu pai me ensinou aqui nesta sala. Ele me ensinou a manter meus amigos por perto, mas não mais perto do que meus inimigos.”

“Um homem que não passa tempo com sua família nunca pode ser um homem de verdade.”

“Na Sicília, as mulheres são mais perigosas que as espingardas.”

“Passei a vida inteira tentando não ser descuidado. Adolescentes e crianças podem ser negligentes. Mas os homens não.”

“Tenho uma fraqueza sentimental pelos meus filhos e estraguei-os, como podem ver. Eles falam quando deveriam estar ouvindo.”

“Mães são como policiais. Elas sempre acreditam no pior.”

Arauto

Luis Eugênio Pequeno é o que denomino Guardião do Bastão de Asclépio. O Sopai, ao identificar um lar que não possa acolher corretamente o paciente em alta, a ele estende os cuidados médicos, ou seja, a custódia do leito. Atualmente, são quase 20, entre crianças e adolescentes, recebendo essa assistência continuada.

Um entorno saudável, até mesmo em termos de suporte psicológico, é condição sine qua non para o sucesso de qualquer tratamento. Ademais, existe um serviço de profissionais capacitados pelo hospital, para que o auxílio clínico seja possível em domicílios, abrigos ou demais unidades hospitalares.

Round Bdays

Regina Koblitz oitentou. Seu enxoval é grande. A sanduichada fez sucesso no high, lá pelos idos anos 1980. Pioneira do sushi, das mesas alemãs (mandava bem no eisbein) e criadora do festival de saladas. Sua cocada, até Jô Soares comeria.

Ela só não ensina o pulo do gato... Garantia-se no menu libanês também. Além de usufruir da amizade, cozinhou para nossos melhores brasões. Mas preferiu uma vida Lagom.

Sábado, na Fazenda Churrascada, nos arredores da Capital Federal, das 13h em diante, desembarca a lista de Karine Andrade, em almoço tramado por Valdetário.

Outro nat redondo, sunset, será de Raquel Quinderé, amanhã, sediado por Laurinha Jucá.

Aniversariam

Karine Monteiro, Mariana Mota, Daniel de Castro e Odmar Feitosa.

Czar dos Diamantes

Partiu Maurice Tempelsman, grande amigo e testamenteiro de Jackie Kennedy Onassis.

Tanti Auguri a Te

Inês e Vasco Vasconcelos, com as filhas e o genro Francisco Timbó, compõem o coro dos oitentanos da matriarca Cecília Targino, na Toscana, com escala em Roma.

Cortafitando

Regina Diógenes está às voltas do soft open — dois, na verdade — de seu novo restaurante. Fica no LC Corporate, com projeto de Mário Wilson (arquiteto do cumbucano Chevalier). Dispõe de 188 lugares. Ideal para mini-casamentos e outras comemorações intimistas.

A rubrica gastronômica RD, um mega referencial, perfaz 35 anos. Criadora dos famosos biscoitos de goiaba e de um épico: o crepe de catupiry, com calda de maçã, servida em réchaud.

O fato é que a empresária fez escola, pois Armando, o filho, responde por um super catering. Estudou no Gambero Rosso.

A cereja: buffet de entradas mediterrâneas.

Salomônicas

“Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida por seus pensamentos.” (Provérbios 4:23)

Verde Oliva

Ontem, Nestor ganhou a Medalha de Amigo da 10ª Região Militar.

Chaves também faz parte da Liga da Defesa Nacional, da qual guardo a honra de ser medalhado.

Povonovinho

Beatriz e Daniel Brasil avisam que Olivia está a caminho.

I Encontro Regional de Direito Penal Econômico

Será organizado por Bruno Queiroz e Ademar Mendes, dias 29 e 30 de outubro em Fortaleza, com patrocínio do Inedipe e do IBDPE. Quem confirma? O ministro Reynaldo Fonseca.

Domínio Público

Na Villa Romana del Casale foram encontrados mosaicos do século IV d.C. Uma cena interessante desses ladrilhos é um par de sandálias semelhantes às Havaianas. As legítimas, que não soltam as tiras, contam que se inspiraram nos zóri, alpargatas japonesas de fibra de arroz. Bom, quem teimou com Lavoisier que vá a Canossa.

Mercado Promissor

Depois da febre dos clubes de vinhos, the new black são as assinaturas gourmet para queijos. Elas trazem kits com itens de vários produtores da Confederação. Além da respectiva apresentação, seguem os pitacos para harmonização.

O Brasil anda hiper medalhado no segmento. Aliás, quem não ama um coalho novinho ou um potiguar “de manteiga”? E os da Canastra, maridando com doce de goiabada cascão?

Aqui, não temos muito costume de usá-los como sobremesa. Detalhe: sempre em número ímpar.

Certa feita, dei um jantar e servi um plateau, mas eis que o maître, antes de servi-lo, me chamou para avisar que tinha um “passado”. Era um blue stilton, que se come com Porto. Bem clichê, mas foi verdade. Conto só o milagre.

Biscoito da Sorte

O “não” você já tem.

E mais...

Aracatis de Guaramiranga. Carla e Marcos Andre Borges na festa do ano, a-listers de Idézio Rolim-Maryana.

Foto: Arquivo pessoal Marcos Andre e Carla Borges

Médica Rejane Belchior no Anuário, que começou com meu tio, Joaquim Mendes da Cruz Guimarães Jr. sendo uma das publicações mais antigas do Ceará.

Foto: Marcus Lage Rejane Belchior

Em Roma, príncipe Rodrigo Jereissati, do dito clã que faz sinos, com Suzana Legey e Karla Marques.



Foto: Arquivo pessoal Suzana Legey, Rodrigo Jereissati e Karla

Bárbara e Andre Pontes prestigiando O POVO, nas Dunas.