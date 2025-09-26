Foto: Site/Mattel Barbie Fashionista Boneca com Diabetes

Foi lançada a Barbie com Diabetes Tipo 1. A boneca vem com monitor de glicose e bomba de insulina. Assim como a Barbie Cadeirante, dividem a mesma missão de acolhimento à diversidade. Ao mesmo tempo, serve como suporte educativo aos pais que lidam com o tratamento diário.

Saltério

“Um abismo chama outro” (42:7)

Cravos

Jessica Esteves e Emiliano Santos casam amanhã, na Paróquia da Paz, esticando no Vasto.

Cassiano Santos, Maria das Graças Esteves, Victor Firmiano & Charliane Esteves irão apadrinhá-los.

Apelo

Reforço aqui o pedido de ajuda para a adolescente Marina, filha de Andrea Fleury e sobrinha do Fábio Campos. Gente muito querida no high.

Ela sofre com a Síndrome de Sting e o tratamento é caro. Necessita comprar remédios para outubro, e a maior parte da verba vem das doações.

Pix: afleurycampos@hotmail.com

Z’L, A”H

Meu pesar ao escritor Laurence Bergreen, pela prematura partida do filho Nick. Estende-se à Jackeline.

A desordem natural, quando pais se despedem dos filhos, deixa estragos irreparáveis.

Sessão Parabéns

Terça, Fernanda Barroso motivou mesa familiar no Estalleiro.

Domingo, almoço para Manuel, menu para mesa árabe, no endereço de Lícia e Luis Carlos Fontenele.

Quem vai festejar nat redondo é Claudia, Sra. Lúcio Vasconcelos, dia 10.

De novidade: Gisela Vieira, Marcelo Memória e Nisabro Fujita Filho.

Encontro das Artes

Badalado Amis et Vins baixa no ambiente de Ana Novais, na Casa Cor.

Missão CESA

Terça, Tiago Rocha e Waldir Xavier serão recepcionados por lorde Hodge, vice-presidente da Suprema Corte Inglesa. A instituição é presidida por Adriano Campos Costa.

Desiderata

É um dos poemas mais admirados no Ocidente. Foi escrito pelo americano Max Ehrmann (1872-1945), advogado e filósofo formado em Harvard. Como defendem, não foi encontrado numa igreja em Baltimore.

Significado: “coisas desejadas”.

Vamos a ele:

“Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade, clara e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles também têm a sua própria história.

Evite as pessoas agitadas e agressivas: elas afligem o nosso espírito. Não se compare aos demais, olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você: isso o tornaria superficial e amargo. Viva intensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar.

Mantenha o interesse no seu trabalho, por mais humilde que seja, ele é um verdadeiro tesouro na contínua mudança dos tempos. Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas. Mas não fique cego para o bem que sempre existe. Em toda parte, a vida está cheia de heroísmo.

Seja você mesmo. Sobretudo, não simule afeição e não transforme o amor numa brincadeira, pois, no meio de tanta aridez, ele é perene como a relva. Aceite, com carinho, o conselho dos mais velhos e seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude.

Cultive a força do espírito e você estará preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa. Não se desespere com perigos imaginários: muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão.

Ao lado de uma sadia disciplina conserve, para consigo mesmo, uma imensa bondade. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores, você merece estar aqui e, mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino.

Procure, pois, estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você lhe der. No meio do seu trabalho e nas aspirações, na fatigante jornada pela vida, conserve, no mais profundo do seu ser, a harmonia e a paz.

Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado, faça tudo para ser feliz e partilhe com os outros a sua felicidade.”

Uma dica: procure-o interpretado pela saudosa voz de Cid Moreira.

Jóias do Tempo

Roger Federer e Carlos Alcaraz protagonizaram uma cena, na Laver Cup, uma super mídia espontânea para a Rolex. O modelo era um Daytona em ouro branco, com diamantes e safiras azuis, que deram nome à peça.

Desta feita, mostro o Rainbow, que, pelo colorido, atende mais ao mercado feminino. Em ouro amarelo, traz um coquetel de gemas.

Outro lance, envolvendo o high luxury no esporte branco, deu-se com Chris Evert. Ela parou uma partida, no US Open de 1978, ao perder uma pulseira. Daí o nome riviera tenista.

Figuras da Cidade

Fortaleza é cheia de histórias. E, se a gente não as registra, elas se obliteram na pátina do esquecimento. E nossa coluna não deixa de ter um quê romântico, das nostalgias, algo de bricabraque.

Um dos nomes do nosso “folk-lore”, como dizia Sued (gostou, Alexandre Karbage?), era Zequinha Soares — atleta do futebol de salão, boêmio e super causeur. Sua verve humorística e inteligente, farta de episódios, aliada ao carinho dos amigos, fomentou a edição de um livro.

Certa feita, sua mãe aconselhou-o a ir para Brasília, pois lá o dinheiro estava correndo.

— “Mamãe, aqui, ele parado, eu não estou conseguindo pegar.”

Apostou que o Ceará não fazia fronteira com o Piauí. Ganhou, pois faz divisa.

Outro fato deu-se com uma vizinha, que dizia ser impossível a demanda:

— “Suas galinhas, Zequinha, pulam a cerca e vêm comer minha horta.”

E ele responde:

— “Impressionante seria se suas hortaliças pulassem a cerca...”

Aconselhando um conhecido, que havia comprado um dólar falso:

— “Venda para o fulano, que ele não vai gastar mesmo.” (O sujeito era mão-de-vaca).

E tem muito mais.

Bien Sûr

Hoje, no Ideal, Eveline Fujita e Tereza Távora irão de Verônica Rodrigues. Meu respeito por ela dá-se por tratar como arte seu ofício. Nada de pastiches.

Não entendo de moda, mas “o belo grita em silêncio”. Uma palavra em italiano traduz bem: sprezzatura. Natural, esforço zero. É como deparar-se com Charles James, Roberto Capucci e Valentino. Criativos, geniais, parceiros das sinuosidades, das sedas e das matizes.

Delicatessen

Falando com a Campachi, empresa hortelã de alta gama, descobri vender cerefólio — para o steak tartare — e uva Pilar Moscato, cujo elogio não traduz os predicados.

E mais...

No soft open dos Diógenes, arquiteta Andiara e as filhas Chiara e Paloma Ary.

Foto: Arquivo pessoal Andiara e as filhas Chiara e Paloma Ary

Armando e Regina Diógenes no LC Corporate, já programando happy hour às quartas.

Foto: Arquivo pessoal Armando e Regina Diógenes

Sunset. Juliana, gran maturante da semana, e Rodrigo Liabastre.

Foto: Arquivo pessoal Juliana e Rodrigo Liabastre

Grandedata do domingo: o titã Manuel Fontenele, com Weiber Xavier, que programa efeméride do Amis para dezembro, e o lifeaholic Márcio Menezes.